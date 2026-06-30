Quería saber el lugar más cercano para ir a ver el eclipse. Así que he programado una aplicación con IA para buscarlo

El próximo 12 de agosto estaré en Madrid, y eso es un problema. Y lo es porque Madrid no será el sitio óptimo para ver el evento astronómico del siglo: el eclipse solar que ese día tendrá a millones de personas pendientes del cielo a eso de las 20:30 de la tarde.

Mi idea es ir a verlo con mi familia a alguna localidad en la que se pueda ver en su totalidad durante el mayor tiempo posible, pero además querría no ir demasiado lejos. Hay herramientas como las del Instituto Geográfico Nacional que nos dicen cómo se verá el eclipse en cada localidad, pero yo no quería saber eso, sino dónde ir a verlo teniendo en cuenta distancia y tiempo de trayecto.

Puede que haya herramientas que hagan algo así y no las haya encontrado, pero ayer, al pensar en la idea, me di cuenta de que en realidad podía intentar hacerme yo mismo mi propia herramienta. Los modelos de IA y plataformas como Claude Code, Codex, Antigravity, u OpenCode ya han demostrado que casi cualquiera puede convertir una idea en una app, y como sabéis yo ya aluciné con las posibilidades. ¿Por qué no intentarlo?

Eso es justo lo que hice. Intentarlo. Lo contaba ayer en mi blog personal, y quería compartir también la experiencia aquí. Lo primero era averiguar si algo así era factible. Hay diversas formas de resolver eso, pero yo suelo acudir a los modos de "Investigación profunda" que ofrecen los modelos actuales. Quise probar con ChatGPT en su versión gratuita, que ofrece esa posibilidad, y le planteé mi propuesta para que averiguara si era posible.

Tras ocho minutos recorriendo fuentes en internet, me presentó un "resumen ejecutivo" realmente completo en el que me confirmó entre otras cosas que había un buen conjunto de fuentes de datos que podía utilizar para la aplicación: el IGN y el Observatorio Nacional por ejemplo tienen recursos públicos con licencia CC-BY, hay APIs astronómicas como la de OPALE (IMCCE) o USNO/APOD, mientras que para las rutas a destino sugirió OSRM, una plataforma fantástica y abierta para este tipo de función.

GLM-5.2 programa como los ángeles

Con esa información bajo mi poder, pasé a iniciar el desarollo con las plataformas y modelos de IA que utilizo últimamente. Esta fue además una oportunidad perfecta para probar cómo se comportaba el modelo GLM-5.2 de Z.ai. Llevo suscrito unos meses a la plataforma —aproveché una oferta a finales del año pasado— y ahora que han lanzado este modelo he ido probándolo con pequeños experimentos. El rendimiento parecía fantástico y desde luego cercano a lo que ofrecen Claude Opus 4.8 o GPT-5.5, así que esta era una ocasión fantástica para ver cómo resolvía el problema GLM-5.2.

Lo que hice fue crear un directorio en mi Mac mini M4 (nombre original, "eclipse"), entrar en él y lanzar Claude Code preseleccionando el modelo que pretendía usar (claude --model glm-5.2). Una vez iniciado el agente de IA para programar, expliqué mi conversación con ChatGPT, copié el resumen ejecutivo y le di algunas directrices más para que comenzara a planificarlo todo.

La conversación del desarrollo del proyecto fue larga y GLM-5.2 acabó compactándola, pero le he pedido que me mostrase un resumen de aquel plan original. Esta era la idea.

GLM-5.2 es un modelo que "piensa" bastante, y me gusta que lo haga: eso hace que las respuestas sean mucho más precisas y completas bajo mi experiencia, así que incluso ese primer plan tardó unos minutos en estar listo. Cuando lo presentó me pareció todo fantástico. Lo revisé, pero no soy desarrollador, así que simplemente confié en GLM-5.2 a la hora de elegir opciones técnicas para todo el proyecto y me fijé más en los requisitos y objetivos que establecía el plan.

No saqué captura de dicha parte de la conversación y como acabé "conversando" bastante después, Claude Code y GLM-5.2 compactaron la conversación para evitar un consumo excesivo de tokens. Aun así le he pedido ahora que me muestre lo que tenía guardado en esa compactación, y esa captura superior muestra un poco cuál era la idea para el desarrollo.

Todo me pareció perfecto, insisto, así que le dije a Claude Code / GLM-5.2 que se pusiera en marcha. Y vaya si lo hizo: pasó 42 minutos creando y editando ficheros sin que yo tuviera que intervenir en absoluto. Cuando terminó (de nuevo, no saqué captura de la terminal) me mostró un resumen de lo que había hecho, y me dijo cómo podía probar el proyecto. Unos pequeños comandos en una ventana de terminal separa para lanzar la aplicación web y listo: ya podía ver el proyecto en mi navegador. El primer vistazo me dejó de piedra: la cosa prometía.

Esto es lo que vi nada más abrir el proyecto por primera vez en mi navegador. Algunos errores, sí, pero nada mal.

La interfaz me pareció espectacular, pero a los pocos segundos empecé a detectar fallos. La "Distancia" mostrada en la parte de "Trayecto" era irreal, y las localizaciones elegidas desde Madrid estaban bastante más lejos de lo que yo había supuesto. Por alguna razón había tomado algunas decisiones incorrectas a la hora de elegir dichas localidades, así que me puse a "chatear" con GLM-5.2 en Claude Code para ir corrigiendo todo.

Ese proceso fue entretenido y trivial: yo le decía qué fallaba ("estás mostrando destinos muy lejanos, una buena opción por ejemplo desde Madrid es Lerma y no lo muestras"), y a partir de ahí GLM-5.2 pensaba y pensaba para hacer sus modificaciones. Me las presentaba, yo las revisaba y vuelta a empezar.

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Tras tres o cuatro intentos y una media hora más de pruebas, la cosa estaba ya muy perfilada. Las recomendaciones desde Madrid eran estupendas, y me planteaba varias opciones en las que yo prioricé tiempo en llegar (autopista/autovía) sobre distancia, y por supuesto, tiempo de totalidad del eclipse: cuanto más te acercas a esa "línea ideal" de paso del astro más dura el eclipse total, pero lo que ganas desplazándote 100 km a lo mejor no compensa para ver 10 segundos más de eclipse.

Fui conversando de todo eso normalmente con el modelo para ir afinando en las recomendaciones, y de hecho él me sugirió mejoras adicionales, como mostrar las franjas de totalidad que permiten comprobar en qué zona del mapa es donde se ve más y mejor el eclipse solar. Eso, unido a mostrar las rutas de forma más clara o a un pequeño cuadro de diálogo para que en cada ruta mostrara información adecuada terminaron por redondear esta versión inicial.

Franjas de totalidad listas, distancias ya corregidas y coherentes tanto en el mapa como en la barra lateral.

Con esta parte del proyecto resuelta, decidí que igual la herramienta podía ser útil a otros usuarios, así que añadí poder elegir la localidad de origen. GLM-5.2 se puso a trabajar de nuevo para incluir un pequeño cuadro de texto en la parte superior izquierdo donde poder poner esa localidad.

Sin que yo se lo pidiera al probarlo vi cómo algunas localidades se autocompletan, aunque no todas. Lo curioso es que si pones una que existe, aunque no autocomplete, el origen se detecta correctamente y busca los puntos más cercanos para ver el eclipse. Si la localidad ya está en la franja perfecta de totalidad, muestra un mensaje informativo: no te tienes que mover, verás el eclipse perfectamente allí.

Hice algunas pruebas con Barcelona como origen, y al principio la cosa fallaba porque mostraba puntos demasiado apartados. El modelo de IA volvió a analizar qué estaba pasando y encontró el problema, para luego corregirlo y plantear opciones mucho más razonables.

Aquí de nuevo confío en que las decisiones técnicas funcionan, y aunque parece que podría haber otras localidades que podían ser buenas candidatas, el sistema parece comportarse como yo lo diseñé: lo importante es acortar la duración del viaje y que el eclipse se vea perfecto durante bastante tiempo.

El resultado, como veis, es vistoso y parece bastante útil. GLM-5.2 me sugirió algunas mejoras adicionales, como consultar información de tráfico y meteorología antes del eclipse, pero dado que aún quedan seis semanas para el evento, dejé el proyecto como estaba.

También planteó hacer una especie de "mapa de sombras", algo que quizás sí implemente porque hay que tener en cuenta que el eclipse se producirá a una hora en el que el sol estará ya cerca de ponerse: hay que asegurarse de que edificaciones, árboles o accidentes geográficos no impiden la visión. Esto parece algo más complicado de calcular, pero habrá que tenerlo en cuenta una vez elegido destino.

Con todo resuelto, tocó la revisión y mejora final: refactorizar el código y verificar si era seguro. Le pregunté a GLM-5.2 por mejoras en el código para hacerlo más eficiente, y encontró varios puntos en los que realizar algunos cambios. Luego quise verificar la seguridad del proyecto, y de nuevo GLM-5.2 realizó un análisis del mismo para comprobar que todo estaba correcto.

Una vez completado eso, publiqué el código en GitHub para que cualquier interesado lo aproveche. Si os apetece podéis probarlo, modificarlo o crear vuestro propio fork a partir de él. Lo último que hice fue desplegarlo en un subdominio poco imaginativo (eclipse.javipas.com) para que cualquiera pueda probarlo.

El proyecto no es ni mucho menos perfecto, pero me pareció un experimento estupendo para probar la potencia de GLM-5.2. El resultado me ha dejado realmente sorprendido, y ahí lo tenéis por si queréis probarlo o trabajar sobre él. Sin duda una prueba más de que hoy en día convertir una idea en una app, aunque sea imperfecta, está casi al alcance de cualquiera. ¡Que disfrutéis del eclipse!

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