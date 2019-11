Las 21 apps recomendadas para sacarle el máximo partido a tu Amazon Fire TV Stick

Te traemos una lista con as 21 apps recomendadas para sacarle el máximo partido a tu Amazon Fire TV Stick, la alternativa al Chromecast y los dispositivos de Android TV de Amazon. Se trata de un dispositivo que tiene las apps esenciales, pero a las que le faltan muchos de los pesos pesados que te dijimos en su día con las mejores apps de Android TV. Por eso, hemos venido con otra lista específica para él.

La mayoría de aplicaciones son gratuitas, aunque también encontrarás una o dos que son de pago. Hemos intentado que haya de todo, desde aplicaciones para estar informado hasta otras para sacar el máximo partido del televisor o mejorar las funciones del dispositivo. La idea es la de siempre, que ya seas un usuario novel o uno experimentado encuentres en nuestro artículo alguna aplicación interesante.

Estas son nuestras aplicaciones recomendadas, pero es posible que si llevas tiempo utilizando tú también el Fire TV Stick (lo que explicamos aplica tanto a la versión básica que puedes comprar en Amazon como a la de 4k, disponible en la misma tienda online) también tengas otras menos conocidas que quieras compartir. Por eso, como decimos siempre en Xataka Basics, siéntete libre de dejarnos tus propuestas y tus recomendaciones en la sección de comentarios.

Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD con mando por voz Alexa de última generación | Reproductor de contenido multimedia en streaming Hoy en Amazon por 39,99€

AirScreen

Se trata de una aplicación perfecta para enviar todo tipo de contenido multimedia de tu dispositivo móvil u ordenador a la televisión, ya que admite una amplia variedad de protocolos de transmisión inalámbrica, como por ejemplo AirPlay, Google Cast, Miracast o DLNA. Además, es compatible con diferentes sistemas operativos y cuenta con soporte para diferentes aplicaciones.

Nos promete tener siempre una máxima seguridad, ya que la transmisión entre dispositivos se realiza de forma cifrada para evitar que se puedan interceptar tus fotos o vídeos. Tiene soporte para muchas aplicaciones, grabación de pantalla, y soporte para resoluciones de 4K. Entre otras cosas, podrás hacer mirroring de tu iPhone al Stick TV.

All Screen Receiver

Uno de los puntos débiles del dispositivo de Amazon es que no tiene tanta facilidad para enviar contenido desde el móvil como el Chromecast. Pero existe un método alternativo con la que poder enviar vídeos que tengamos descargados en el móvil y verlos por streaming en la tele sin necesidad de la tecnología de Google Cast.

Lo que vas a tener que hacer es instalar por una parte la aplicación All Screen en tu teléfono móvil, y luego instalar el receptor que te proponemos aquí en tu dispositivo de Amazon. Entonces, ya serás capaz de enviar el contenido de un sitio a otro.

Amazon Photos

Si hay una cosa que le falta al Fire TV Stick, eso son aplicaciones oficiales de servicios en la nube. Y es que parece que ni Google ni Microsoft parecen interesados en este dispositivo, lo que le da a Amazon vía libre para poder hacerse un huequito con los suyos. El ejemplo es esta aplicación, una de las mejores alternativas para ver tus fotos en el TV Stick utilizando el almacenamiento ilimitado para clientes prime del servicio Amazon Photos.

CetusPlay

Si no estás conforme con el mando a distancia de tu Fire TV Stick, o si simplemente eres una de esas personas que tiende a perder el mando cada dos por tres, esta es una aplicación que puede resultarte realmente útil. Eso sí, es la única de la lista que no es para instalar en el stick.

Con ella podrás sincronizar el móvil con tu TV Stick, convirtiendo la pantalla del teléfono en un ratón. Así, podrás usar múltiples modos de navegación, incluyendo Direction-Pad, Touch Pad, modo Keyboard y modo Mouse. Además, permite transmitir los archivos locales, como fotos y vídeos, desde el smartphone a la pantalla de la TV.

Crunchyroll

Si te gustan el anime y el manga, esta es una aplicación imprescindible para tu dispositivo. Te da acceso al servicio de streaming de Crunchyroll, con más de 25000 episodios traducidos a varios idiomas. No es un servicio gratuito, aunque si sólo quieres probarlo puedes hacerlo durante dos semanas antes de empezar a pagar por la suscripción.

Bueno, realmente puedes utilizarlo con sólo registrarte, pero la experiencia no será tan buena como la de pago. En su versión Premium tienes emisiones casi simultáneas a las de japón, y calidad HD sin anuncios con acceso al catálogo completo. La versión gratis tiene acceso sólo a parte del catálogo y con anuncios y mala calidad de imagen.

Amazon Fire TV Stick con mando por voz Alexa | Reproductor de contenido multimedia en streaming Hoy en Amazon por 24,99€

Downloader

Downloader es una aplicación con la que puedas descargar archivos APK de internet. Algunos usuarios utilizan directamente un navegador, pero también puedes optar por otras aplicaciones como esta que están mejor preparadas para gestionarlo todo.

La app tiene un navegador integrado, al que puedes acceder para ir a las páginas de descarga de aplicaciones APK y descargarte los archivos. Luego, tiene su propio gestor de archivos integrado para poder acceder a los que descargues e instalarlos en el dispositivo. Ten en cuenta que para instalarlas tendrás que habilitar la instalación de archivos de orígenes desconocidos.

El Tiempo

Quizá no es tan fácil de utilizar como las aplicaciones móviles, pero es una de las más recomendadas para el Stick TV de Amazon, donde la mayoría de apps de información sobre el tiempo no están adaptadas ni son compatibles. Como te puedes imaginar, te permite saber la información meteorológica del sitio en el que estés o cualquier otro sobre el que busques.

Te ofrece las condiciones actuales y pronósticos actuales por horas, para los dos o tres siguientes días, o directamente pronósticos para las próximas dos semanas. Puedes ver mapas, vídeos, y también avisos y alertas por mal tiempo.

Firefox

Y por alusiones, también te proponemos uno de los mejores navegadores que te vas a encontrar adaptados a este dispositivo. Se trata de Firefox, que tiene una versión adaptada al dispositivo de Amazon, y con la que podrás acceder a cualquier página o servicios de streaming desde los que consumir contenido sin tener que bajar sus respectivas aplicaciones.

Haystack TV News

Es una de esas pequeñas joyas que pasan desapercibidas, ya que más que para un público general van dirigidas a un tipo concreto de personas. En este caso, Haystack está hecha para quienes quieran estar siempre informados y poder ver las noticias relacionadas con múltiples temas, desde tecnología y ciencia hasta política o tráilers de películas.

Obtiene las noticias de fuentes fiables como AP, BBC o CBS entre otros, y te las presenta en una interfaz diseñada para el televisor. Es verdad que todavía le faltan bastantes idiomas y que quizá en cuanto a información local podría cojear, pero para algunos temas y si sabes inglés puede llegar a ser muy útil.

Internet Speed Test

Una aplicación tan sencilla como funcional, que sirve para comprobar la velocidad de conexión de tu dispositivo. Si de repente ves que algún contenido online parece ir lento, comprobar la conexión desde el móvil o PC no va a serte de ayuda al no reflejar la que llega realmente al Stick TV. Con esta app lo vas a poder saber.

Kodi

Otra de esas aplicaciones que no puede faltar en ningún dispositivo, sobre todo en la tele. Kodi es totalmente modular, y la puedes adaptar a tu medida cambiando su interfaz con temas y con un sistema de add-ons con los que añadirle diferentes tipos de funcionalidades según cuales sean tus características.

La mala noticia es que esta aplicación no la vas a poder descargar desde la tienda de apps de Amazon, y que requiere un proceso un poco más complejo que ya te hemos explicado aquí, y que requiere descargar manualmente la app desde la web oficial de Kodi. Aun así, el esfuerzo merece la pena teniendo en cuenta todo lo que ganas a cambio.

NASA

Si te gusta el espacio, y ver imágenes o estar informado sobre este tema, esta es la aplicación imprescindible en este y casi cualquier otro dispositivo. Es la app oficial de la NASA, con streamings de su canal oficial, visión en imagen real de la tierra desde la Estación Espacial Internacional, y un archivo de más de 16.000 imágenes y 14.000 vídeos de la NASA.

Netflix

Si estás buscando disfrutar de series, películas y documentales en tu televisor es evidente que Netflix es una de las mejores alternativas. Ya sea con una cuenta para ti u otra para compartir con tus amigos o familia, tendrás un amplio catálogo de posibilidades de las que disfrutar, así como sugerencias de contenido recomendado que vaya acorde a tus gustos.

Has de saber que aunque hemos puesto a Netflix como la referencia, el stick de Amazon tiene apps para prácticamente todos los demás servicios de streaming de contenido, incluida la app de Apple TV para consumir Apple TV+. La excepción es HBO, que no está, pero tienes Movistar+, DAZN e incluso Mitele, Atresplayer o RTVE a la carta.

NordVPN

A pesar de que su nombre suena nórdico, NordVPN tiene su base en Panamá. Tiene una política muy estricta de no guardar registros, con lo que no tienes que preocuparte por que se queden con nada sobre tu actividad en Internet. Gracias a esa seguridad, aun cuando el servicio ha sido hackeado, esto no ha afectado a los usuarios.

Sus niveles de cifrado son más altos que en la mayoría de casos. Te ofrecen la opción DoubleVPN, que hace referencia a una clave cifrada con el método AES-256 CBC dos veces, que después pasa por un servidor de relay situado en Holanda. En pocas palabras, es una opción muy segura.

Plex

Plex es una aplicación con la que puedes convertir tu dispositivo en un centro multimedia al que acceder desde la tele, y que reconoce todos los archivos que tengas a nivel local. Es compatible con prácticamente todos los formatos de audio y vídeo, y te permite organizar tu carpeta por vídeos, fotos y música, cifra las conexiones si te conectas de forma remota y permite conectarte a otros canales online como TED, Comedy Central o SoundCloud.

Otra de las características de Plex es que cuando lo configuras puedes acceder a tus archivos desde cualquier dispositivo. Para ello primero tienes que instalar la aplicación del Plex Media Server en el ordenador en el que tengas los archivos multimedia que quieras utilizar y luego el Cliente Plex en tu Fire Stick. Perfecto para crearte tu propio Netflix o tu propio Spotify.

Spotify en tu TV

La aplicación más importante que vas a encontrar para el streaming musical, y la cuál puedes aprovechar aunque no pagues su cuota mensual gracias a su servicio gratuito. Perfecta para disfrutar de tu música favorita en la tele, todos los discos que tengas guardados e incluso los podcast, además de todas las listas de reproducción personalizadas que te ofrecerá el servicio aprendiendo de tus gustos personales.

Aquí hay que decir que si buscas directamente en la web de Amazon vas a encontrar dos aplicaciones. Por una parte tienes la de Spotify para móviles, pero por la otra tienes Spotify en tu TV, que viene preparada para los dispositivos de la tele.

TuneIn Radio

Y como no sólo de televisión podemos vivir, en el caso de que seas un amante de la radio también tienes a TuneIn Radio como una de las principales referencias en Android. Te permite escuchar online la radio de decenas de emisoras, tanto españolas como internacionales.

Twitch

Una aplicación imprescindible para los fans del gaming y las retransmisiones de juegos. Con la app, podrás ver las partidas en tiempo real o grabadas de otros jugadores. De esta forma, no solo podrás pasar el rato, sino también aprender los trucos de otros gamers para superar tu juego favorito. Gracias a su chat, podrás hablar directamente con otros usuarios.

Twitch cuenta con espectáculos interactivos de Xbox, Sony o Blizzard o con una programación única como maratones de videojuegos. Además de videojuegos, Twitch cuenta con vídeos de eSports, arte, cocina o música. Vamos, que es una buena manera de pasare las horas viendo múltiples contenidos.

VLC For Fire

El mítico VLC Media Player es una de esas aplicaciones que tiene que estar obligatoriamente en cualquier lista que se haga sobre aplicaciones imprescindibles para cualquier plataforma. Es completamente gratuita, y permite reproducir archivos guardados en discos duros, dispositivos o protocolos de transmisión de red.

Soporta la mayoría de los formatos multimedia que te puedes encontrar, entre los que se encuentran MKV, MP4, AVI, MOV, Ogg, FLAC, TS, M2TS, Wv y AAC, y los códecs se incluyen sin descargas separadas. Permite leer archivos de subtítulos que hayan sido añadidos con el mismo nombre que el archivo multimedia.

X-plore File Manager

Se trata de un potente y completo explorador de archivos, uno de los mejores que puedes encontrar para el Stick TV. Tiene un sistema de doble panel, lo que permite tener a izquierda y derecha carpetas diferentes, y en cada una de ellas verás las opciones clásicas de copiar archivos, pegarlos o cortarlos para llevarlos de uno de los paneles al otro.

En los paneles se muestra la jerarquía de los archivos para que la exploración sea más clara y puedas pasar más rápido de un sitio a otro dentro de la memoria de tu dispositivo. También podrás explorar el almacenamiento de unidades externas, tiene reproductor de archivos multimedia, y gestionar los archivos APK que puedas descargar.

YouTube

Si buscas horas de entretenimiento, YouTube no puede faltar en tu stick. Al instalarla, podrás ver en la tele todo tipo de vídeos, ya sean musicales, tutoriales o noticias, así como tus listas de reproducción favoritas. Solo tendrás que bajar la aplicación en tu Fire TV Stick para poder disfrutar en la pantalla grande de todo el contenido disponible.