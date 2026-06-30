Los PcDays de PcComponentes arrancan con descuentos de hasta el 60 %: hay ordenadores, teles, móviles e incluso MacBooks

Ya llevan un par de días activos y podemos decir que los PcDays de PcComponentes han arrancado con mucha fuerza. Esta tienda española tiene ahora mismo un montón de chollos disponibles, no solo en lo que se refiere a ordenadores gaming, componentes o periféricos (que también), sino que hay teléfonos, televisores o tablets a muy buen precio.
DeLonghi Magnifica Start Cafetera Superautomática con Molinillo 15 Bares Negra
La promo comenzó, como decimos, el pasado 28 de junio, aunque estará disponible hasta las 18:00 horas del 12 de julio. Hay descuentos interesantes en prácticamente todas las categorías de esta tienda, aunque merece la pena entrar casi a diario para echar un vistazo. ¿Por qué? Por las ofertas flash que aparecen cada 24 y 48 horas.
@xataka.seleccion
PcComponentes está celebrando los #PcDays con ofertas MUY LOCAS Trucazo: ¡cada 24h y 48h aparecen ofertas flash que pueden dejar los productos en mínimos históricos! #pccomponentes #ofertas #tech #summer♬ sonido original - Xataka Selección
Como hay mucho donde elegir, os hemos hecho una selección de cinco ofertas que nos parecen muy interesantes:
- Portátil MSI Katana por 1.339 euros, un equipo gaming con 32 GB de RAM DDR5 y 1 TB de almacenamiento.
- MacBook Air M5 por 1.179 euros, un buen precio para el portátil de Apple que incluye cargador.
- PcCom Ready con RTX 5060 Ti por 1.599 euros, mínimo histórico para este PC gaming de sobremesa.
- DeLonghi Magnifica Start por 289,90 euros, una cafetera superautomática con molinillo integrado a buen precio.
- LG Nano 4K UHD por 629 euros, un televisor de 75 pulgadas ideal para salones muy iluminados.
Portátil MSI Katana
Comenzamos por un portátil gaming, el MSI Katana 15 HX B14WGK-086XES. Es un equipo que viene con una RTX 5070, así como con 32 GB de memoria RAM DDR5 y 1 TB de almacenamiento, por lo que nos va a dar muy buen rendimiento durante años para jugar a 1080p y 1440p. Además, cuenta con buen procesador como es el Intel Core i7-14650HX y tiene una pantalla de 15,6 pulgadas con resolución Full HD y 144 Hz. Cuesta 1.339 euros, su mínimo histórico.
Portátil MSI Katana 15 HX B14WGK-086XES 15,6" Intel Core i7-14650HX 32GB 1TB SSD RTX 5070
MacBook Air M5
Apple anunció hace unos días que varios de sus dispositivos subían de precio, pero todavía estamos a tiempo de comprar alguno de ellos a buen precio. Este MacBook Air con chip M5 de los PcDays es muy buena opción: cuesta 1.179 euros e incluye cargador de 35 W. Se trata de la versión del mismo de 13 pulgadas, por lo que podemos esperar un portátil muy ligero y manejable. Además, tiene autonomía para hasta 18 horas y una pantalla Liquid Retina que se ve genial.
Portátil Apple MacBook Air 13" Apple M5 16GB 512GB SSD GPU 10 núcleos macOS Medianoche + Cargador 35W
PcCom Ready con RTX 5060 Ti
Volvemos con otro ordenador gaming, aunque en este caso uno de sobremesa. Se trata de un PcCom Ready con una RTX 5060 Ti de 16 GB de VRAM (algo que ayudará a aumentar su longevidad), un procesador Intel Core i7-14700KF, 32 GB de memoria RAM y un SSD de 2 TB, por lo que tendremos muchísimo espacio para instalar juegos. Incluye Windows 11 instalado de serie y sale ahora mismo por 1.599 euros, su mínimo histórico.
PcCom Ready Intel Core i7-14700KF / 32GB / 2TB SSD / RTX 5060 Ti 16GB V2 / Windows 11 Home
DeLonghi Magnifica Start
Salimos de los ordenadores con esta cafetera superautomática DeLonghi Magnifica Start. Calidad-precio es una de las mejores opciones que podemos comprar si nos gusta el café (especialmente ahora, que sale por 289,90 euros). Tiene molinillo integrado que permite 13 niveles diferentes, una tolva de 250 gramos y un panel táctil muy sencillo que nos permite preparar cuatro recetas con un solo toque. También tiene vaporizador para la leche, aunque es completamente manual.
DeLonghi Magnifica Start Cafetera Superautomática con Molinillo 15 Bares Negra
LG Nano 4K UHD
Cerramos esta selección de ofertas con el televisor LG NANO 4K, modelo 75NU8E0B3LA. Se trata de una tele de 75 pulgadas con tratamiento antirreflejos, por lo que es ideal para salones grandes donde entre mucha luz por las ventanas. Es una opción interesante y equilibrada por el precio que tiene si buscas tener una pantalla muy grande, puesto que está rebajada hasta los 629 euros.
TV LG NANO 4K UHD AI 75NU8E0B3LA 75" 4K UltraHD 60Hz Smart TV WebOS HDR10
Todas estas ofertas estarán disponibles, como hemos dicho, hasta el próximo 12 de julio (o hasta fin de existencias). El envío es en 24 horas y gratis a partir de 50 euros, además de que PcComponentes cuenta con varias opciones de pago diferentes (y de financiación).
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | MSI, Apple, PcComponentes, DeLonghi, LG
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