Hace años compré un Echo Dot con la idea de utilizar Alexa, pero el mayor uso que le he dado es con una Nintendo Switch

A principios de 2023 compré el Echo Dot de 5ª generación con la idea de crear un ecosistema conectado en casa. Y aunque en cierto modo llegué a hacerlo, en pocas ocasiones he hecho uso de las funciones que ofrece Alexa. De hecho, el uso que más le he dado es con una Nintendo Switch, y por los 49,99 euros que cuesta actualmente el dispositivo volvería a utilizarlo del mismo modo.

Un dispositivo que ofrece una gran utilidad más allá de hacer uso de Alexa

El Echo Dot de 5ª generación está pensado, en cierta medida, para ir conectando accesorios compatibles con Alexa, creando así un ecosistema "inteligente" para utilizar las funciones y comandos de voz del asistente. No obstante, no debemos olvidar que hablamos de un altavoz con conectividad Bluetooth, y es precisamente lo que más he exprimido.

Durante estos años he tenido el dispositivo de Amazon colocado en distintos lugares de la casa. Si bien es cierto que ahora lo tengo en el salón, la mayor parte del tiempo lo he tenido en el dormitorio. En muchas ocasiones he jugado durante un pequeño rato a la consola en el dormitorio, y al no tener un televisor tenía que hacer uso del formato portátil.

El sonido de la consola es el que es, por lo que hubo un momento en el que quise probar si se podía emparejar con el Echo Dot. Se puede, y la calidad de audio me gustó tanto que he pasado muchos meses utilizando el Amazon Echo de esta forma. Desde entonces, lo he utilizado con otros dispositivos como mi smartphone.

Últimamente me ha rondado por la cabeza comprar un altavoz Bluetooth portátil. Es decir, con batería integrada para conectarlo a la Nintendo Switch en cualquier lugar y no depender de la localización donde tengo el Amazon Echo. No obstante, el próximo paso que daré no será el de comprar un altavoz Bluetooth, sino el de convertir el Echo Dot en un altavoz portátil.

En la misma tienda de Amazon hay algunos accesorios compatibles con el Echo Dot de 5ª generación. Uno de los más interesantes es el que vende la propia tienda bajo la marca Mission Cables: se trata de un accesorio con batería integrada al que podemos acoplarle el Amazon Echo, para así no depender de tener a mano una toma de corriente. Y su precio no es muy elevado, cuesta 48,99 euros.

En definitiva, el Echo Dot de 5ª generación me ha parecido un dispositivo muy útil. Aunque no lo exprimo al máximo, le he dado una utilidad que pensaba que no le daría. El accesorio de Mission Cables también me parece muy útil, sobre todo si queremos hacer uso del dispositivo de Amazon sin limitarnos a hacerlo en una única habitación (y sin tener que comprar varios Amazon Echo).

También te puede interesar

Mission Cables - Cable USB de corriente para el Amazon Fire TV Hoy en Amazon — 24,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Echo Pop (Última generación) | Altavoz inteligente Bluetooth con Alexa de sonido potente y compacto | Lavanda Hoy en Amazon — 39,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Alberto García en Espinof, Amazon

En Xataka | Mejores Amazon Fire TV. Cuál comprar y modelos recomendados para convertir tu TV en un smart TV en función del uso

En Xataka | Mejores televisores en calidad precio: cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados