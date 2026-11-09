NVIDIA solo quiere saber si Jensen Huang filtró secretos. Es la pregunta menos inquietante

Jensen Huang ha pedido perdón a su plantilla por su infidelidad después de admitir ante el consejo una relación íntima con Alice Huang. Ella es directiva de Megaspeed y la inteligencia estadounidense la considera una espía china.

El consejo ha abierto una investigación, pero ya ha adelantado que no tiene “ninguna razón para creer” que se hayan comprometido la seguridad nacional ni los secretos de la empresa.

Por qué es importante. Lo de los secretos es lo primero que piensa cualquiera al leer “espía”, y NVIDIA lo sabe. Por eso el consejo se ha dado tanta prisa en descartarlo. Pero The New York Times cuenta que a Alice Huang no la reclutaron solo para sacar información. Su misión pasaría por presionar para que NVIDIA pudiera vender en China los chips que hoy tiene vetados.

Entre líneas. Para eso Huang no necesitaba soltar nada. Lleva años diciendo que cerrarle el mercado chino a NVIDIA era un error, en entrevistas, en conferencias e incluso a Trump en persona. En mayo de 2025 dijo que los controles de exportación eran "un fracaso".

Nadie ha demostrado que ella le hiciera cambiar de idea, y tampoco hacía falta. La primera vez que se les vio juntos fue en junio de 2024, en un bar de Taipéi, bebiendo whisky con otros directivos después de una feria, y para entonces él ya pensaba así. Visto desde fuera, una operación así casi no se distingue de una relación normal con un cliente. Que es justo lo que NVIDIA dijo que era.

El rastro del dinero. Según el NYT, Megaspeed ha comprado chips de NVIDIA por más de 4.800 millones de dólares desde junio de 2024. El Departamento de Comercio, que es quien decide qué tecnología puede exportarse y cuál no, la está investigando por si ha desviado a China chips restringidos, y NVIDIA ha seguido vendiéndole.

El contraste. Hace diez días, el portavoz John Rizzo decía que las reuniones de Huang con ella eran “normales y esperables”. Hoy es el mismo portavoz quien asegura que nada de esto va a frenar a NVIDIA.

El consejo tampoco puede permitirse dar otra respuesta. NVIDIA vale 4,5 billones de dólares y Huang no tiene un número dos a su lado, ni tampoco un sucesor claro. Unas 60 personas le reportan directamente y sus dos hijos trabajan en la empresa. Abrir ese melón llevaría inmediatamente a otro más complicado: quién mandaría en NVIDIA si él cae.

Y ahora qué. NVIDIA presenta resultados en poco más de una semana, el 17 de noviembre. Tres presidentes republicanos de comités de la Cámara de Representantes le han pedido que comparezca a puerta cerrada al día siguiente.

Ojo a la fecha de la carta. Está firmada el 4 de noviembre, un día después de que los republicanos hayan perdido las dos cámaras. Quienes han firmado esa carta dejarán de presidir esos comités el 3 de enero, y lo que están pidiendo es una reunión voluntaria.

Si Huang acepta y va el 18, hablará a puerta cerrada y delante del partido del presidente que lo está defendiendo...

...pero a partir de enero quienes preguntarán serán los demócratas, que podrán obligarle a comparecer. Entre ellos está Elizabeth Warren, que ya ha dicho que Huang y su consejo “le deben respuestas al Congreso”.

Ahí sí puede salir la pregunta que el consejo ha preferido no hacerse: a quién beneficiaba que Huang presionara tanto contra los controles de exportación.

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