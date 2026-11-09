Un tren de mercancías lleva más de un año descarrilado en Zaragoza: ni Adif ni el operador han retirado los restos

Más de un año después de que un tren de mercancías descarrilara en la Ronda Sur de Zaragoza, la locomotora y un contenedor siguen tumbados en un terraplén junto a la vía. Y es que tal y como cuenta el medio El Periódico, Adif, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, no ha obligado a su retirada, y la operadora aún no ha llevado a cabo los trabajos.

Por qué importa. Los restos se encuentran a menos de tres metros de una vía que vuelve a transportar tráfico de mercancías con normalidad. También son fáciles de alcanzar. Según El Periódico de Aragón, una valla metálica que debería impedir el paso a las personas yace en el suelo, y los intrusos pueden caminar directamente hasta el tren y, desde allí, hasta la propia vía férrea. La locomotora también ha sido cubierta de grafitis.

Qué pasó. Tal y como recuerda el medio, el descarrilamiento tuvo lugar el 21 de septiembre de 2025 cerca del centro comercial Puerto Venecia y de la circunvalación Z-40. Una locomotora Stadler se salió de las vías y acabó volcada sobre un terraplén, arrastrando al primer vagón con ella. El tren fue operado por Continental Rail en la ruta entre Noáin (Navarra) y el puerto de Barcelona.

La causa sigue sin estar clara, pues según afirma el medio, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios examinó el incidente, pero ningún informe público explica lo que sucedió. El Periódico de Aragón, citando fuentes del sector, informa de que el maquinista pudo haberse saltado una señal, lo que envió el tren a un apartadero de seguridad. Incapaz de detenerse antes del tope de vía al final de la vía, al parecer saltó del tren en marcha y resultó gravemente herido, con varias fracturas. El tren descarriló más adelante.

La información no ha sido confirmada oficialmente. Además, según apuntan desde el medio, el maquinista fue despedido posteriormente por Continental Rail.

Quién es el responsable. Adif declaraba a El Periódico de Aragón que la retirada de los restos corresponde a Continental. El gestor de infraestructuras afirma que la empresa ha encargado un trabajo complejo porque la locomotora debe sacarse por carretera. El portavoz de Adif indicaba al medio que esto implica levantar la locomotora con grúas de gran tonelaje y preparar primero las rutas de acceso que atraviesan fincas privadas, razón por la cual aún no se ha hecho.

Entre líneas. Adif no se libra por completo, pues según el mismo informe, algunas tareas son responsabilidad propia de Adif y siguen sin hacerse, entre ellas reparar la valla, retirar el poste de la catenaria que derribó el tren y limpiar los escombros que aún siguen esparcidos por el lugar.

Y ahora qué. De momento no se sabe nada sobre cuándo se va a ejecutar la retirada. Así que hasta que se lleve a cabo la operación con grúas y se organicen los accesos, la locomotora parece que va a quedarse donde está. Además, el informe de la comisión de investigación, que podría aclarar tanto la causa como la asignación de responsabilidades, aún no se ha publicado.

Imagen de portada | Guardia Civil

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