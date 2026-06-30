'Backrooms' va a volver a los cines con una versión 15 minutos más larga. Si tiene éxito, tendremos un peligroso precedente

'Backrooms' lleva recaudados 330 sorprendentes millones en cines con su primera versión en cines. Un momento: ¿primera? ¿Hay distintas versiones de 'Backrooms'? Ahora sí: cinco semanas después del estreno, su productora A24 la vuelve a traer a las salas, esta vez con 15 minutos de material exclusivo. Obviamente no es la primera vez que la industria hace movimientos de este tipo, pero sí la primera en la que media tan poco tiempo entre versiones. Y sienta un precedente que nos puede dar más de un disgusto en el futuro si tiene éxito.

El regreso. A24 relanzará 'Backrooms' el próximo 3 de julio bajo el título Backrooms: Everything Must Go Edition, apenas cinco semanas después de su estreno original del 29 de mayo. Son 15 minutos de "contenido inédito en cines", y con características especiales: se incluirán en bloque después de los créditos finales, han sido dirigidos por el director de la película Kane Parsons y será exclusivo de este reestreno y no se verá en ediciones domésticas o streaming.

Cada vez menos. Los director's cut o montajes del director (algo que no es exactamente esta 'Everything Must Go Edition', ya que el nuevo metraje no modificará el existente, sino que es material extra después de los créditos, como un extra de "escenas eliminadas" en un DVD) no son novedad en la indyustria. Existen desde 1942, cuando se reestrenó 'La quimera del oro' de Chaplin, de 1925, con nuevo material. El concepto moderno nació en los setenta con 'Grupo salvaje' de Peckimpah, cuando una versión restaurada se estrenó en cines. La más popular fue el Director's Cut de 'Blade Runner', diez años después del estreno del original, con cambios que modificaban el sentido de la primera película.

En todos ellos y otros igualmente populares (y a menudo estrenadas en cine), como los de 'Encuentros en la tercera fase' o 'Las puertas del cielo', hay un patrón coincidente, y es que el remontaje llega años después del estreno original. Y a menudo, acompañado de una discusión acerca del poder castrador de la industria, que impide la plasmación íntegra de la versión del creador. El director's cut es una herramienta publicitaria, sí, pero también es una reivindicación de las películas sin interferencias de los estudios. Esta vez, el propio estudio estrena una versión extendida cuando nadie se ha quejado de que el primer montaje esté mutilado.

El peligro. Está claro qué se arriesga aquí. Si la jugada tiene éxito, el siguiente paso es estrenar versiones intencionadamente "incompletas" para generar dos ciclos de taquilla. Primero se alcanza a la audiencia base, y luego, semanas después y cuando aún no se ha extinguido el hype, la película se reestrena con material "exclusivo". Aquí concretamente, la jugada está clara: que la producción siga siendo rentable en el jugoso fin de semana del 4 de julio, muy importante en la taquilla de EE.UU. La diferencia con versiones extendidas muy populares como las de 'El Señor de los Anillos' de Peter Jackson vistas en DVD, es obvia.

A24, en entredicho. Aunque durante un tiempo A24 ha sido la niña bonita de las productoras de Holywood por su facilidad para adoptar riesgos, por cultivar géneros infravalorados y por apoyar a directores con visiones de autor claras (y aún así conseguir taquillazos y arrasar en los Oscar), desde hace unos meses su imagen está siendo cuestionada. A la adopción abierta de una política totalmente pro-IA se suma ahora este volantazo de marketing tan peliagudo.

En un par de años veremos si esto que hoy suena a maniobra extravagante se convierte en táctica estándar: lanzar "versión 1.0", esperar a que cuaje en taquilla, reestrenar una "visión completa" al mes y medio. Antes los director's cut tardaban meses en llegar, ahora hasta esos pequeños islotes de integridad creativa han quedado supeditados al aceleradísimo calendario que marcan las redes sociales y el streaming.

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