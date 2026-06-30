Amazon celebra el fin de junio rebajando el MacBook Neo a 649 euros y una tele gigante de Xiaomi, entre otros chollos

Superada la resaca del Prime Day, es fácil pensar que en Amazon ya no queda nada que merezca la pena, aunque es un error pensar así. Aunque la gran fiesta de los descuentos terminó oficialmente hace unos días, sigue habiendo ofertas en tecnología, hogar y gadgets en el gigante del comercio electrónico. Hoy hemos navegado por su tienda online para poder recoger las mejores ofertas y estos son los chollos que merecen la pena en Amazon hoy.

Robot aspirador Roborock QV 35A por 299,99 euros: con 8.000 Pa de potencia y base todo en uno.

por 299,99 euros: con 8.000 Pa de potencia y base todo en uno. Ordenador portátil MacBook Neo por 649 euros: de 13 pulgadas y con chip A18 Pro.

por 649 euros: de 13 pulgadas y con chip A18 Pro. Smart TV Xiaomi TV F Pro 75 pulgadas por 569 euros: de 75 pulgadas y con sistema operativo Fire TV.

por 569 euros: de 75 pulgadas y con sistema operativo Fire TV. Baliza V16 Hibron Extrastar por 14,89 euros: con conectividad gratuita hasta diciembre de 2038.

por 14,89 euros: con conectividad gratuita hasta diciembre de 2038. Ventilador de techo Leduni por 59 euros: con cuatro aspas retráctiles y controlable desde app.

Robot aspirador Roborock QV 35A

Con un descuento del 49% respecto a su PVP recomendado (589,99 euros), ahora puedes llevarte el robot aspirador más vendido en Amazon, este Roborock QV 35A por 299,99 euros (incluso más barato que en el Prime Day). Este modelo destaca por su potencia de succión HyperForce de 8.000 Pa y por su sistema de navegación láser LiDAR para mapear tu hogar en 360 grados.

Cuenta con un doble cepillo de goma especialmente diseñado para evitar los molestos enredos de cabello. Además, una de sus principales bazas es su base todo en uno, que automatiza por completo el mantenimiento al encargarse del autovaciado de polvo, así como del lavado y secado automático de sus dos mopas giratorias.

Ordenador portátil MacBook Neo

Ahora que Apple ha anunciado que aumentará los precios de algunos de sus dispositivos, esta oferta de Amazon es perfecta si estabas buscando comprar el portátil más barato de la firma de la manzana, el MacBook Neo. Ahora, podrás llevártelo a su precio mínimo: 649 euros.

Este portátil barato de Apple cuenta con una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas. El MacBook Neo está disponible en cuatro colores y su cerebro es el chip A18 Pro. Está diseñado para Apple Intelligence y viene con 256 GB de almacenamiento.

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Smart TV Xiaomi TV F Pro 75 pulgadas

Si estás buscando renovar la tele de casa y has pensado en una de gran diagonal, esta Xiaomi TV F Pro de 75 pulgadas está ahora rebajada a 569 euros en Amazon. Monta un panel QLED con resolución 4K y se trata de un modelo de este año.

Destaca por integrar el sistema operativo Fire TV de Amazon, por lo que incluye un mando a distancia con botón de acceso directo a Alexa. Además, cuenta con un diseño elegante de marcos mínimos en aluminio e incorpora tecnologías de sonido como Dolby Audio y DTS-HD.

Baliza V16 Hibron Extrastar

Se acerca ya el momento más deseado para muchos: las vacaciones de verano. Si vas a viajar en coche y aún eres de los rezagados que siguen sin tener la baliza V16 obligatoria, en Amazon tienes ahora esta Hibron Extrastar a un precio que merece la pena para no pagar multas: 14,89 euros.

Esta luz de emergencia está homologada por la DGT y cuenta con conectividad automática y gratuita hasta diciembre de 2038. Ofrece visibilidad máxima de 360 º y hasta a un kilómetro de distancia y es resistente, estable y fácil de instalar.

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Ventilador de techo Leduni

Si estás cansado de dormir con el aire acondicionado y no quieres que tu factura de la luz en verano se vea muy incrementada, este ventilador de techo Leduni es una buena opción de compra ahora en Amazon. Ha pasado de costar 79 euros a 59 euros en estos momentos.

Este ventilador de techo con luz LED ofrece tres temperaturas de color: luz blanca cálida, fría y neutra, y cuenta con cuatro aspas retráctiles con sistema ABS que funcionan de forma silenciosa a seis velocidades. Lo puedes controlar mediante el mando a distancia o por app y viene con el kit para instalarlo fácilmente.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Javier Pastor (Xataka), Xiaomi, Apple, Leduni, Baliza V16 Hibron Extrastar y Roborock

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