Llevamos décadas ignorando un órgano porque lo creíamos inútil. Ahora han visto que es crucial en nuestra longevidad

En el centro del pecho, justo detrás del esternón, se esconde una pequeña glándula que ha sido sistemáticamente ignorada por la medicina en lo que respecta a la salud de los adultos: el timo. Durante mucho tiempo los libros de texto han enseñado que este órgano es vital en la infancia para desarrollar el sistema inmunológico, pero que posteriormente se atrofia y se convierte en grasa cuando vamos creciendo. Pero su papel a la larga no es tan irrelevante como pensábamos.

Un vuelco. El paradigma que nos enseñaban a todos en el colegio ha dado un gran vuelco a través de una publicación en Nature que ha demostrado que la salud del timo en la edad adulta no solo importa, sino que es un factor determinante para predecir cuánto vamos a vivir, el estado de nuestra salud cardiovascular y también cómo se va a responder ante un cáncer.

Cómo se ha visto. La premisa de este interesante estudio radica en una simple observación sobre las personas que no tenían timo porque se les había extirpado y el aumento de mortalidad por todas las causas con respecto a quien tiene un timo sano. A partir de aquí, un equipo de investigación quiso entender el verdadero impacto de un órgano "dormido" a través de diferentes TAC para calcular la salud tímica de diferentes personas.

El sistema analizó las imágenes de numerosas personas, incluyendo los datos del National Lung Screening Trial, que contaba con más de 25.000 pacientes. Al cruzar el estado del timo con el historial médico y la longevidad de cada individuo, los resultados fueron tan abrumadores que los propios investigadores confesaron que era la primera vez que veían unos resultados tan espectaculares, puesto que nadie se esperaba que un órgano tan pequeño tuviera tanto impacto clínico.

Reduce mortalidad. Este estudio ha analizado de manera intensa la función de esta glándula en grupos de adultos amplios para descubrir que mantener una buena salud tímica se asocia directamente con una menor mortalidad global. Pero sorprendentemente, el estudio vincula tener un timo sano con una menor incidencia en la mortalidad cardiovascular

En oncología. Aquí es donde el hallazgo cobra una dimensión clínica revolucionaria, puesto que los datos muestran una correlación clara entre un timo sano y una menor incidencia de cáncer de pulmón. Pero se puede ir más allá al apuntar que los pacientes que se someten a una inmunoterapia y tienen un timo sano responden mucho al tratamiento, e incluso tienen un menor riesgo de volver a padecer un cáncer.

La medicina preventiva. Con esta evidencia, la "salud tímica" se posiciona para convertirse en un parámetro muy importante en el campo de la medicina personalizada para poder tener una idea de cómo un paciente puede aceptar un tratamiento. Pero además, monitorizar su degradación podría permitir a la medicina adelantarse a las enfermedades autoinmunes en aquellas personas que ya tienen un mayor riesgo.

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