Wall Street ha descubierto que implantar IA no va de despedir empleados sino de contratar a los correctos

En Wall Street llevan meses afinando el discurso de la eficiencia para hacer más con menos. En esa liza entra en juego la inteligencia artificial que, en teoría, les iba a permitir reducir el número de analistas, generar menos papeleo y tener una plantilla formada por agentes de IA que trabajan sin descanso. Acaban de descubrir que destruir empleo no es el camino correcto.

De repente, en las ofertas de empleo para cubrir las vacantes de los bancos y gestores de fondos se ha disparado un perfil muy concreto: alguien que actúe como un director de orquesta para los agentes de IA.

Vacantes a miles, tijeras en marcha. Según datos de la plataforma de contratación Draup a los que ha tenido acceso CNBC, las ofertas ligadas a la IA en las grandes entidades de gestión de fondos de inversión, como JPMorgan, Citi y Capital One sumaron un total de 139.819 este año, lo que supone un incremento del 49% con respecto a 2025.

En contrapartida, y según recogía Forbes, los grandes bancos eliminaron más de 5.000 puestos de trabajo durante el primer trimestre, pese a haber obtenido beneficios récord. Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, lo plantea como una reestructuración de plantilla "contrataremos a más gente de IA y a menos banqueros en ciertas categorías". Su plan para el resto de empleados pasa por la rotación natural: entre 25.000 y 30.000 salidas al año.

Un director de orquesta para la IA. Los datos de Draup destacan que, más que ingenieros para desarrollar los distintos modelos de IA, las empresas financieras están buscando perfiles capaces de orquestar e integrar el trabajo de los agentes de IA en los procesos de la compañía.

UN VISTAZO A...

Estos perfiles se encargan del diseño de equipos de agentes de IA que se reparten una tarea. Un agente revisa datos en bruto, otro analiza un documento y un tercero comprueba la normativa que regula las operaciones. Las menciones en las ofertas de empleo de estas habilidades crecieron un 1.721% en el último año. "Podría decirse que esta es la habilidad más demandada en Wall Street", afirmaba Vijay Swaminathan, CEO de Draup.

Los frenos los pone cada banco. Además de la demanda de "capitanes" para los equipos de agentes de IA, también crece considerablemente otra categoría orientada a ponerles límite. Las menciones de perfiles con habilidades en Responsible Artificial Intelligence (o Inteligencia Artificial Responsable) es subieron un 657%, las de gobernanza de IA un 394% y las de gestión de riesgos un 359%. En total, las referencias a gobernanza general de la IA suman más de 16.000 nuevas ofertas, casi el doble que las 8.400 vacantes para entrenar y operar modelos de IA.

Esta demanda de perfiles de gobernanza de la IA tiene su lógica. La guía de riesgos que los reguladores estadounidenses publicaron en abril deja fuera a la IA generativa y la agéntica, por ser tecnologías nuevas y cambiantes. Cada banco debe fijar sus propios límites y controles para que la IA no campe a sus anchas arriesgando el dinero de sus clientes. Una encuesta de KPMG asegura que el 51% de los bancos ya prueban agentes de IA en sus operaciones, por lo que incorporar a personal que los supervise se ha convertido en una prioridad.

Meta ya probó el atajo. Se ha demostrado que postar por la IA sin reforzar un sistema de control para ella no tiene buenos resultados. Project OT era el plan de Meta para que la IA hiciera el trabajo diario de hasta el 60% de los empleados de algunos de sus equipos. La compañía cumplió en mayo con la primera parte de su plan de reestructuración despidiendo al 10% de su plantilla. Justo después, los datos internos demostraron que los incidentes técnicos y de seguridad subieron un 40% y el tiempo para arreglarlos un 70%.

Zuckerberg canceló la segunda ronda de despidos que había prevista, y admitió que se había equivocado con los tiempos. Ford acabó en el mismo punto con su control de calidad: recontrató a ingenieros veteranos para vigilar el trabajo de los algoritmos que la compañía empleaba en su cadena de producción.

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