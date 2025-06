Cinco accesorios imprescindibles en mi Switch que no pueden faltar en mi Switch 2

A lo largo de todos los años en los que he utilizado la Nintendo Switch he ido comprando ciertos accesorios que se han convertido en imprescindibles para mí. Por ello, de cara a comprar la Nintendo Switch 2 quiero seguir utilizándolos o, por temas de compatibilidad, comprar los mismos accesorios actualizados o parecidos para la nueva consola de Nintendo. Y... ¿cuáles son estos accesorios? En este artículo voy a hacer un repaso de ellos.

Hori Adventure Pack por 29,99 euros, una bandolera compatible con la Nintendo Switch 2 que permite guardar, además, varios juegos y accesorios.

por 29,99 euros, una bandolera compatible con la Nintendo Switch 2 que permite guardar, además, varios juegos y accesorios. Nintendo Switch Pro Controller por 64,99 euros, el mando oficial de la Nintendo Switch que también es compatible con la Switch 2.

por 64,99 euros, el mando oficial de la Nintendo Switch que también es compatible con la Switch 2. SanDisk microSD Express por 59,90 euros, la tarjeta microSD compatible con la Nintendo Switch 2 para almacenar datos y juegos.

por 59,90 euros, la tarjeta microSD compatible con la Nintendo Switch 2 para almacenar datos y juegos. Protector de pantalla por 12 euros, un protector sencillo de colocar en la Switch 2.

por 12 euros, un protector sencillo de colocar en la Switch 2. Echo Dot (5ª gen) por 63,99 euros, un altavoz inteligente que he utilizado muchísimo con la Nintendo Switch.

Hori Adventure Pack

Uno de los accesorios que más he utilizado con la Nintendo Switch es la bandolera tomtoc Compact X-Pac, que me ha acompañado a muchos viajes en tren, metro y bus. Me ha sido súper útil para trasladar la Nintendo Switch, además de ciertos accesorios como auriculares, videojuegos e incluso mi eReader.

Lamentablemente, no es compatible con la Nintendo Switch 2. Por ello, una de las bandoleras que veo más interesantes es la Hori Adventure Pack (29,99 euros), que es compatible con Switch 2, permite guardar hasta seis juegos y algunos accesorios. No es demasiado grande, incluye un asa de transporte y una correa bastante ancha y permite colocarle un pequeño candado a las cremalleras. Este es, desde luego, uno de los accesorios que yo priorizaría, además de algunos que comentaré más abajo.

Nintendo Switch Pro Controller

Aunque la Nintendo Switch 2 viene con el adaptador para colocar los Joy-Con para poder utilizarlos como un mando, es más cómodo utilizar un mando, tal cual. Yo en mi Nintendo Switch utilizo el 8Bitdo Pro 2 y me ha encantado a todos los niveles. Es muy cómodo, la batería dura una barbaridad y se siente como un mando mucho más caro de lo que realmente cuesta.

A falta de conocer si este mismo mando es compatible con la Nintendo Switch 2, tengo claro que para la nueva consola elegiría el Switch Pro Controller (64,95 euros). Es un mando diseñado específicamente para la Switch original, por lo que si echas en falta algunas funciones y botones (como el "C" del GameChat o los botones traseros), es posible que quieras decantarte por el Switch 2 Pro Controller (86,90 euros), aunque es más caro.

SanDisk microSD Express

No soy una persona que almacene demasiados juegos en las consolas. Por lo general, una vez los termino los borro. Pero en la Nintendo Switch sí que tengo instalados títulos digitales para jugarlos en ciertos momentos, por lo que en su día compré una tarjeta microSD de 256 GB. A mí me ha sido suficiente con esta capacidad de almacenamiento, pero por supuesto hay otras de más tamaño.

Estas tarjetas no son compatibles con la Nintendo Switch 2. Tal y como ha mencionado Nintendo, para la Switch 2 es necesario contar (no es obligatorio salvo que queramos más almacenamiento) con una microSD Express. Estas tarjetas son más caras y de momento no hay demasiadas ofertas. La SanDisk microSD Express de 256 GB tiene un precio de 59,90 euros en Amazon. Es útil, sobre todo, para tener varios juegos descargados y no ocupar todo el almacenamiento interno de la consola.

Protector de pantalla

Un buen protector de pantalla puede evitarnos algún que otro susto, sobre todo teniendo en cuenta que la Nintendo Switch 2 es una consola portátil (híbrida realmente). Tener un protector de pantalla puede ser útil por si le damos algún golpe a la consola, pero también lo es a la hora de colocar la consola en el dock, ya que éste puede rozar la pantalla.

En las tiendas podemos encontrar un gran surtido de protectores de pantalla, por lo que... ¿cuál elegir? A mí personalmente se me da muy mal colocar estos protectores, por lo que yo elegiría el de la marca Trasnovo (12 euros), ya que además de venir con un par de protectores rígidos incluye un marco para alinear dicho protector a la pantalla de la Switch 2. Fácil y sencillo.

Pack de dos protectores con macro de alineación para Nintendo Switch 2 Hoy en Amazon — 12,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Echo Dot (5ª gen)

Sí, un Echo Dot (5ª generación). Hace pocos días comenté que utilizo mucho el dispositivo de Amazon con la Nintendo Switch porque casi siempre juego en modo portátil. En su día quise probar si realmente se podía conectar la consola al altavoz inteligente de Amazon, y se puede. Tener un altavoz es interesante si solemos jugar en modo portátil, ya que podremos tener una mejor experiencia (calidad y potencia de audio).

