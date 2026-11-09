En un puerto de Hong Kong esperan 600.000 chips avanzados de Nvidia tras el portazo chino a las exportaciones de EEUU

No están siendo los mejores días para una Nvidia que lleva meses de escalada gracias a su papel en la industria de la IA. La compañía liderada por Jensen Huang protagonizó uno de los batacazos del cierre de bolsa del 5 de noviembre, el propio Jensen está siendo investigado por la junta de Nvidia debido a la supuesta trama de espionaje chino y, para añadir más picante, una exclusiva de Reuters apunta a 600.000 chips avanzados de Nvidia "muertos" en un almacén de Hong Kong.

Hay bastante tela que cortar.

En corto. El pasado 5 de noviembre, Reuters publicó que unos 600.000 chips H200 de Nvidia estaban almacenados en Hong Kong a la espera de ser enviados a China continental. El medio cita a dos personas familiarizadas con el asunto como fuente, señalando que había conocimiento sobre los chips almacenados, pero sin concretar la escala del asunto.

Llevamos meses con dimes y diretes entre EEUU y China sobre los chips que se pueden importar y qué empresas tienen permiso y, según el reportaje de Reuters, parece que hay varias empresas grandes que se habrían hecho con unas 10.000 GPU cada una, pero las fuentes señalan que no se puede saber la cantidad debido al mercado gris, los intermediarios y las rutas indirectas para saltarse las restricciones comerciales.

El H200. 600.000 son una cantidad obscena de equipos, más aún cuando el H200 estuvo mucho tiempo bajo el punto de mira debido a que fue uno de los vetados por la Administración Trump para el comercio en China. No se trata del procesador más reciente de Nvidia, pero tiene algunas prestaciones que las alternativas chinas no han conseguido igualar.

Para el entrenamiento de IA se trata de un chip muy eficaz, sobre todo si se combina con el software de Nvidia. Como decimos, no es el más potente, pero esa unión entre CUDA, software y que se ha convertido en una especie de estándar en la industria hace que los H200 sigan siendo muy deseados. La industria china necesita una enorme cantidad de estas tarjetas en su expansión, y precisamente eso es lo que Pekín quiere evitar para no depender de la tecnología estadounidense.

Cerrojazo. Aquí viene lo curioso porque, desde 2022, Estados Unidos restringió el acceso del H200 a China. Sin embargo, después de varias negociaciones y con un Jensen Huang cada vez más ligado a la Administración Trump que insistía en que le dejaran vender GPU a China, el Gobierno autorizó su venta a clientes chinos seleccionados. Según la propia Reuters, en mayo de este año se permitió a una decena de empresas chinas acceder a los H200. Entre ellas estaban Alibaba, Tencent y ByteDance, tres de los gigantes.

Sin embargo, en un giro de los acontecimientos y en un claro "pues ya no lo quiero", China impuso sus propios límites. The Information publicó en julio que las autoridades chinas habían dicho a esas tres empresas y a otras como DeepSeek que podrían comprar chips, pero en cantidades limitadas y para entrenar modelos. Las aprobaciones totales sumarían menos de 200.000 chips porque lo que quiere China es que sus empresas prioricen los procesadores nacionales para inferencia.

Es decir, que entrenen con lo que pillen de Nvidia y otros fabricantes, pero que se centren en la inferencia y, para eso, usen los chips que Huawei y otras tecnológicas han estado gestando. Pero claro, de 200.000 aprobadas a 600.000 hay un trecho enorme y algo ha estado pasando entre bambalinas.

Mercado paralelo. Con ese suministro autorizado limitado, los compradores chinos han ido recurriendo a intermediarios y rutas indirectas. De hecho, llevamos meses comentando que a China estaba llegando equipo (no sólo GPU de Nvidia, también memoria) de países que habían limitado mucho el suministro, y parece que gran parte de ese mercado se estaba moviendo por rutas como Singapur.

Porque era evidente que si seguían teniendo acceso a GPUs y oficialmente no se podían vender tantas GPUs, alguien las estaba pasando por la puerta trasera. Eso implica un mercado alternativo en el que alguien que no es Nvidia está llenándose los bolsillos debido a que los interesados chinos están pagando mucho más de lo que deberían.

En Reuters apuntan que, a finales de octubre, en China continental se podía comprar un servidor con ocho H200 por seis millones de yuanes, unos 900.000 dólares. Se trata del triple que hace un año y los servidores más nuevos, los armados con GPU Blackwell que también están sujetos a controles de EEUU, se pueden conseguir por unos 20 millones de yuanes por unidad.

Megaspeed. Y ese mercado gris, como decimos, pasa en parte por Singapur. Aquí las cosas se ponen interesantes porque, a finales de octubre del año pasado, Bloomberg contaba que una empresa de centros de datos llamada Megaspeed con sede en Singapur y cliente de Nvidia, presuntamente había estado pasando GPUs a China por valor de 2.000 millones de dólares a través de su filial Speedmatrix.

El giro es que, hace unos días, New York Times informó de que, según el Gobierno de EEUU, Jensen Huang mantenía una relación extramatrimonial con Alice Huang (ejecutiva de Megaspeed). ¿Y quién es Alice Huang? Pues, según las agencias de inteligencia de EEUU, un activo de los servicios chinos que pasaba información a Pekín. Importante: pese al apellido, no comparten parentesco.

El caso ha escalado tanto que Jensen se ha disculpado por la infidelidad a su esposa a través de una extraña carta personal en el blog de Nvidia y la propia junta de Nvidia ha anunciado un comité para supervisar el caso y si su CEO ha sido objetivo de espionaje. Como decimos, no es la semana más placentera para Jensen Huang.

Imagen | Xataka con Magnific

En Xataka | Todas las empresas de IA quieren crear sus propios chips, así que Nvidia quiere ahora tener su propia IA



