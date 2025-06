Lo primero que pensé en comprar al ver la presentación de la Nintendo Switch 2 no es un mando, es otro accesorio muy útil

Cuando se anunció la Nintendo Switch 2 y pudimos conocer ciertos detalles sobre la misma, sobre todo en lo relacionado a sus dimensiones, lo primero que pensé era si cabía en la bandolera que utilizo para viajar (tomtoc Compact X-Pac). Spoiler: no. Desde entonces he ido barajando distintas opciones de cara a comprar en un futuro la Switch 2 y de momento la que más me interesa es la Hori Adventure Pack. Tiene la licencia oficial de Nintendo y en PcComponentes cuesta 30 euros.

Un accesorio muy útil para viajar

Tener una bandolera se ha convertido en algo imprescindible para mí. Suelo viajar con frecuencia en tren, metro o bus y gran parte de las veces aprovecho para jugar un rato a la Nintendo Switch. Por esta misma razón, lo primero que me interesa comprar para la Nintendo Switch 2 es una bandolera y no tanto un mando u otro accesorio, y la de Hori me parece actualmente una de las mejores opciones de compra, tanto por lo que cuesta como por ser de Hori.

Y... ¿qué tiene de especial esta bandolera de Hori? Lo primero es que está diseñada para la Nintendo Switch 2, por lo que cabe tanto la consola como varios accesorios; tales como el cable de alimentación o varios videojuegos (en total caben seis juegos).

Además, uno de lo puntos que más me interesan es que cuenta con una buena construcción. En este sentido, viene con un reverso almohadillado y perforado para conseguir una buena transpiración. Pero, sobre todo, lo más útil es la correa que cuenta con un buen grosor y una buena anchura, permitiendo trasladar la bandolera de forma cómoda. Para rematar, algo que es muy útil es que se puede poner algún candado pequeño en las cremalleras para llevar la consola de forma más segura.

