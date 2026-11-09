El empleo en programación y consultoría informática marca máximo histórico en la EPA: por ahora no llega la temida caída por la IA

Que la IA va a suponer un cambio de paradigma en el mercado laboral a nivel global no es ningún secreto. Distintos estudios apuntan a que se producirá un desplazamiento masivo de puestos de trabajo (no siempre una destrucción), que obligará a los empleados a reciclar sus conocimientos profesionales para ocupar nuevos puestos. Sin embargo, las previsiones son eso, números hipotéticos. La realidad cuenta otra cosa.

Aunque los datos de empleo de la EPA del primer trimestre encendieron las alarmas por registrar una caída en el empleo, con respecto al año anterior. Muchos vieron ahí la primera factura de la inteligencia artificial y a los programadores como primeras víctimas. Medio año después, el tercer trimestre cuenta justo lo contrario: más empleo en programación y consultoría informática.

Un récord con letra pequeña. Tal como apuntaban en Business Insider, el empleo tecnológico cerró el verano con 682.400 nuevos ocupados, lo cual representa un 2,3% más que hace un año. El sector de la programación e informática suman 563.400 nuevos trabajadores, la cifra más alta de toda la serie del INE. En cambio, las telecomunicaciones hicieron lo contrario: perdieron 6.100 empleos y se quedaron en 105.800 empleados, su nivel más bajo desde 2008.

El contraste dentro de la propia rama tecnológica es enorme. Según datos recogidos por el informe de BBVA Research, en el primer trimestre del año programación y consultoría perdieron 23.400 ocupados. En el tercero, según las cifras que difundió el Gobierno, sumaron 31.200 empleados más (un 5,85%).

Un sector sujeto a muchos cambios y muy rápidos. El sector arrancó 2026 con un tropiezo importante: 39.400 ocupados menos en el primer trimestre, según datos de la Encuesta de Población Activa. Sin embargo, el empleo en este sector recuperó casi todo lo perdido en primavera y el tercer trimestre es el primero del año que recoge un crecimiento interanual. No obstante, comparativamente, el verano de 2025 fue flojo en cuanto a creación de empleo, por lo que el listón no era muy difícil de superar. La media anual de ocupados de 2026 se sitúa en 668.600 empleados, quedando un 2,8% por debajo de la de 2025.

Las cifras de máximos en el histórico del sector de la programación conviven con las de un sector que, de media, tiene este año 19.200 trabajadores menos que en el ejercicio anterior, por ese motivo no es concluyente usar estas cifras como prueba a favor o en contra de la IA.

Hay disparidad de conclusiones basadas en datos. La afiliación a la Seguridad Social mostraba en primavera un aumento del 3,48% en actividades tecnológicas. La EPA de ese trimestre, en cambio, hablaba en ese trimestre de pérdidas.

Un estudio del Instituto de Económicas de Barcelona (IEB) cuantifica qué proporción del trabajo de los programadores queda expuesto a la IA. Pero BBVA Research y Fedea concluían en septiembre que, desde 2022, el empleo ha crecido más en las ocupaciones con exposición media-alta y alta que en el resto de sectores, desvinculando que exposición a la IA implique destrucción de empleo.

La puerta de entrada, bajo sospecha. Donde sí parecen coincidir todas las señales es en los datos de empleo en los puestos de acceso al oficio. El primer informe de talento digital de Mobile World Capital calculó que la demanda júnior bajó un 25,2% entre 2024 y 2025, mientras que la demanda de perfiles sénior subió un 15,4%. Este dato conviene tomarlo con cuidado ya que mide ofertas de empleo, no el personal ocupado, y por eso puede convivir con el récord de empleo tecnológico registrado por la EPA.

Rafael Doménech, de BBVA Research, habla de "una reasignación de tareas, salarios y oportunidades de entrada". Esa lectura prudente es la que mejor resiste a los datos. Es decir, lo que los datos pueden estar mostrando es un movimiento de empleados dentro del sector, en el que la IA ya esté comenzando a demandar más perfiles experimentados y para supervisión y consultoría en implementación de la IA, y que cierra la puerta a los nuevos empleados contrayendo su cuota de empleo.

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