Un pueblo de Guadalajara quiere independizarse de Castilla La Mancha y "anexionarse" a la Comunidad de Madrid

En El Cardoso de la Sierra lo que caldea el debate no es la crisis de la vivienda, la tragedia de Urda o el 29N. El gran tema de conversación en esta localidad de la Serranía de Guadalajara en la que el INE contabilizaba apenas 49 vecinos en 2025 es otro: las fronteras. En agosto se lanzó en Change.org una iniciativa que reclama que la villa (incluidas sus seis pedanías) deje de formar parte de Castilla-La Mancha para sumarse a la Comunidad de Madrid, de la que, asegura el autor de la campaña, ya reciben “casi todos los servicios”.

“No es una cuestión de fronteras políticas, es una cuestión de coherencia geográfica, eficiencia del dinero público y bienestar social”. De momento han reunido 672 firmas.

Revisando el mapa. El Cardoso de la Sierra es un pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara situado en la frontera con la Comunidad de Madrid. En la localidad hay quien quiere sin embargo invertir ese orden y convertirlo en una villa madrileña limítrofe con Guadalajara. Para lograrlo, han lanzado una campaña en Change.org que exige “anexionar” el municipio a la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso.

La propuesta, que va camino de las 700 firmas, se dirige tanto a los gobernantes de Madrid como a los de Castilla-La Mancha y la diputación de Guadalajara, e insiste: de salir adelante, el cambio de fronteras ofrecerá “un beneficio mutuo incuestionable” para las tres administraciones, además (por supuesto) del propio El Cardoso. “Un verdadero win-win”.

“Una anomalía”. Esa es, en opinión de Luis Bustillo, autor de la campaña, la situación en la que se encuentra la villa: “Una anomalía geográfica y administrativa”. “Aunque administrativamente formamos parte de la provincia de Guadalajara, la realidad geográfica nos une por completo a la Comunidad de Madrid”, arguye. “Por pura cercanía, dependemos y recibimos de la administración madrileña casi todos los servicios básicos del día a día: sanidad, educación, correos e intervenciones de la Guardia Civil”.

¿Y cuál es el problema? Que esa aparente disonancia geográfica-administrativa ha llevado al pueblo a una “situación límite”. “Al no pertenecer oficialmente a Madrid, sufrimos un aislamiento logístico injusto”, insiste el autor de la recogida de firmas antes de aportar un ejemplo concreto: “En invierno, las carreteras se vuelven peligrosas y aunque haya una quitanieves, esta tiene que servir a seis pueblos a la vez, mientras que en la Comunidad de Madrid, desde su base en Gandullas, tiene varias quitanieves”.

Mirando a Madrid. La campaña critica también la falta de líneas de autobús, lo que margina la localidad. “La única vía posible es a través de Buitrago en Madrid y eso hace que siga nuestro aislamiento”. ABC aclara que a día de hoy el medio centenar de vecinos de El Cardoso de la Sierra ya acuden al centro de salud y urgencias de Buitrago de Lozoya, pasan consulta en el Hospital Infanta Sofía, estudian en el CRA de Montejo de la Sierra o el IES de La Cabrera o envían su basura a la planta de Lozoyuela. Todo en Madrid, la misma comunidad a la que suelen cruzar en busca de una farmacia o sencillamente para hacer la compra y llenar la nevera.

Los impulsores de la campaña insisten en que convertir El Cardoso en el 180º municipio de la Comunidad madrileña tendría otras ventajas añadidas para sus vecinos, como disponer de “servicios de emergencias rápidos” y “carreteras seguras”. En su opinión, los ganaderos verían cómo se les abren las puertas de la D.O. Sierra de Guadarrama, se accedería al Canal de Isabel II y los vecinos gozarían de un transporte integrado en el CRTM, el consorcio madrileño.

“Un verdadero win-win”. Consciente de lo difícil que resulta mover fronteras, Bustillo no solo insiste en las ventajas que tendría el cambio para el puñado de vecinos de El Cardoso. En su opinión, la “anexión” del municipio a la Comunidad de Madrid favorecería también a Castilla-La Mancha y la Diputación de Guadalajara. “Dejarían de transferir fondos económicos a Madrid por la prestación de unos servicios que la administración castellanomanchega no puede darnos de forma eficiente por la distancia”, razona.

Para la Comunidad de Madrid, continúa, la integración de El Cardoso de la Sierra llegaría acompañada de varias ventajas relevantes: el control administrativo del nacimiento del río Jarama y una mayor agilidad a la hora de gestionar la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón y el Hayedo de Montejo, mayor superficie para promocionar el “turismo verde”.

A todo ello se añade la “regularización económica” de unos servicios que ya presta la región capitalina. “Madrid asume el coste diario de nuestra sanidad y educación por razones de cercanía. Con la anexión, regularizaría legalmente esta situación y recibiría los impuestos directos de la zona”.

El artículo 141.1. La propuesta no apela solo a la voluntad de los dirigentes de Madrid y Guadalajara, a los que reclama “una mesa de negociación oficial” para tramitar la anexión de El Cardoso. La campaña apunta a la Constitución, en la que se abre la puerta a cambios como el impulsado por Bustillo. “Existe un artículo, en concreto el 141.1 sobre ‘la alteración de los límites provinciales’”, claman. “No es una cuestión de fronteras políticas, es coherencia geográfica, eficiencia del dinero público y bienestar”.

No todos lo ven tan fácil. El alcalde del municipio, Rafael Heras, reconocía hace poco a ABC que el debate sobre la adscripción territorial de El Cardoso no es nuevo. “Es una historia que se repite”, recela antes de explicar que ya se habló del asunto hace más de 20 años, cuando Alberto Ruiz Gallardón estaba al frente de la Comunidad de Madrid. “Ahora no tengo constancia de nada oficial ni por qué motivo vuelve a salir el tema. Suele pasar en época de elecciones”.

Imágenes | Luis Antonio Carrasco (Wikipedia) y Google Maps

En Xataka | Hay una "ciudad" que se quedó en España por una palabra y hoy es un trozo de territorio español rodeado por Francia