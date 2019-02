microSD Express, el nuevo estándar que trae menor consumo energético y muchísima más velocidad

La SD Association ha hecho pública en Barcelona durante el MWC 2019 la llegada de un nuevo formato para las tarjetas microSD, bautizado como microSD Express y que aparece como evolución de los formatos UFS y UHS anteriores, así como adaptación a tamaño "micro" del formato SD Express presentado en el pasado verano.

El whitepaper de este nuevo formato explica que las principales ventajas que trae son un menor consumo de energía en el dispositivo que la esté utilizando (un teléfono, una cámara...) y sobre todo unas velocidades de transferencia nunca vistas hasta ahora en una diminuta microSD.

Este nuevo microSD Express llega en tres variantes: microSDHC Express, microSDXC Express y microSDUC Express. Igual que el mencionado SD Express, usa la interfaz PCIe y con ella logra velocidades de transferencia pico de hasta 985 MB por segundo, prácticamente un GB. Arquitectónicamente emplea PCIe 3.1 y NVMe 1.3 en una segunda fila de pines o clavijas.

