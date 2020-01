eero WiFi Mesh, análisis: sencillez y eficacia de la mano de Amazon

El último movimiento interesante de Amazon en el mercado hardware lo dio a inicios de año con la compra de eero. Desde hace unas semanas, los primeros routers mesh de eero están disponibles en España como productos bien diseñados, de funcionamiento sencillo y muy eficaces.

En Xataka hemos probado durante unas semanas el kit básico de eero y hemos puesto a prueba este router wifi mesh en una casa de más de 350 metros cuadrados. Ésta es nuestra experiencia.

Ficha técnica del eero de Amazon

Eero Procesador 4 núcleos a 700 Mhz (512 MB RAM) Antenas -- Dimensiones 98 x 98 x 60 mm Estándares Doble banda IEEE 802.11a/b/g/n/ac Tasa de señal Hasta 350 Mbps Seguridad Cifrado WPA2 Protocolos Soporta IPv4 e IPv6 Interfaz Dos puertos Gigabit Funciones avanzadas Modo router // Red Invitados // Perfiles Familiares Precio 279 euros

Presentamos el sistema wifi de malla eero: 3 unidades Hoy en Amazon por 279,00€

El sistema de eero que hemos probado es el básico. Hay disponible también una versión Pro de triple banda y que admite velocidades de hasta 550 Mbps. La cobertura en superfice es similar en ambos casos.

Cada router Eero dispone de dos puertos Ethernet Gigabit

El kit eero está formado por tres routers idénticos, de muy pequeño tamaño, y que se conectan a la corriente con un adaptador (USB-C) de reducidas dimensiones. A nivel estético el conjunto es el más discreto de los routers mesh del mercado, además de muy ligero.

No disponen de controles físicos y la única interacción con el usuario se realiza por medio de un LED principal. Toda la gestión de los routers WiFi eero pasa por la aplicación asociada, disponible tanto para iOS como Android.

La única interacción con el usuario es vía el LED notificador

Como conectividad, cada uno de los routers eero disponen de un doble puerto Ethernet Gigabit con detección automática para conectividad WAN y/o LAN, además de ser WiFi ac y Bluetooth 5. Siendo equipos hardware de Amazon, no falta la integración con Alexa para que estos routers WiFi mesh actúen como hub de diferentes elementos de un hogar conectado.

Configuración de una red mesh con el kit eero de Amazon

El kit básico eero de Amazon se compone de tres routers suficientes según el fabricante para cubrir viviendas de hasta 460 metros cuadrados. Son dispositivos con los que crear una red WiFi mesh o mallada, que es aquella compuesta por un router que actúa como estación y una serie de puntos de acceso que se comunican entre ellos de manera transparente para el usuario.

El router Eero Wifi Mesh tiene un diseño y tamaño compacto que lo hace apto para cualquier estancia

El resultado de cara a los dispositivos de casa es el de disponer de una sola red Wifi con el mismo SSID y contraseña y a la que los dispositivos se irán conectando de manera optimizada y no solo por distancia.

El sistema mesh eero lo pondremos a prueba en una vivienda unifamiliar de tres plantas y 300 m2 útiles

Para la prueba de los routers mesh Eero de Amazon disponemos de una vivienda de tres plantas y un total de unos 300 m2 útiles. Las necesidades de conectividad son en las tres plantas, pues disponemos de equipos conectados en todas ellas.

El punto granate indica la situación del router de la operadora, situado en la primera planta de la vivienda unifamiliar

Como podemos ver en los planos de las plantas primera y segunda, el router de la operadora, con la que tenemos contratados 100 Mbps tanto de subida como de bajada, está situado en la primera planta, en un despacho de un lateral con salida directa a un patio interior, lo que no hace que sea una situación idónea.

Las medidas previas a la instalación de los routers mesh de eero, tomadas con un dispositivo 802.11 a/b/g/n/ac con conectividad de doble banda en las mismas condiciones, se realizaron en los siguientes puntos clave de la prueba, marcados en verde en el plano básico de la vivienda.

Las medidas (de descarga) obtenidas con el router de la operadora fueron las siguientes (en los puntos 5 y 6 no se recibía señal):

Punto Medida 1 27 Mb/s 2 22 Mb/s 3 1,5 Mb/s 4 20 Mb/s 5 — 6 —

Con este punto de partida, la elección del kit básico de eero, creado para cubrir más de 400 metros cuadrados y con una velocidad máxima de 350 Mbps, es la adecuada, y no convendría optar por el más caro modelo Pro, el cual habría que escoger para poder alcanzar anchos de banda de hasta 650 Mbps.

Prueba de rendimiento y cobertura del eero Mesh WiFi de Amazon

Además de por el diseño, los dispositivos eero son conocidos por el buen funcionamiento y opciones de su aplicación de control. Toda la instalación y configuración de los routers Eero pasan por la aplicación correspondiente, disponible tanto para iOS como para Android.

Una vez creada nuestra cuenta, necesaria para la instalación y configuración, el sistema nos va guiando paso a paso y de manera muy visual por todo el proceso, que no nos lleva más que unos minutos. La aplicación va buscando los dispositivos Eero, nosotros le indicamos en qué estancia se encuentran y el sistema se encarga de configurar y optimizar la red Wifi mesh.

Para añadir más routers Eero basta con encenderlos e indicarle a la aplicación que lo busque. El proceso es siempre el mismo a excepción de un detalle: para el segundo y tercer router hemos de buscar una situación óptima para instalarlos.

A esa tarea nos ayuda también la aplicación, a la que le indicamos la forma y en número de plantas. Luego el sistema nos propone colocar los routers lo más centrados posibles, algo clave en el caso de viviendas de varias plantas.

Los router eero me han parecido adecuados para viviendas más cuadradas que rectangulares o en las que queramos abarcar mucha superficie pero en horizontal

Una vez colocados los otros dos routers, uno después de otro, el sistema comprueba si la ubicación es la adecuada para extender la red mallada. Si no lo es, el sistema te propone mover el router Eero a una nueva situación e iniciar de nuevo el proceso. En caso de que no puedas conseguirlo por cuestión de tomas de corriente o muebles, no podrás añadirlo a la red.

En nuestra prueba, el segundo router no pudimos colocarlo justo donde creíamos que era más válido y dada la situación lateral del router de la operadora, el resto de elementos Eero estuvieron algo condicionados a ese lateral de la vivienda, algo que como vamos a comprobar, cargó el mapa de cobertura a ese lado, descuidando la zona más alejada.

Una posible solución que encontramos fue colocar dos routers en el segundo piso (en los puntos 4 y 5) para mejorar la cobertura allí, penalizando la misma en el ático. Con esa configuración, el ancho de banda en los puntos clave de la comparativa fueron los siguientes:

Punto Medida 1 111 Mb/s 2 98 Mb/s 3 67 Mb/s 4 89 Mb/s 5 103 Mb/s 6 29 Mb/s

Con esos datos y el mapa de calor Wifi de la siguiente imagen, el kit eero de Amazon demostró un muy buen rendimiento en su radio de acción más cercano, aunque mejorable en la cobertura en la planta con un solo router.

Además de rendimiento y sencillez de uso, los routers Eero para wifi mesh presumen muy justificadamente de una aplicación potente y con muchas opciones. En ella encontramos toda la información técnica de la red WiFi Mesh, con posibles incidencias, estado de cada punto mesh así como de dispositivos conectados a cada uno de ellos.

Todos esos equipos de casa los podemos bloquear o restringir su acceso vía control parental. Es especialmente interesante el uso de perfiles familiares a los que asociar todos los dispositivos de cada miembro de la familia.

También tenemos red de invitados y configuración avanzada para reservar puertos, agregar reglas al firewall así como asignar IPs de forma manual o activar/desactivar UPnP.

Eero Wifi Mesh de Amazon, la opinión de Xataka

La adquisición de eero por parte de Amazon ha reforzado un área de sumo interés para el gigante del comercio. Los nuevos routers wifi mesh que llegan al mercado español lo hacen con un precio ajustado, al menos en el caso del kit de tres dispositivos básicos. Con ellos, la cobertura de una vivienda de unos 300 metros cuadrados está garantizada con una velocidad de hasta 350 Mbps. Para más ancho de banda habría que recurrir al modelo Pro.

El eero wifi mesh ha destacado en nuestra prueba por el rendimiento y sencillez de instalación/configuración, permitiendo además bastantes opciones avanzadas. Tan solo hay que ponerle el pero de la limitación en casas con formato rectangular y donde por cobertura, los sistemas eero quedan algo cortos si aspiras a colocar solo un router por planta.

Presentamos el sistema wifi de malla eero: 3 unidades Hoy en Amazon por 279,00€

El kit de Wifi Mesh eero ha sido cedido para la prueba por parte de Amazon. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas