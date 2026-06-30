China y EEUU no se ponen de acuerdo con la hora lunar y los expertos alertan: “Un desfase de un microsegundo en el GPS podría hacer fallar un alunizaje por cientos de metros”

La competición y los desacuerdos espaciales entre Estados Unidos y China son uno de los principales problemas geopolíticos de la ciencia del siglo XXI. Podríamos pensar que ese empeño en ser los primeros solo les perjudica a ellos, pero en realidad puede ser un problema para cualquiera que se adentre en la carrera espacial. Hay muchas cuestiones que sirven como ejemplo, aunque la más reciente es la que concierne a la hora lunar.

Hace tiempo que está bien claro que debe haber una hora estándar lunar, pero Estados Unidos ha decidido instaurar una y China otra. La consecuencia es un sistema de navegación por satélite poco sólido, que puede afectar a cualquiera que quiera aterrizar en la Luna. De momento, parece que la NASA es la que lleva más delantera en ese sentido, pero es posible que tenga que hacerlo bajo los estándares chinos, por lo que el conflicto, si no se ponen de acuerdo, está servido.

Dos horas para un solo lugar. Estados Unidos ha acordado determinar la hora lunar bajo algo bautizado como Tiempo Lunar Coordinado (LTC). Esa sería la hora bajo la que trabajarían los satélites de LunaNet, un sistema satelital proyectado por la NASA en 2019, con el fin de controlar el primer sistema de navegación de nuestro satélite. Por su parte, China ha decidido instaurar la hora según el Lunar Time Ephemeris (LTE-440). Este es el sistema con el que maniobran tanto Queqiao-1 como Queqiao-2, los dos únicos satélites de retransmisión lunar que están actualmente activos. Están diseñados para las comunicaciones y supondrían el primer peldaño para avanzar a un sistema de GPS lunar.

Por qué es necesario. La gravedad es muy distinta en la Tierra y la Luna. Sabemos que la gravedad, además de generar atracción sobre los cuerpos, también curva el espacio-tiempo. Como consecuencia, el tiempo transcurre más despacio cuanto mayor es la gravedad. ¿Y qué quiere decir eso? Pues, básicamente, que en la Luna el tiempo transcurre más deprisa. Concretamente, 56 microsegundos más veloz. Eso significa que no podemos usar la misma hora en la Tierra que en la Luna. Nuestro satélite natural necesita su propio horario.

Cuidado con el GPS. Los sistemas de GPS funcionan señalizando señales temporales medidas por los satélites. Se mide cuánto tarda en llegar la señal del satélite de un punto a otro y, así, se puede calcular la distancia. Por eso, es muy importante que los satélites y los relojes trabajen con el mismo sistema horario. Al viajar a la Luna, se debería tener en cuenta cómo miden el tiempo los satélites que utiliza el GPS. Pero ya hemos visto que China y Estados Unidos no se ponen de acuerdo con eso. De momento, LunaNet no es más que un proyecto. El sistema de GPS lunar chino también, pero al menos ya hay satélites. Los de Estados Unidos no se han lanzado.

Por eso, si la NASA aterriza en la Luna sin tener en cuenta el sistema horario chino podría haber problemas. Solo un microsegundo de desfase en la hora lunar puede afectar a cientos de metros de distancia. Eso puede ser muy peligroso de cara a un alunizaje.

China ya lo ha probado. El país asiático es el único que ha aterrizado una nave en el lado oculto de la Luna. Los sistemas de radio terrestres no llegan a esta zona de nuestro satélite. Por lo tanto, este alunizaje no tripulado tuvo dependencia total de Queqiao-1. Se demostró que funciona, ya que el alunizaje fue un éxito. Pero claro, la nave estaba sincronizada con el sistema horario de los satélites.

Es necesario llegar a acuerdos. A veces, este tipo de desacuerdos políticos dan bastante pereza a los científicos. Ellos sí que pueden querer llegar a acuerdos para trabajar de una forma más segura. De momento, el NIST, que es el Instituto de Estándares de Estados Unidos, está teniendo conversaciones con el Observatorio de la Montaña Púrpura (Zijinshan). Esta institución es uno de los principales gestores de satélites chinos, por lo que sus decisiones tienen mucha importancia en la decisión de utilizar un sistema horario u otro. Para que todos puedan lograr sus objetivos, esta vez sería necesario trabajar en equipo. Los rencores y las competiciones podrían terminar retrasando la carrera espacial de ambas partes.

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