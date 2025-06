Mis primeras 24 horas con Nintendo Switch 2: rendimiento sorprendente en un ejemplo claro de "si funciona, no lo toques"

El lanzamiento de Nintendo Switch 2 ha sido curioso. Más allá del evento de hace unos meses en el que tuvimos nuestro primer contacto con la consola y algunas pruebas de juegos, no ha sido hasta ahora cuando hemos podido pasar unas cuantas horas con Switch en casa y con más calma.

Como usuario de Switch desde el primer día, tenía claro que Switch 2 no necesitaba ser revolucionaria, pero tenía dudas sobre si el salto generacional sería suficiente y si ese considerable aumento de precio estaría justificado. Confieso que me he pasado la noche jugando tanto a ‘Mario Kart World’ como, sobre todo, a un ‘Cyberpunk 2077’ que me ha sorprendido por su calidad visual, así como ‘manoseando’ el hardware y viendo las posibilidades de los Joy-Con.

Y, aunque quedan dudas por responder, hay dos cosas que sobresalen: unos materiales que se sienten genial en mano y una pantalla que, ahora sí, está a la altura. Vamos con las primeras impresiones a fondo de Nintendo Switch 2.

Ficha técnica de Nintendo Switch 2



nintendo switch 2 dimensiones y peso 272 x 116 x 13,9 mm Sin Joy-Con: 401 gramos Con Joy-Con: 534 gramos pantalla LCD de 7,9 pulgadas Resolución FullHD (1.920 x 1.080 píxeles) 120 Hz VRR HDR procesador NVIDIA almacenamiento interno 256 GB UFS Ampliable con tarjetas microSD Express conectividad inalámbrica WiFi 6 Bluetooth salidad de vídeo 4K a 60 FPS con HDR FullHD/1.440p a 120 FPS con HDR audio PCM Lineal 5.1 (TV) Altavoces estéreo Micrófono monoaural botones Encendido Volumen puertos 2 x USB tipo C Jack de 3,5 mm batería 5.220 mAh Tiempo de carga: 3 horas autonomía De 2 a 6,5 horas Depende del juego precio 469,99 euros

Diseño continuista, Joy-Con más cómodos

En el primer vídeo de presentación de Switch 2 ya lo dejaban claro: conjunto más grande, mismo grosor. El concepto de la máquina es exactamente el mismo que el que Nintendo lanzó en 2017 y los japoneses han ido a cumplir con la máxima de “si algo funciona, no lo toques". Lo que sí han hecho es refinarlo todo, envolverlo en un paquete más premium. ¿Cómo? Bebiendo del modelo OLED. Me explico.

Cuando sostenemos la consola por primera vez, el plástico liso que se marcaba fácilmente con la grasilla de las manos y no se sentía de la mejor calidad, da paso a un plástico más premium, con un acabado sedoso que se siente muy bien. Aunque puede terminar marcándose, repele mejor esas huellas rebeldes y es un tacto que se acerca al del aluminio.

En la mitad inferior tenemos la patilla que sostiene la consola en modo ‘tabletop’, y si en Switch 1 era una patilla infame y en Switch OLED era parte de la trasera que se desprendía, aquí mantienen esa idea, pero haciendo que sea más fina. Es metálica, tiene dos bisagras y los ángulos a los que podemos colocar la consola son generosos.

Hay que tener en cuenta que está nueva, pero no parece que vaya a resistir mal el paso del tiempo y tenemos dos tornillos de estrella que siempre podemos apretar si empieza a ceder. Esos detalles más sofisticados se notan también en la ranura de inserción de juegos, que ahora parece más robusta, y en unas gomillas en la parte inferior para que la consola no resbale en el modo sobremesa.

Hablando de la parte inferior, las entradas de aire frío ahora se ubican en esa parte inferior, a los lados de uno de los USB-C de carga y los altavoces están en ranuras gemelas, pero del frontal pasan al marco inferior de la máquina. En la zona superior tenemos la ranura de salida de aire, unos botones para encender y cambiar volumen que tienen un recorrido muy corto y no me terminan de convencer, el sensor de brillo automático que antes se ubicaba en el marco frontal y otro USB-C.

Este se puede usar para cargar la consola (me parece mucho más cómodo para jugar en el sofá mientras la cargo) y para conectar accesorios como las cámaras. Pero si algo (aparte de la patilla) ha sufrido un necesario rediseño, esas son las zonas de unión con los Joy-Con.

Aquí hay dos temas importantes a comentar. Ya profundizaré más en el análisis de Switch 2, pero el principal temor era que se partieran los pines de conexión que tenemos en los laterales. Considero que es algo muy complicado porque, una vez acoplado, la parte hembra de la pantalla, por llamarlo de alguna manera, y la macho del Joy-Con no dan juego para que podamos torcer esos pines.

Es cierto que los Joy-Con siguen bailando (pero menos y sin ruiditos), pero hay que aplicar una fuerza desmedida para partir el sistema. El otro tema es que la unión me parece extremadamente satisfactoria, sencilla y casi lo mejor es que desacoplarlos es… fantástico. En la cara interior del Joy-Con, al lado de cada gatillo, hay una palanca que, directamente, saca un pitorrillo que ‘empuja’ la pantalla y desacopla el Joy-Con.

No hay que hacer fuerza, no hay que estirar y contribuye a generar esa sensación premium de la que hablaba antes. Al margen de esto, Nintendo Switch 2 es más grande. ¿Menos portátil? Sí (y, de hecho, va a tocar comprar funda nueva), pero también es lo que hace que sus elementos sean más cómodos.

Los Joy-Con de la primera Switch estaban tremendamente limitados por el tamaño de la máquina, pero aquí tenemos unos mandos más grandes, con unos botones de mayor tamaño y una sensación en la mano muchísimo mejor. De ser unos mandos menos hechos para niños y más para adultos.

La distancia entre los sticks y los botones es prácticamente la misma, pero la sensación a la hora de agarrarlos no tiene nada que ver. Lo que no me gusta tanto son los gatillos. No porque sean digitales, algo que ya ocurría en la anterior, sino porque el recorrido es mucho más corto y suave que en los de Switch y en algunos juegos he disparado sin querer o activado cosas involuntariamente.

Lo que sí me gusta es la pareja de sticks. Que tengan el dichoso drift o no es algo que se verá con el tiempo, pero ese aumento de tamaño hace que sean más precisos que los de la primera generación. ‘DOOM 2016’, por cierto, me parecía insufrible con los Joy-Con originales y tuve que comprar el mando Pro. Con los Joy-Con de Switch 2, puedo jugar perfectamente. También a otros shooters como ‘Fortnite’.

Lo que no me da la sensación de ser mejor que en la primera generación es el dock. Los materiales están un escalón por debajo de los de la consola, no me gusta que la tapa trasera se desprenda totalmente cuando queremos poner un cable y no entiendo que tenga dos USB-A pudiendo incluir, al menos, un USB-C para accesorios como la cámara.

Tiene detalles buenos, como la ventilación, el puerto Ethernet o la parte interna lisa para no dañar la pantalla, pero no es un elemento que destaque a primera vista.

Modo ratón

Uno de los añadidos más importantes de esta generación es el sensor óptico que tenemos en el lateral de cada uno de los Joy-Con.

Cuando los separamos, colocamos de costado sobre una superficie y hacemos un movimiento circular, los Joy-Con entran en “modo ratón” y, básicamente, funcionan como esperas que funcione: los gatillos son el botón de selección y la cámara se mueve desplazando el Joy-Con sobre una superficie.

¿Qué tal funcionan? Pues bien. Son precisos sobre una mesa, pero puedes jugar repanchingado en el sofá apoyándolos en el mueble. Tengo ganas de probar ‘Civilization VII’ con ellos, pero funcionan en el menú de la consola y en ‘Cyberpunk 2077’. A las mil maravillas, además.

Lo que no es tan bueno es la ergonomía. No se puede tener todo y no me veo jugando horas y horas en este modo porque los Joy-Con son delgados y es una función buena para momentos puntuales (por ejemplo, un jefe en un shooter que te cueste más de la cuenta) o para títulos más relajados como los de estrategia, pero para largas sesiones, a mí al menos, no me convence.

La pantalla, ahora sí, sorprende

De las 6,2 pulgadas de Nintendo Switch y las 7 de Switch OLED, pasamos a unas 7,9 pulgadas que son las responsables de que el conjunto sea más grande. Ha habido polémica por la elección del panel LCD en lugar de por salir directamente con un panel OLED, pero aunque la profundidad de color de un OLED está ahí, y sus mejores ángulos de visión, la pantalla de Nintendo Switch 2 me parece un enorme salto respecto a otras pantallas.

Teniendo Steam Deck LCD y la primera Switch en casa, no hay color entre esas y la nueva de Nintendo. Los japoneses han montado un muy buen panel en el que se nota tanto el salto en contraste y brillo como, sobre todo, la resolución.

De 720p en los modelos anteriores, pasamos a 1080p con, además, soporte HDR10 y VRR hasta 120 Hz. En el análisis ya entraremos más a fondo, pero aunque los menús, por su simpleza, no sorprenden de primeras, cuando entras en un juego como ‘Mario Kart World’, la cosa cambia. Incluso en títulos de la primera Switch que funcionan por retrocompatibilidad, como ‘Kirby y la Tierra Olvidada’ sin su parche de mejora, el salto es evidente.

Los colores son un pelín saturados para mi gusto, pero es algo que va genial con el estilo visual de los juegos de Nintendo. La resolución en juegos que llegaban a 720p en la máquina original es adecuada y en los que se quedaban cortos en la primera Switch -’Xenoblade Chronicles 2’-, aquí siguen pecando de tener el clásico aliasing, o dientes de sierra, demasiado acentuado. Además de verse algo borroso. Es algo que también le ocurre a ‘Doom 2016’ y a juegos muy pesados de la primera Switch que no tengan mejoras para esta consola.

El brillo es adecuado, a falta de más pruebas, y tenemos opciones táctiles en algunos juegos. De momento, sólo ‘Cyberpunk 2077’ aprovecha esto, pero podemos navegar por el mapa de Night City utilizando tanto uno como dos dedos. Si esto se expande por otros juegos, sería una gran noticia.

Para completar el apartado multimedia, los altavoces se portan bien con un volumen alto que no chirría si lo pones al máximo y un buen efecto estéreo. Puedes conectar auriculares Bluetooth sin problema, eso sí, y también mediante el jack de audio.

Rendimiento y juegos

Diseño, controles, pantalla… y los juegos como cuarta pata de estas primeras impresiones de Switch 2. El catálogo de lanzamiento de esta consola es enorme por dos motivos: juegos retrocompatibles de Switch y elementos exclusivos como los títulos de Game Cube con Nintendo Online (tres, de momento) y lanzamientos como ‘Mario Kart World’ y otros como ‘Cyberpunk 2077’ o ‘Yakuza 0’ que ya estaban en otras consolas.

Que sea un catálogo más o menos abultado depende de cada uno, pero con ‘Cyberpunk 2077’ y ‘Mario Kart World’, hay muchas horas por delante. Y tengo que decir que el juego de CD Project me ha sorprendido. Y mucho.

Lo jugué en Xbox Series X, pero también en Steam Deck, y me esperaba una versión similar a la vista en la máquina de Valve. Sin embargo, visualmente me parece que está varios escalones por encima a nivel visual, con un rendimiento muy bueno y con varias formas de control que añaden a la experiencia.

Tenerlo en la palma de la mano se siente genial por lo que la pantalla HDR suma a la experiencia y es uno de esos juegos que nos permite elegir entre modo Calidad o Rendimiento. En modo portátil, considero que el modo Calidad se siente bien. Algo ‘pesado’, pero no he notado tirones en el rendimiento. Conectado a la tele, si tenemos una pantalla compatible con VRR, el modo Rendimiento es el que elegiría.

No se ve tan nítido, pero la sensación a los mandos es mucho mejor que en modo Calidad. También me da la sensación de que no se arrastra, algo que sí ocurría con las demos del juego que enseñaron en París, y es de esos juegos que tiene pinta que utilizan intensivamente el escalado de Nvidia y el nuevo chip de Nintendo Switch 2.

‘Mario Kart World’, por su parte, es una delicia visual. Todo es nítido, colorido y se mueve de maravilla tanto en la pantalla de la consola como en un televisor. Aquí tiene mucho que ver el mimo de Nintendo a la hora de animar sus personajes, pero es un juego que llama la atención por lo ‘bonito’ que resulta.

Tengo que probar más títulos, como los ‘The Legend of Zelda’ con su parche (los he probado por encima y hay mejora de resolución, rendimiento y filtros, pero no aprecio mucho más) y otros grandes como ‘Yakuza 0’ de cara al análisis. Lo que sí he probado son los retrocompatibles, y aquí hay luces y sombras.

Los que ya se veían bien en la pantalla de Switch, como el mencionado ‘Kirby’, los ‘Zelda’ o ‘Mario Odyssey’, se siguen viendo muy bien en Switch 2. La cosa cambia con los que ya sufrían en lo que a resolución se refiere en Switch original. ‘Xenoblade Chronicles 2’ ya he comentado que se ve borroso, y los que fueran a poca resolución y no tengan parche, pecarán de lo mismo.

Hay sorpresas, eso sí, como algunos juegos que tienen actualización gratuita para verse mejor. Al margen de los paquetes de mejora de Nintendo Switch 2 que hemos visto en los ‘Zelda’ o en ‘Civilization VII’ y son de pago, otros como ‘No Man’s Sky’ ofrecen ese paquete de mejora de forma gratuita. Y hay ciertos títulos de Nintendo como ‘New Super Mario Bros U Deluxe’, 'Super Mario 3D World’ o ‘The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom’ que se han actualizado.

Detallan que son optimizaciones para la pantalla de Switch 2 y para televisores de alta resolución. En algunos casos, también añaden compatibilidad con HDR y, sin ser mejoras tan profundas como las de los paquetes de mejora de NS2, se agradece. Eso sí, el catálogo de juegos con estas mejoras es muy limitad.

Configuración de la consola, en corto

Cuando iniciamos por primera vez , nos dice si queremos actualizar. Si no aceptamos, no podemos jugar a títulos físicos de Nintendo Switch 1.

, nos dice si queremos actualizar. Si no aceptamos, no podemos jugar a títulos físicos de Nintendo Switch 1. En esa configuración inicial, podemos transferir los datos de la anterior consola. De no hacerlo, tendremos que formatear de fábrica Switch 2 para repetir el proceso.

de la anterior consola. De no hacerlo, tendremos que formatear de fábrica Switch 2 para repetir el proceso. Hay juegos de Switch 1 que se actualizan para permitirnos jugar cuando los introducimos en la máquina, pero otros no.

para permitirnos jugar cuando los introducimos en la máquina, pero otros no. Las tarjetas compatibles son MicroSD Express, o ‘EX’. Si introduces una microSD, aunque sea buena, pensando que puedes jugar ahí a juegos de Switch 1, el sistema te dice que no la reconoce.

son MicroSD Express, o ‘EX’. Si introduces una microSD, aunque sea buena, pensando que puedes jugar ahí a juegos de Switch 1, el sistema te dice que no la reconoce. Las partidas guardadas en Nintendo Online se transfieren automáticamente a esta consola.

en Nintendo Online se transfieren automáticamente a esta consola. Los juegos… pesan. ‘Cyberpunk 2077’ son 59,4 GB. ‘Yakuza 0’ son 45,3 GB. ‘Fortnite’ son 38 GB y Mario Kart World’ 21,9. ‘Breath of the Wild’ con el parche se queda en apenas 10,5 GB.

Primeras impresiones de Nintendo Switch 2

Las primeras impresiones de Nintendo Switch 2 es que es más de lo mismo, pero mejor. La pantalla es más brillante y la resolución 1080p le viene genial, los Joy-Con son mucho más cómodos y la sensación general es la de tener una consola más premium que la Switch de lanzamiento.

Bebe de las lecciones aprendidas con la Switch OLED y es cierto que no es tremendamente innovadora más allá del sensor óptico de los Joy-Con, pero es que esa tampoco es la tradición de Nintendo. La compañía japonesa sólo ha jugado esa carta tras los enormes fracasos comerciales de Game Cube (que ya arrastraba desde Nintendo 64) y WiiU.

A falta de más horas de prueba para comprobar, por ejemplo, qué tal se porta la batería o cómo funciona el botón C, lo que puedo decir de Nintendo Switch 2 es que es más de lo mismo, pero mejor. Y habiendo vendido 152 millones de consolas en su primera generación, es el producto más lógico que podía lanzar Nintendo.

¿La duda? Que sorprende visualmente ahora mismo, pero habrá que ver cómo mantiene el tirón el resto de la generación que le queda por delante. Y la otra pega es que el lanzamiento puede estar siendo algo caótico por el número de unidades que pueda haber. Switch 1 estuvo semanas sin stock y Nintendo prometió que había recuperado la lección, pero nosotros tenemos la Switch 2 por cesión de la compañía, ya que mi unidad dice que llega el martes que viene. Y no son pocas las noticias sobre cancelaciones y fin de existencias.

Veremos qué pasa, pero lo que tengo que decir por ahora es que Switch 2 es justo lo que esperaba de una nueva consola de la compañía japonesa. Tema aparte, el precio de la máquina y, sobre todo, el oficial de los juegos…

