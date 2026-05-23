El primer aeropuerto Pokémon del mundo está en Japón y no es un capricho: es una estrategia de supervivencia

El próximo 7 de julio el aeropuerto de Noto Satoyama, en la prefectura de Ishikawa en Japón, abrirá otra vez sus puertas con un nuevo nombre y diseño: los clásicos corredores y techos altos de colores claros asépticos darán paso a una estética más propia de parque temático porque ese día pasará a llamarse "Aeropuerto Noto Satoyama Pokémon With You" y sí, será un aeropuerto temático de Pokémon.

El aeropuerto de Pokémon. Esta intervención va a cambiar de cabo a rabo la estética del aeropuerto: el atrio principal, las columnas de la entrada, las puertas de embarque y los espacios comerciales tendrán elementos de la franquicia de videojuegos y entretenimiento que acaba de cumplir 30 años.

El elemento estrella será un globo gigante de Pikachu junto a una réplica de aeronave en el interior del terminal, rodeados de representaciones de 111 especies de Pokémon de tipo Volador. En las columnas de acceso habrá varios Pokémon para generar una experiencia inmersiva desde el principio.

Por qué es importante. El cambio de cara y de nombre tiene como objetivo reactivar el flujo de visitantes hacia una región que sigue recuperándose de una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente, el terremoto del 1 de enero de 2024. La idea pasa por usar una infraestructura de transporte con tráfico internacional directo en un reclamo turístico para regenerar la economía del territorio.

Pokémon es la franquicia más exitosa del mundo y de todos los tiempos, con una valoración de marca estimada en más de 100.000 millones de dólares y unos ingresos estimados de 147.000 millones de dólares. Asociar una infraestructura pública a un activo tan exitoso supone una palanca visibilidad enorme. No hay más que echar un vistazo a los estratosféricos números del Pokémon GO Fest: en 2024 generó 200 millones de dólares en Madrid, Nueva York y Sendai, según Niantic Labs.





Contexto. El terremoto de 2024 afectó a la península de Noto (donde está el aeropuerto) y tuvo una magnitud de 7,6. Las cifras del seísmo son espeluznantes: 228 muertes, 30.000 edificios destruidos o gravemente dañados, vías de transporte inutilizadas, puertos inutilizados por la subida de cuatro metros del nivel del mar, como cuenta Nippon. El gobierno japonés estimó un coste de los daños de hasta 17.600 millones de dólares. Esta transformación no es solo una cuestión de marketing: obedece también a una cuestión de conectividad y marketing de la región.

El plan de reconstrucción de Ishikawa se estructuró en tres fases. Primero fue la vivienda y restaurar la infraestructura, con el objetivo de devolver la normalidad e impulsar el desarrollo económico y cultural de la prefectura. El propio Primer Ministro japonés explicaba en 2025 que esta reconstrucción "creativa" del aeropuerto de Noto

, en la reunión de seguimiento de febrero de 2025, señaló que la reconstrucción creativa de la región Noto debe servir como modelo de referencia para la recuperación de zonas rurales en todo el país. En ese marco, el aeropuerto tematizado encaja como un proyecto emblemático dentro de la estrategia oficial de reconstrucción. MDPIPrime Minister's Office of Japan

Cómo lo están haciendo. Esta reconstrucción se ejecutará a través de la colaboración público-privada entre la prefectura de Ishikawa y la Fundación Pokémon de Japón. El diseño del recinto se basará en los 111 Pokémon de tipo Volador como hilo conductor temático, desplegados en todos los puntos de contacto quien pisa el aeropuerto desde el primer momento: fachada, columnas, zona de tránsito, puertas de embarque e incluso la propuesta gastronómica, con pancakes y bebidas temáticas servidos sobre manteles individuales exclusivos.

La zona comercial ofrecerá productos de edición limitada como camisetas, llaveros y accesorios de equipaje, de modo que el aeropuerto sea algo más que un nexo de unión para llegar hasta destino: el propio aeropuerto en sí ofrecerá también una experiencia propia y única especialmente interesantes para fans de la saga.

Sí, pero. Convertir una infraestructura crítica como un aeropuerto en un híbrido entre aeropuerto y parque temático tiene su cara B: depende enormemente del devenir de la marca y el coste de mantenimiento sube, en tanto en cuanto requiere de inversión en nuevos contenidos, renovación estética o las licencias.

Y como advierte Bloomberg, la despoblación y la reducción de ingresos fiscales en Japón están dificultando el mantenimiento de infraestructuras básicas y la recuperación tras desastres en zonas rurales. Si el flujo de visitantes no llega al umbral de rentabilidad, la iniciativa puede convertirse en una pesada carga para una región que ya arrastra un carísimo proceso de reconstrucción.

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