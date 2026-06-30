Mañana regresa a Disney+ una de las series de superhéroes Marvel más aclamadas de todos los tiempos

Desde el arranque de su encarnación cinematográfica, ninguna adaptación de los X-Men había despertado tanta expectación como la segunda temporada de 'X-Men'97', que llega este 1 de julio a Disney+. Después de que la primera temporada ganara el premio a Mejor Serie Animada en los Critics' Choice Awards, quedó claro que esta no era una serie más de superhéroes animados. Su secreto: un equilibrio exquisito entre la nostalgia que abraza desde su mismo título y una identidad y calidad propias que la hacen mantenerse en pie sin necesidad de apelar al cariño de los fans.

Hace apenas dos años, 'X-Men'97' acumuló 4 millones de visualizaciones en sus primeros cinco días, convirtiéndose en el mayor estreno de una serie animada en la plataforma desde 'What If...?' Aunque eso no la ha convertido en una serie de seguimiento masivo (su contenido no deja de ser una apuesta de nicho), su cuidadoso estilo de animación, fiel al original de los noventa pero a la vez lo suficientemente actual, se ha ganado innumerables elogios. La prueba: la visualización de la serie original de 1992 en la plataforma se ha duplicado desde el estreno de esta 'X-Men'97'.

El argumento nos lleva a un desbarajuste intertemporal de los que (literalmente) hacen época: desde el Antiguo Egipto, donde están Xavier, Magneto, Pícara, Rondador Nocturno y la Bestia, hasta el año 3960, donde Cíclope y Jean Grey se encuentran con versiones futuras de sus hijos. Apocalipsis es el antagonista central esta vez, en una temporada a la que no le costará ningún trabajo superar a la pocha versión en imagen real de hace unos años. Entre las adquisiciones en el reparto destaca Neve Campbell como Polaris, hija de Magneto.

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Un rápido vistazo a los títulos de los episodios nos llevan a adivinar algunos de los escenarios y enemigos que se pasarán por esta temporada: hay un 'Days of Past Future' que, obviamente, juega con el clásico 'Días del futuro pasado'); 'A Force to Be Reckoned With' introduce a X-Force; 'Rise of Apocalypse' hace referencia a uno de los enemigos más temibles del grupo; 'Weapon X, Lies, and DVDs' nos retrotrae a los tiempos de Lobezno como Arma X; 'Strange Land, Savage Heart' es una referencia a uno de los escenarios favoritos de los fans, la Tierra Salvaje; y 'The Dead Man's Hand' quizás sea un guiño a otro esperado regreso, el de Gambito. Algunos secundarios confirmados son Dientes de Sable, Mariko, Mariposa Mental, Arcángel o Coloso, entre otros muchos.

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