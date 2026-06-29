Los 256 GB de Nintendo Switch 2 se quedan cortos si tienes muchos juegos. Esta microSD Express a mínimo histórico es la solución

Nintendo Switch 2 es, a todas luces, una versión muy mejorada de la primera Switch. La consola es más potente y permite que disfrutemos de todos sus juegos, tanto en un televisor como en modo portátil. Sin embargo, tiene un pequeño punto débil: solo tiene 256 GB de almacenamiento. Podemos ampliar esto con esta microSD Express de Samsung, rebajada a mínimo histórico en El Corte Inglés hasta los 39 euros

Una buena compra si no quieres estar borrando juegos todo el tiempo

Esta microSD Express está disponible en otras tiendas por casi 60 euros, por lo que tenemos un muy buen descuento con esta oferta de El Corte Inglés. Es cierto que muchos juegos de Nintendo Switch 2 ocupan poco, pero hay excepciones. El recién lanzado 'Final Fantasy VII Rebirth' roza los 100 GB, por lo que se come casi la mitad de almacenamiento de la consola él solito. Con una microSD Express, ganamos aire para poder seguir instalando muchos juegos.

Esta microSD Express de Samsung cuenta con licencia de la propia Nintendo (de hecho, tiene el logo de Mario). Aunque las hay con más capacidad, esta versión tiene 256 GB de almacenamiento, lo que nos permite 'doblar' la capacidad de la consola. Además, es superfácil de instalar: basta con levantar un poco el atril de la consola e introducir la tarjeta en su ranura correspondiente.

Además, esta microSD Express poco tiene que ver con las tradicionales microSD en términos de rendimiento. Ofrece una velocidad máxima de transferencia de 880 MB/s, una cifra que nos permitirá tener tiempos de carga rápidos en los juegos. Es importante señalar que también la puedes usar en la primera Nintendo Switch o en cualquier dispositivo que tenga ranura de microSD, aunque es necesario que sea compatible con la microSD Express para aprovechar al máximo su velocidad.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la microsd express samsung ✅ LO MEJOR Es su precio más bajo hasta la fecha: Estamos ante su precio mínimo histórico hasta la fecha, por lo que tenemos una muy buena oportunidad para hacernos con ella.

Estamos ante su precio mínimo histórico hasta la fecha, por lo que tenemos una muy buena oportunidad para hacernos con ella. Más almacenamiento con buen rendimiento: Ya no es solo que nos da 256 GB de almacenamiento extra (que también), sino que lo hace con una buena velocidad. ❌ LO PEOR ¿La necesitas?: Es una muy buena oferta, pero quizás no la necesitas si tienes pocos juegos en tu catálogo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas tener más almacenamiento en tu Nintendo Switch 2 para poder instalar más juegos sin necesidad de borrar otros. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes pocos juegos o directamente no te importa ir borrando-descargando juegos.

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