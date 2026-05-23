Los influencers han puesto de moda darte calambrazos en el nervio vago para curar el estrés. La ciencia tiene malas noticias

Después de un día maratoniano, que si el informe que no llega, dar de comer a los niños, sacar el perro, ir a esa clase de pilates... Y tu cerebro se niega a apagarse. Abres TikTok o Instagram buscando una distracción y, entre bailes y recetas, aparece un influencer. Lleva un dispositivo de diseño minimalista pegado al cuello o enganchado a la oreja. Promete que, con solo pulsar un botón y recibir unos pequeños pulsos eléctricos, su ansiedad desaparecerá, dormirá como un bebé y su "niebla mental" se disipará. Lo llaman "el gran reinicio del sistema nervioso".

Durante siglos, el nervio vago ha funcionado en la más absoluta oscuridad anatómica, pero hoy ha alcanzado un estatus casi mítico en el ecosistema del bienestar. Según The New York Times, hay miles de millones de impresiones en redes sociales sobre este nervio. Celebridades como Kelly Ripa y podcasters de la talla de Andrew Huberman alaban sus virtudes. "Gran parte de esto está siendo impulsado por influencers que dicen: 'Solo haz esto para estimular tu nervio vago, y todos los problemas de tu vida se resolverán'", explica el Dr. Kevin Tracey, neurocirujano y presidente de los Institutos Feinstein para la Investigación Médica.

Suena a ciencia ficción, pero los pronósticos apuntan a que la estimulación de este nervio generará una industria de mil millones de dólares para el año 2030. La pregunta obligada que surge es: ¿realmente podemos "hackear" nuestro estrés a base de calambrazos en el cuello, o estamos ante el enésimo placebo caro de internet?

Para entender el fenómeno, primero hay que entender la biología. Tal y como explica la Cleveland Clinic, el nervio vago (cuyo nombre proviene del latín "vagabundo") es el décimo de los doce pares craneales y el más largo de todos. Nace en el tronco del encéfalo y serpentea por el cuello, el pecho y el abdomen, conectando el cerebro con el corazón, los pulmones y el sistema digestivo. Es la autopista principal de nuestro sistema nervioso parasimpático, el encargado de la función de "descansar y digerir". Básicamente, es el freno de mano del cuerpo. Cuando nos estresamos, se activa el sistema simpático (la respuesta de "lucha o huida"); cuando el peligro pasa, el nervio vago debería entrar en acción para calmar las pulsaciones y relajar el organismo.

¿Pero por qué la gente está obsesionada con electrocutarlo? Según detalla la revista Women's Health, vivimos una epidemia de estrés crónico. La avalancha de correos electrónicos, los atascos y las presiones diarias provocan lo que se conoce como "disfunción vagal". Nuestro cuerpo se queda atascado en modo supervivencia y pierde la capacidad de volver a la calma. La promesa de solucionarlo rápidamente ha propiciado la aparición de dispositivos comerciales.

Ante la idea de aplicarse electricidad casera, es normal preguntarse si esto es peligroso. Generalmente, la respuesta física es no. Según el Dr. Michael Kilgard, director del Texas Biomedical Device Center, entrevistado por The New York Times, las baterías de estos dispositivos comerciales son demasiado pequeñas para quemar la piel. Lo máximo que se siente es un hormigueo.

Sin embargo, el peligro real es psicológico y médico. "La rareza de las sensaciones es lo suficientemente molesta como para que la gente sienta que los dispositivos están haciendo algo", advierte Kilgard. En la mayoría de los casos, estos gadgets son "probablemente poco más que un placebo disfrazado de neurociencia". El riesgo reside en la falsa esperanza: pacientes que gastan cientos de euros en aparatos que no hacen nada, retrasando tratamientos médicos que sí han demostrado ser efectivos. Para comprender el verdadero impacto de esta falsa esperanza, es vital separar el grano de la paja y definir dónde termina el rigor científico.

La línea entre la medicina y el marketing de wellness

La ciencia de la Estimulación del Nervio Vago (ENV o VNS por sus siglas en inglés) es real, fascinante y muy compleja, pero está a años luz de lo que venden los influencers. Existen dispositivos médicos reales, pero como subraya un exhaustivo artículo de revisión publicado en la revista científica Comprehensive Physiology, la estimulación invasiva (iVNS) "sigue siendo el estándar de oro con eficacia bien documentada". Es decir, hablamos de pequeños aparatos parecidos a marcapasos que se implantan quirúrgicamente bajo la piel del pecho, con cables enroscados directamente al nervio. Según Cleveland Clinic, la FDA (la agencia estadounidense del medicamento) ha aprobado estos implantes severos para tratar casos de epilepsia resistente y depresión clínica grave.

La investigación médica no deja de avanzar. Un ensayo clínico fundamental publicado recientemente en Nature Medicine (el ensayo RESET-RA), demostró que un sistema neuromodulador implantado dirigido al nervio vago logró reducir significativamente la inflamación en pacientes con artritis reumatoide que no respondían a los medicamentos convencionales. Por otro lado, como señala una revisión de la revista Exploratory Research and Hypothesis in Medicine, se está estudiando intensamente el uso de estimuladores no invasivos (en la oreja o el cuello) en entornos clínicos para la rehabilitación tras un ictus o para frenar el deterioro cognitivo.

Pero, ¿qué hay de los aparatos que cualquiera puede comprar por internet para "quitarse el estrés"? Los expertos son tajantes. La Dra. Kristl Vonck, neuróloga de la Universidad de Gante, advierte que los aparatos de consumo están "ligeramente regulados y no tienen que demostrar a la FDA que realmente funcionan". Muchas empresas se escudan en afirmaciones vagas sobre el "bienestar" para esquivar los controles médicos y utilizan el lenguaje de los ensayos clínicos reales como mera táctica de marketing.

Además, como explica un investigador clínico en The Conversation, manipular el nervio vago no es una panacea y no funciona igual para todos. Algunas personas en ensayos clínicos experimentan dolores de cabeza, empeoramiento de migrañas o incluso un bajón en el estado de ánimo al recibir estimulación. "La mayoría de las enfermedades implican múltiples factores biológicos y psicológicos, y ningún nervio por sí solo explica o soluciona todos", sentencia.

La desinformación no se limita a los dispositivos; también abarca los diagnósticos caseros. La revista Bustle se hizo eco recientemente de una tendencia viral en TikTok: la prueba de los "tres tragos". Creadoras de contenido aseguraban que si eres incapaz de tragar saliva tres veces seguidas y de forma rápida, tu nervio vago está gravemente desregulado por culpa del estrés crónico.

Los terapeutas tuvieron que intervenir. Chloë Bean, terapeuta experta en trauma somático, aclaró que tragar sí involucra a este nervio, pero no poder hacerlo tres veces seguidas "no significa automáticamente que tu nervio vago esté atascado". Puede deberse a algo tan mundano como la deshidratación, alergias o, paradójicamente, la propia ansiedad de estar haciéndote un test de TikTok.

La buena noticia es que no necesita gastar cientos de euros en tecnología ni obsesionarse con tests virales para cuidar su sistema nervioso. Existen métodos avalados por psicólogos y científicos que estimulan el nervio vago:

Respiración asimétrica: Al exhalar más lentamente de lo que se inhala, se envían señales a los receptores pulmonares conectados al nervio vago para que bajen las pulsaciones.

Al exhalar más lentamente de lo que se inhala, se envían señales a los receptores pulmonares conectados al nervio vago para que bajen las pulsaciones. El frío: Lavarse la cara con agua muy fría (un truco que hizo viral Hailey Bieber antes de la Met Gala) activa un reflejo fisiológico de inmersión que dirige la sangre al cerebro y reduce el ritmo cardíaco.

Lavarse la cara con agua muy fría (un truco que hizo viral Hailey Bieber antes de la Met Gala) activa un reflejo fisiológico de inmersión que dirige la sangre al cerebro y reduce el ritmo cardíaco. El sonido: Dado que este nervio pasa por el oído interno y las cuerdas vocales, cantar en voz alta, tararear o escuchar música relajante lo estimula directamente.

No obstante, como precaución, también los expertos advierten que hay personas con el nervio vago "hiperactivo", una condición médica (síncope vasovagal) que hace que la presión arterial baje demasiado rápido ante estímulos, provocando desmayos. Para ellos, estimular el nervio a la ligera no es buena idea.

La medicina bioelectrónica es una frontera científica apasionante. Es indudable que el nervio vago es la gran autopista que conecta nuestra mente con nuestro cuerpo, y los ensayos clínicos demuestran que, manipulado por manos médicas expertas, puede ayudar a pacientes con enfermedades graves, desde la epilepsia hasta la artritis. Sin embargo, el mercado del bienestar se ha adelantado apresuradamente a la ciencia. Vender la idea de que un pequeño gadget pegado al cuello va a borrar de un plumazo el estrés del siglo XXI, el insomnio y la fatiga es, hoy por hoy, un ejercicio de marketing más que de medicina.

Como bien resume The Conversation, el mensaje clave debe ser "precaución sin cinismo". El nervio vago es real y su cuidado es importante. Pero hasta que los dispositivos de consumo logren alcanzar el rigor de los ensayos clínicos, quizás lo más inteligente para su salud —y para su bolsillo— sea apagar el móvil, dar un paseo por la naturaleza y, simplemente, respirar profundo.

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