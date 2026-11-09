El Hospital La Fe realiza con éxito un trasplante cardíaco a un hombre de 70 años que contaba con un "corazón mecánico"

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia ha marcado un nuevo hito en la medicina cardiovascular al completar con éxito un trasplante de corazón en un paciente de 70 años que previamente dependía de un soporte mecánico para que su corazón bombeara. La intervención no solo subraya la capacidad técnica de uno de los centros de referencia en España, sino que desafía las fronteras clínicas tradicionales en la selección de receptores, demostrando que la edad por sí sola está dejando de ser un criterio de exclusión absoluto en los trasplantes.

El caso. El protagonista de este caso tan llamativo es un paciente que ingresó en el servicio de cardiología del centro valenciano en el año 2024 procedente de Torrevieja en una situación crítica. En este momento se presentaba una insuficiencia cardiaca importante que hacía que el corazón no pudiera bombear sangre con la fuerza suficiente para abastecer las necesidades de todos los órganos.

En estas situaciones, lo más aconsejable es optar por un trasplante con el objetivo de reemplazar el corazón que ha dejado de funcionar correctamente. Pero en ese momento la suma de su edad y el hecho de que su riñón no estuviera funcionando como tocaba hacía casi inviable meterlo en una lista de espera para tener un trasplante.

Un parche. Para garantizar una calidad de vida un poco más aceptable, el equipo médico decidió colocar un dispositivo de asistencia ventricular, que no es más que una pequeña ayuda para que el corazón pueda bombear con un poco más de fuerza. Y aunque se puede definir a veces como un "corazón mecánico", la realidad es que estamos ante una bomba electromecánica que asume el trabajo del ventrículo para sacar la sangre del corazón.

Gracias a la mejora del flujo sanguíneo, el paciente pudo ver mejorada su calidad de vida, junto a una reducción de peso significativa e incluso mejoró como funcionaba su riñón.

Una buena noticia. A los 18 meses, este mismo paciente sufrió una complicación infecciosa que obligó a reflexionar sobre qué hacer a partir de ese momento. Pero aquí gracias a la mejora que experimentó en sus comorbilidades, hizo posible que el equipo médico lo incluyera en lista de espera para recibir un nuevo órgano.

Fue en octubre de 2025 cuando en la misma intervención se retiró el dispositivo ventricular para implantarle el corazón de un donante. Pero hasta este mes de noviembre no hemos conocido nada de este caso, puesto que hablamos de una cirugía de alto riesgo que obliga a los equipos médicos a confirmar la viabilidad del injerto a largo plazo. Y según apuntan desde el propio servicio médico, estaríamos ante el segundo caso documentado en España de un paciente en esta franja de edad que logra alcanzar el trasplante tras haber dependido de una asistencia ventricular previa.

Un cambio de paradigma. El hecho de aprobar un trasplante no es algo que se haga a la ligera por lo limitados que están los órganos en nuestro entorno. Esto hace que de manera tradicional se haya pensado que las personas más mayores quedan excluidas siempre de las listas de espera debido a que su esperanza de vida es menor y por contar con enfermedades de base que pueden aumentar las complicaciones a largo plazo.

Pero casos como este nos recuerdan que la edad es un factor más a tener en cuenta y no uno que impida a alguien recibir un órgano. Es por ello que ya los estudios nos indican que, bajo una estricta selección, los pacientes de 70 años o más alcanzan tasas de supervivencia comparables a las de receptores más jóvenes.

Imágenes | GVA

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