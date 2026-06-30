Ford ha comprobado que la IA tiene un problema de calidad. Su solución: volver a contratar a viejos empleados

Hace unos años, Ford se lanzó de cabeza a la automatización de su cadena de producción. Quería que sus sistemas de inteligencia artificial revisaran cada pieza y detectaran fallos antes de que el vehículo abandonara la factoría. Sobre el papel, parecía el plan perfecto, en la práctica, la IA mostraba algunos problemas más complicados de corregir que se traducían en un incremento en los llamamientos a revisión de sus coches.

Los problemas de fiabilidad de Ford no solo no se solucionaron con la inversión en automatización, así que la compañía tuvo que analizar a conciencia el problema y, ahora, creen que han dado con la solución ideal: volver a contratar a antiguos ingenieros para corregir las pifias de la IA.

El error de fiarlo todo a la IA. Charles Poon, vicepresidente de ingeniería de hardware en Ford, reconocía que "pensamos erróneamente que con solo introducir inteligencia artificial e incorporar los requisitos de diseño que teníamos, obtendríamos un producto de alta calidad". No fue así.

El problema no estaba solo en la tecnología que estaban usando. Estaba en lo que le habían enseñado. Una IA vale lo que valen sus datos de entrenamiento, y Ford había dejado fuera a la gente que más conocimiento y experiencia podía aportar a ese entrenamiento. Según recogía Bloomberg, la compañía reconoció que dejó de lado el conocimiento de sus ingenieros más veteranos en fases clave del proceso.

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Vuelven los veteranos "con barba canosa". La respuesta de Ford fue contratar de nuevo a muchos de los ingenieros que había despedido para traer de vuelta todo ese conocimiento. En los últimos tres años ha incorporado 350 ingenieros con experiencia en desarrollo de producto y control de calidad. Kumar Galhotra, jefe de operaciones de Ford, señalaba que estos especialistas "buscan los puntos débiles", y sobre todo, encuentran soluciones antes de que se conviertan en un problema real para el cliente.

Su misión no era sustituir la IA, sino ocupar el lugar que debían haber adoptado desde el principio: ser supervisores del trabajo de la IA y corregirla cuando su resultado fuera incorrecto. Además, estos empleados expertos se encargan de la formación de los nuevos talentos, asegurando el relevo generacional. Algo que preocupaba especialmente al CEO de Ford.

El giro se nota en las cifras de calidad ¿Compensó este cambio de rumbo con la incorporación de ingenieros como supervisores de esa automatización? Los números dicen que sí. Ford pasó del puesto 15 entre marcas generalistas en 2023 a liderar esa categoría en 2026. Mejoró en 41 problemas menos por cada 100 vehículos respecto al año anterior. Ford fue la marca que experimentó un mayor avance de entre todas las marcas no premium.

Tres modelos, el F-150, el Mustang y el Super Duty, encabezaron sus segmentos por segundo año seguido. Solo Porsche y Genesis quedaron por delante de Ford en el ranking general de fiabilidad elaborado por el estudio J.D. Power, que mide los fallos detectados en los primeros 90 días de uso.

Menos garantías, menos revisiones, más ahorro. La mejora en calidad también se nota en el balance de resultados de Ford. Jim Farley, consejero delegado de Ford, habló de cientos de millones de dólares ahorrados gracias a la caída en costes de garantía. La compañía espera cerrar el año con mil millones de dólares de ahorro operativo, en parte gracias a este trabajo de calidad.

Aun así, Ford sigue siendo la marca con más llamamientos de seguridad en EEUU. Solo en 2025 emitió 153 llamamientos a revisión, casi el doble del récord previo que tenía General Motors. Esos avisos afectaron a casi 13 millones de vehículos. Los últimos datos apuntan a que Ford ha logrado cambiar su dinámica mejorando las cifras de fiabilidad.

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Imagen | Ford