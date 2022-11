Echo Dot (5ª generación), análisis: más inteligente y con todo lo mejor de su predecesor

Cada vez son más las personas que hacen uso de un asistente de voz inteligente. En casa podemos invocarlos de muchas formas, ya sea por medio de altavoces, televisores, dispositivos móviles, e incluso electrodomésticos. La propuesta de Amazon ha convencido ya a muchos usuarios, y no es casualidad que ya vayamos por la quinta generación de Echo Dot, el dispositivo que, junto al Fire TV Stick, ha logrado que la compañía conquiste los hogares de muchos de nosotros.

Un dispositivo que, aunado a Alexa, sirve de gran ayuda para aquellos que desean tanto crear un ecosistema inteligente en el hogar, como hacer que encienda tan solo una bombilla o reproduzca algo de música. Lo cierto es que cada vez estamos más convencidos de que se trata de un gran complemento para casa, y esta quinta generación de Echo Dot ofrece características muy interesantes para los más experimentados del hogar inteligente.

Echo Dot (5ª generación), ficha técnica

Amazon Echo Dot (5ª generación) DIMENSIONES Y PESO 100 x 100 x 89 mm Sin reloj: 340 g Con reloj: 349 g Conectividad WiFi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 y 5 GHz), Bluetooth A2DP y AVRCP SONIDO Altavoz frontal de 44 mm (1,73”) Audio HD sin pérdidas Puerto jack 3,5 mm No Extras Alexa, sensor de temperatura, Matter, modo nodo para Eero, sonido multiestancia, botones físicos, indicador LED en versión con reloj Precio Sin reloj: 59,99 euros Con reloj: 69,99 euros

Diseño sin cambios, porque la bola queda bien en casa

Amazon le dio un buen lavado de cara al Echo Dot en su cuarta generación. Pasando de un factor de forma cilíndrico a esférico, la compañía quiso apostar por el diseño integrado en el hogar, haciendo que esta pequeña bola inteligente encaje a la perfección en nuestra casa sin desentonar demasiado.

Ahora en el Echo Dot de quinta generación, encontramos un diseño prácticamente idéntico a su predecesor, dejando lo mejor para su interior. De esta manera, Amazon nos ofrece de nuevo un dispositivo esférico mallado con altavoces frontales y con botones físicos en la parte superior para controlar la reproducción, el volumen, o silenciar el micrófono para hacer que la muy curiosa de Alexa no escuche nuestras conversaciones.

El halo de luz también está presente en la parte inferior del dispositivo, recorriendo la circunferencia de su base. Además, Amazon también repite lanzando este modelo en dos versiones, uno con reloj y otro sin él. En nuestro caso hemos accedido a la prueba de la versión con reloj, pudiendo trastear con todo para lo que da su pantalla frontal.

Eso sí, una de las opciones de las que nos ha privado Amazon es del jack de 3,5mm, por lo que ya no encontraremos este puerto en la parte de atrás del dispositivo. De esta manera, la única opción para conectarnos a otros dispositivos es a través de Bluetooth o WiFi.

Amazon hace más inteligente al Echo Dot con la adición de un sensor de temperatura y otras características

No tenía demasiado sentido lanzar un dispositivo nuevo sin ofrecer novedades al respecto. Es por ello que, la compañía ha querido equilibrar la balanza incorporando un par de añadidos que le sientan muy bien a este nuevo Echo Dot.

Para empezar, contamos con un sensor de temperatura, algo que era exclusivo del Echo de cuarta generación y que ahora han incluido en esta nueva versión. De esta forma, cuando le preguntamos a Alexa por la temperatura de la habitación, ésta nos responderá en base a los datos recogidos por ese sensor de temperatura. Cuando lo encendemos por primera vez, el dispositivo debe calibrar este sensor para su correcto funcionamiento.

Añadir un sensor de temperatura a un dispositico como un Echo Dot puede venir muy bien a la hora de programar tareas. Y es que si entre nuestros dispositivos inteligentes tenemos conectado un aire acondicionado, o un calefactor, podemos jugar con ese sensor de temperatura para crear rutinas y hacer que Alexa encienda automáticamente estos aparatos cuando se alcance una temperatura en concreto. Lo cierto es que si somos creativos esto puede dar para mucho.

Otra de las mejoras que incluye este nuevo Echo Dot de quinta generación es el aumento en el tamaño del altavoz, que pasa de los 41 mm del Echo Dot de cuarta generación a los 44 mm. Esto se traduce en una notable mejora en la potencia de su sonido, el cual además admite audio de alta definición sin pérdidas desde servicios de música en streaming compatibles.

A pesar del novedoso lanzamiento, cabe indicar que este modelo sigue siendo inferior en especificaciones que el Echo de cuarta generación (no confundirlo con el Echo Dot), el cual ofrece un mayor tamaño, mejores drivers y sonido Dolby, así como la incorporación de un controlador Zigbee que nos sirve de Hub para conectar dispositivos inteligentes compatibles con este protocolo. Sin embargo, no hay que olvidar que este altavoz es compatible con Matter, el último protocolo para el hogar inteligente que promete romper las barreras de conexión entre dispositivos.

Como traca final ante todas sus novedades, cabe destacar que el Echo Dot de quinta generación también puede funcionar como nodo para una red mallada con dispositivos Eero, extendiendo la cobertura de nuestra conexión. Si bien no es tan eficaz como un nodo Eero estándar, nos puede ofrecer velocidades de hasta 100 Mbps y la posibilidad de conectar hasta 10 dispositivos. Aunque estas especificaciones no sean muy sorprendentes, esta característica es más un añadido que viene bien tener en cuenta más que una solución real y eficaz. Eso sí, mientras hacemos uso de esta característica, no podremos conectar el dispositivo con otro par Echo Dot para obtener sonido estéreo.

Alexa sigue sorprendiendo, y la facilidad de configuración convierte este dispositivo en uno apto para todos los públicos.

Amazon sigue mejorando su ecosistema inteligente con Alexa y con los dispositivos que rodean a este asistente de voz. El Echo Dot sigue siendo igual de rápido que de costumbre, actuando de forma eficaz ante las peticiones del usuario. Y en este sentido no tiene rival, ya que además de este hardware, hay todo un trabajo detrás en el software y optimización del asistente con este tipo de dispositivos para responder lo más pronto posible a nuestros comandos.

Otra de las cuestiones que sigue sorprendiendo es la facilidad con la que es posible comunicarse y conectarse a otros dispositivos, pudiendo vincular con facilidad cualquier aparato inteligente desde la propia app de Alexa. Además, la configuración inicial sigue siendo muy sencilla, haciendo que la integración de Alexa en el hogar sea lo más inmediata posible.

La evolución de Alexa ha hecho que, a la hora de preguntarle por las cuestiones más básicas, la situación se haya transformado en algo más orgánico. El avance de sus tecnologías hará que este asistente de voz sea aún más preciso en sus respuestas, y con un Echo Dot en casa sigue siendo toda una gozada conocer parámetros como el tiempo, la hora, un dato curioso, o programar alarmas y rutinas sin la necesidad de girar la mirada y dejar nuestras tareas de lado. La lista es muy amplia, y en múltiples facetas, acaba rindiendo de mejor forma que Google Assistant o Siri. Su comprensión sigue siendo sorprendente, y con la ayuda de las Skills, acaba siendo un asistente de voz muy completo.

Además de ofrecernos información de utilidad, el modelo con reloj también es un escudo para los trolls.

Durante nuestra prueba con la versión con reloj hemos tenido la oportunidad de comprobar todo lo que puede hacer su pequeña pantalla. Y es que además de mostrar la hora, la pantalla es capaz de mostrar la temperatura cuando preguntamos por ella, o cuando nuestra petición involucra a este dato de algún modo. También es posible ver el nombre del artista y la canción que se está reproduciendo en el momento, ofreciendo una pequeña ventana de información para aquellos que se pregunten lo que está sonando, y un temporizador si hemos puesto una alarma, entre otras cosas. Además, si hemos añadido una alarma, podremos saberlo desde la propia pantalla, ya que aparecerá un puntito justo después de la hora. Con esto evitamos también a los trolls que vienen a nuestra casa para poner alarmas a las tantas de la mañana, ya que nos daremos cuenta.

La diferencia de precio entre la versión de reloj y la estándar sigue siendo de 10 euros, al igual que pasaba en la cuarta generación de estos dispositivos. Nuestra experiencia sigue siendo idéntica a cuando tuvimos la oportunidad de probar a su predecesor: la versión con pantalla sigue siendo la opción más acertada, ya que, por muy rápida que sea Alexa respondiendo a nuestras peticiones, siempre nos será más fácil y rápido ver la hora directamente en el dispositivo.

Además, otra de las ventajas de la versión con reloj es la posibilidad de pausar una canción o posponer una alarma con tan solo darle un toque a la parte superior del dispositivo, un beneficio que viene muy bien a aquellos que les gusta quedarse un ratito más entre las sábanas.

Altavoces de mayor tamaño, aunque sigue habiendo margen de mejora

Tal y como hemos mencionado, el Echo Dot de quinta generación opta por potenciar notablemente su sonido mediante la incorporación de un altavoz más grande (44 mm frente a los 41 mm del Echo Dot de cuarta generación). Si bien la calidad de sonido sigue sin estar a la altura del Echo estándar, e indudablemente del Echo Studio, el sonido cobra mayor cuerpo. No obstante, tampoco hay que confundirse, ya que el mayor tamaño en los altavoces hace al dispositivo más capaz a partir de la posibilidad de aumentar la ganancia a un mayor nivel, nada más.

Los altavoces siguen estando situados en la parte frontal, olvidando la salida de sonido a todas las direcciones que presentaba el diseño del Echo Dot de tercera generación. Esto permite una mejor distribución del sonido para mejorar la acústica (o al menos eso aseguran desde Amazon). Lo cierto es que en nuestras pruebas hemos podido notar ese aumento en el tamaño de los altavoces, ofreciendo un sonido claro y nítido, pero sin olvidarse de ese pequeño golpe de bajos. Sin embargo, el altavoz se sigue desenvolviendo mejor en frecuencias medias y agudas.

Aunque no es sobresaliente en sonido, Amazon ha hecho un gran trabajo dado su reducido tamaño.

El resultado de nuestra experiencia ha sido más que agradable. Si bien no contamos con un dispositivo sobresaliente en sonido, nos hace el apaño para reproducir algo de música mientras estamos con cualquier otra tarea en el hogar. No se trata de la mejor elección en cuanto a calidad de audio, pero la mejora de sus altavoces le viene que ni pintado para seguir ofreciendo un dispositivo todoterreno.

Si lo que buscas es mejorar su sonido, cabe destacar que el altavoz también permite la conexión con otros Echo, pudiendo disfrutar de sonido multiestancia. La característica permite reproducir audio simultaneamente en hasta seis dispositivos. Además, podemos conectarlos con otros modelos Echo.

Echo Dot (5ª generación), la opinión de Xataka

El modelo superventas de Amazon se renueva con una serie de características que lo hacen aún más inteligente en el hogar. Y es que tanto su sensor de temperatura, como su compatibilidad con Matter, o el hecho de que podamos usarlo como nodo para los routers Eero, son grandes puntos a favor que reafirman la eficacia de este altavoz inteligente.

Alexa sigue tan sorprendente como siempre, y además, el aumento en el tamaño de los altavoces sitúa de nuevo a este dispositivo en uno muy competente dentro del sector. Y es que aunque no sea la mejor opción si lo que buscamos es calidad de sonido, Amazon ha hecho un gran trabajo en este sentido, sobre todo teniendo en cuenta lo compacto que es.

Este Echo Dot de quinta generación sigue siendo un dispositivo muy atractivo para tener en casa, tanto en lo estético como en lo económico. Y es que a pesar de seguir manteniendo las diferencias con modelos superiores, logra situarse en un punto muy dulce para el consumidor, ya que se trata de una gran forma de entrar en el apasionante y peligrosamente adictivo mundo de la domótica.

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Amazon. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.