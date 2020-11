Amazon Fire TV Stick (2020) y Fire TV Stick Lite, análisis: con este imbatible precio es difícil recomendar otros reproductores para el televisor

Llevamos un par de semanas con los Fire TV Stick y Fire TV Stick Lite, los nuevos dongles HDMI de Amazon que permiten tener Prime Video o Netflix en el televisor a un coste muy razonable. Dos años después de la anterior generación, estos Fire TV Stick se han renovado con una mejor integración con Alexa, más potencia y un precio de partida de menos de 30 euros.

Si estáis pensando en comprar un accesorio para el televisor, os explicamos todo lo que podemos obtener de estos accesorios en nuestro análisis de los Amazon Fire TV Stick y Fire TV Stick Lite. Dos dispositivos que se sitúan entre los reproductores multimedia más baratos para ver streaming a lo grande.

Amazon Fire TV Stick y TV Stick Lite: especificaciones técnicas

Los Fire TV Stick son unos sencillos dispositivos que se conectan vía HDMI al televisor y permiten tener un sistema operativo propio, con acceso a distintas aplicaciones y controlable mediante un mando que viene con el producto. Los dos modelos ofrecen resolución Full HD 1080p 60fps, compatible con HDR10, HDR10+ y HLG, quedando la resolución 4K para el modelo superior Fire TV Stick 4K.

Tanto el Fire TV Stick (2020) como el modelo Lite incorporan un nuevo procesador quad-core a 1,7 GHz, pero siguen limitados a vídeos 1080p.

¿Cuál es la diferencia entre el modelo normal y el Lite? Los dos son muy similares, pero por ejemplo la versión Lite no ofrece compatibilidad con sonido Dolby Atmos. A nivel de características técnicas, el modelo Lite es ligeramente menos potente, pero su principal diferencia la encontramos en el mando.

El Fire TV Stick permite apagar y encender el televisor o subir y bajar el volumen, mientras que el mando del Fire TV Stick Lite no está preparado para controlar el televisor, únicamente el sistema operativo.

Tanto el Fire TV Stick como el Fire TV Stick Lite incorporan un procesador un 50% más potente que la anterior generación, con cuatro núcleos a 1,7 GHz. Contamos con un almacenamiento interno de 8 GB, Wifi 5 y Bluetooth 5.0 para sincronizarse con el smartphone.

Amazon Fire TV Stick Amazon Fire TV Stick Lite Procesador Mediatek MT8695D

Quad Core a 1,7Ghz

GPU IMG GE8300 Mediatek MT8695D

Quad Core a 1,7Ghz

GPU IMG GE8300 Memoria RAM 1 GB 1 GB Almacenamiento 8 GB 8 GB Vídeo Hasta Full HD 1080p

60 fps

HDR, HDR10+ y HLG Hasta Full HD 1080p

60 fps

HDR, HDR10+ y HLG Audio Dolby Audio, sonido envolvente 5.1, estéreo de 2 canales y paso de señal de audio con HDMI (hasta 7.1) Dolby Atmos, Dolby Audio, sonido envolvente 5.1, estéreo de 2 canales y paso de señal de audio con HDMI (hasta 7.1) Conexiones Salida HDMI y microUSB Salida HDMI y microUSB Conectividad WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO, Bluetooth 5.0

Control remoto con volumen y apagado/encendido (pilas AAA) WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO, Bluetooth 5.0

Control remoto (pilas AAA) Sistema Operativo Fire OS 7, basado en Android Fire OS 7, basado en Android Dimensiones y peso 86 x 30 x 13 mm

32 g 86 x 30 x 13 mm

32 g Precio 39,99 euros 29,99 euros

Un diseño sencillo y sin grandes cambios

El Fire TV Stick es idéntico al TV Stick Lite, el único cambio lo tenemos en el mando. Tal es así, que hasta el número de serie coincide. El cuerpo del dispositivo de Amazon es rectangular, con la conexión HDMI en un lateral y la entrada de alimentación microUSB en la parte superior. Personalmente hubiera preferido encontrar esta conexión en el lado opuesto al HDMI, pero aún así es sencillo de conectar al televisor.

Tener un cuerpo rígido de plástico provoca que a veces el aparato choque con el televisor y no permita encajarse bien. Para estos casos, Amazon incluye un adaptador flexible que permite alargar ligeramente el conector HDMI y poder encajarse mejor. No sería descabellado pensar que las próximas generaciones de los Fire TV Stick cambien ligeramente su diseño para no depender tanto de un adaptador.

Amazon incluye un adaptador flexible por si el diseño rígido del Fire TV Stick nos impide conectarlo al televisor.

El contenido de la caja incluye el Fire TV Stick, el mando con pilas, un cargador de 5W, un cable microUSB y el adaptador HDMI. El Fire TV Stick debe ir conectado a la corriente, pero también se puede aprovechar el USB del propio televisor para obtener energía. Si bien, en nuestro caso el televisor Sony XE90 no ha servido para transmitirle suficiente corriente.

El diseño rígido del Fire TV Stick no es lo más cómodo para conectarse al televisor, pero afortunadamente Amazon incluye un adaptador flexible para extender el HDMI.

La configuración del Fire TV Stick es sencilla, para utilizarlo únicamente deberemos conectarlo al HDMI del televisor y lo primero que nos solicitará es conectar el mando, que se detectará automáticamente una vez esté encendido. Seguidamente deberemos conectar el WiFi a través del mando y ya tendremos acceso al sistema.

La diferencia con los mandos es poder encender el televisor

Mando del Fire TV Stick (abajo) vs mando del Fire TV Stick Lite (arriba)

¿Merece la pena pagar 10 euros extra por el Fire TV Stick? Como hemos comentado, la única diferencia está en el mando, pero este condiciona toda la experiencia. ¿En qué se diferencia uno y otro? Primero os hablaremos de lo que los dos sí ofrecen.

El mando del Fire TV Stick incluye una cruceta con diseño circular, clickable pero no táctil. Con ella podremos movernos por los menús de Fire OS y seleccionar lo que queremos ver. En la parte superior se incluye el botón de voz, para poder hablar con Alexa. Mantenemos pulsado y Alexa nos contestará, siendo muy fácil su uso. En la zona inferior del mando tenemos botones para ir atrás, inicio, ajustes, avanzar, pausar o retroceder la reproducción y el logo de Amazon.

Y aquí es donde vienen las diferencias entre el mando del Fire TV Stick Lite y el normal. En primer lugar, el mando del Fire TV Stick Lite es ligeramente más grisáceo claro, siendo el del Fire TV Stick más oscuro. Más allá de este cambio de tono, los acabados son idénticos. Los dos son muy curvados y se balancean ligeramente cuando aplicamos fuerza en un lateral.

El cambio importante está en los botones extra que añade el mando del Fire TV Stick. Tenemos la posibilidad de controlar el televisor mediante infrarrojos y por ello se añade un botón de apagado/encendido, así como botones de volumen y silenciar el televisor. Por el contrario, el Fire TV Stick únicamente incorpora un botón para ir a los canales de televisión.

La principal diferencia es que el modelo Lite no incorpora sensor de infrarrojos en el mando y por tanto no podremos encender/apagar el televisor o cambiar el volumen directamente. Algo que penaliza bastante la experiencia pero solo nos preocupará en momentos puntuales.

Lo cierto es que mientras que con el Lite solo podemos controlar Fire OS, con el mando del Fire TV Stick podemos "olvidarnos" del mando tradicional del televisor y hacer la mayoría de acciones relevantes con él. La inclusión del emisor de infrarrojos también nos permitirá controlar con este mando otros dispositivos como una barra de sonido.

Nuestra recomendación entre uno y otro es que si vais a utilizar el Fire TV Stick habitualmente, optéis por el modelo normal. Si únicamente queréis un reproductor multimedia para ver Prime Video o Netflix y vuestro uso se limitará a ello, con el Lite tendréis lo mismo y la relación calidad/precio de vuestra compra será mucho mayor.

Experiencia de uso: Fire OS va realmente rápido

Con el Amazon Fire TV Stick tenemos un sistema operativo completo, controlable totalmente desde el mando y sin depender de nuestro móvil. Fire OS 7 es la última versión de Amazon, aunque su configuración de diseño es similar a las versiones previas. Donde sí se nota una mejora es en la fluidez y el rendimiento, gracias a la incorporación del nuevo procesador. Moverse arriba y abajo es bastante rápido, incluso más que en alternativas como el Chromecast con Google TV.

A nivel de conectividad también ha habido una mejora respecto a generaciones anteriores, aunque aquí sí creemos que Amazon todavía tiene margen de mejora. La señal es correcta, pero notamos que le cuesta cargar más los vídeos que en otros dispositivos. Lamentablemente, no contamos con puerto Ethernet para mejorar este apartado.

La interfaz de Fire OS 7 gira principalmente entorno a Prime Video. Tenemos acceso al resto de aplicaciones como Netflix o Youtube en la página de inicio, pero las mayoría de recomendaciones de películas y series son del servicio de Amazon. En la parte superior tenemos, por orden; el buscador, pestaña de Inicio, Mis vídeos, Películas, Series, Apps y Configuración.

Salvo HBO, con el Fire TV Stick tenemos disponibles los servicios de streaming más populares.

Contamos con Netflix, Apple TV, DAZN, Vodafone TV, Mitele, Filmin o Movistar+, la gran mayoría de servicios de streaming están disponibles en el Fire TV Stick, con una gran excepción: HBO. En cuanto a la selección de aplicaciones, tenemos disponible Spotify, VLC, Twitch, navegadores como Firefox y algunos juegos como Asphalt 8.

Amazon incorpora un limitado buscador para encontrar contenido y aplicaciones y nos ofrece una aplicación para el móvil 'Fire TV app' que haga las funciones de mando. Con la app disponible para Android e iOS tenemos acceso a las teclas del propio mando, desde el volumen hasta acceder a Alexa.

El móvil no es necesario, pero sí podremos utilizarlo para controlar el aparato.

La limitación del Fire TV Stick es que únicamente podremos reproducir vídeos hasta 1080p HDR y 60 fps. Si tenemos un televisor 4K no podremos aprovecharlo al máximo, mientras que viene bien recordar que si nuestro televisor es HD, el contenido se mostrará como máximo a esa resolución.

Fire OS funciona muy bien y los menús son bastante intuitivos. Prime Video tiene especial relevancia, pero podremos encontrar recomendaciones de distintas plataformas como Netflix, Youtube o Apple TV.

Otra de las diferencias entre la versión Lite y la normal es el sonido. El Fire TV Stick admite audio Dolby Atmos, mientras que la versión Lite no está capacitada para extraerlo.

Cuando hablemos con Alexa, nos aparecerá una barra azul en la zona superior.

A través del mando podremos preguntar a Alexa y solicitar que nos ponga algún tipo de contenido. Entre los comandos que entiende está desde elegir el género, sea por ejemplo "acción" o "comedia" o reproducir una película en concreto de Prime Vídeo. Cuando se trata de otros servicios, las respuestas de Alexa normalmente no aciertan tanto pero sí muestran contenido de Youtube, Netflix o de las apps que tengamos instaladas.

Con la voz también podemos pedir que adelante un contenido o pasar al siguiente episodio, aunque no funciona con los canales tradicionales. Adicionalmente, Amazon ha llegado a una colaboración con IMDB para poder preguntarle qué hay en cartelera. Cuando preguntemos a Alexa, nos aparecerá una barra superior azul independientemente de la aplicación que estemos utilizando. Si no queremos utilizar el mando, siempre podremos enlazarlo con otros dispositivos Amazon Echo para hablar en voz alta.

Amazon Fire TV Stick y TV Stick Lite, la opinión de Xataka

Amazon tiene un reproductor multimedia bueno, bonito y barato. Si estáis buscando un dispositivo para poder acceder a internet con el televisor, estos Fire TV Stick son una de las opciones más económicas, pero sin desmerecer en absoluto a sus capacidades. De hecho, la principal limitación es que la resolución máxima es Full HD, por lo que si vuestro televisor no admite más resolución no debería ser un problema.

Al contrario que otros dispositivos como el antiguo Chromecast, con el Fire TV Stick no estamos limitados por el móvil. Con el mando podremos controlar todo el televisor de forma natural. Y aquí es donde Amazon juega con sus dos versiones. La versión Lite es para aquellos que busquen el aparato más barato posible y no les importe tener que utilizar el mando del televisor para algunas tareas.

Si no tienes un televisor 4K, el Fire TV Stick (2020) o su versión Lite son la mejor opción en calidad/precio que podemos encontrar hoy en día. Con un coste muy inferior al del Chromecast con Google TV.

El Fire TV Stick está a la venta por 39,99 euros, mientras que la versión Lite se reduce a los 29,99 euros. Son precios muy competitivos para poder convertir cualquier televisor con HDMI en Smart TV. Pero conociendo las distintas promociones de Amazon, será muy habitual encontrarlo a precios todavía más atractivos.

Salvo HBO, los Fire TV Stick nos servirán para acceder a los principales servicios de streaming, con una experiencia prácticamente idéntica a la que tenemos con los sistemas integrados en los televisores de última generación. Además, la fluidez del Fire TV Stick ha mejorado considerablemente. Quizás no sea el mejor reproductor multimedia para el televisor, pero ofrece muchos argumentos para colocarse como el de mejor calidad/precio.

