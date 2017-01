Cómo recuperar y formatear una tarjeta SD o microSD dañada

Al precio al que podemos encontrar memorias SD y microSD para nuestros smartphones, cámara o proyectos con una Raspberri Pi, no es de extrañar que contemos con numerosas por casa. Sin embargo se trata de productos no exentos de fallos y que más habitualmente de lo que querríamos, si no somos cuidadosos, es probable que en algún momento nos encontremos con que no es posible leer o acceder a los datos de una tarjeta microSD o SD dañada.

En ese caso conviene saber que frecuentemente podremos recuperar una tarjeta microSD para seguir usándola, e incluso salvar los datos que contenía. En esta guía te explicamos cómo hacerlo.

Mi tarjeta SD o microSD no funciona, ¿qué hago?

Que una tarjeta de memoria SD o microSD nos de fallo depende de muchas circunstancias. Puede ser de la suma de uso intensivo (todas tienen un ciclo de vida máximo a partir del cual los fallos son "admisibles") y no muy buena calidad de los chips de memoria de su interior, por un uso inadecuado, temperaturas extremas o fallos de software.

Si es nuestro caso, hay una serie de pasos que podemos seguir para recuperar una tarjeta incluso sin perder los datos que contenía. Que actuemos de una u otra forma dependerá en gran medida del dispositivo en el que la tarjeta haya dejado de funcionar o nos de error.

Tarjeta no reconocida por el smarpthone

Si usamos tarjetas microSD en nuestro smartphone como una manera cómoda de transferir archivos grandes, como copia de seguridad de las fotos o para ampliar la memoria interna, en algún momento podríamos encontrarnos con el aviso de que la tarjeta no puede ser leída.

La solución que propone el sistema operativo de nuestro teléfono es la de formatear. Esa acción habitualmente recuperará la tarjeta para que sigamos usándola sin problema salvo que el fallo sea por defecto de fábrica.

Pero incluso aunque no tengas nada de valor en ella, conviene que te pares unos minutos e intentes solucionarlo de otra manera, pues desde el smartphone no hay apenas alternativas viables para evitar el formateo y por lo tanto la pérdida de los datos.

En este caso, así como cuando una cámara de fotos u otro dispositivo no reconoce el formato de una tarjeta SD o microSD, hay que seguir intentando recuperarla en un PC, que es siempre lo más recomendable. Una vez que metemos la tarjeta en la ranura o puerto correspondiente del PC, hay varias situaciones que nos podemos encontrar.

El PC no puede abrir la tarjeta SD o microSD

Si al introducir una tarjeta microSD (con adaptador) o SD en el ordenador, ésta sigue sin funcionar, debemos en primer lugar asegurarnos de que no es un error del propio PC o del lector/adaptador que hemos usado. Probaremos en otro equipo, si es posible, y si el error continua, procederemos a actuar. También conviene que busquemos los drivers del adaptador o lector de tarjetas por si ése fuera el problema y hubiera que actualizarlos para que la tarjeta sea reconocida perfectamente por el sistema operativo.

La decisión de formatear completamente una tarjeta de memoria que no funciona es la última que debemos tomar. Conviene no precipitarse y probar diferentes soluciones que pueden evitarnos esa pérdida total de datos

Sin necesidad de recurrir todavía a software específico, comenzamos tratando de conocer y resolver el problema con ayuda del propio sistema operativo.

Si la tarjeta es reconocida por el sistema operativo pero no puede abrirla (nos pide aplicar formato), en primer lugar debemos tratar de recuperarla indicándole al sistema operativo que sea él quien busque el error, lo reconozca y si es posible, lo solucione. Usaremos el botón derecho para comenzar una búsqueda del problema y la aplicación de la solución directamente. Si después de este proceso la tarjeta ya nos deja acceder a su contenido, enhorabuena.

Si pese a este chequeo sigue sin solucionarse el problema con la tarjeta SD o microSD, recurriremos a la utilidad CHKDSK de Windows. Debemos abrir el Símbolo del Sistema y escribir chkdsk x:\f donde la letra x debe ser sustituida por la letra que el sistema operativo ha asignado a nuestra tarjeta.

Si este proceso ha recuperado la tarjeta es recomendable realizar una copia de seguridad de la información que necesitamos y ya sí formatear la tarjeta para seguir usándola.

También podría ocurrir que el resultado de ese chequeo de la unidad por parte del sistema operativo diera como resultado diferentes errores. En esta situación ya hay que pasar a tratar de recuperar la información que contenía la tarjeta antes de proceder a formatearla, tal y como os explicamos más adelante.

En Mac el proceso es muy parecido, contando con la opción de Primera Ayuda dentro de la Utilidad de Discos.

El PC no reconoce la tarjeta SD o microSD

¿Y si el sistema operativo no reconoce la tarjeta? En este caso un primer paso que podemos dar es buscar la tarjeta en el administrador de dispositivos y asignarle nosotros una letra. Si lo conseguimos, podremos aplicar los pasos y procesos anteriores para recuperar el contenido de la SD o microSD.

Si todo lo anterior no ha funcionado, ya solo nos queda un paso y requiere de software de terceros.

Cómo recuperar los datos y fotos de una tarjeta dañada

Si la tarjeta que tenemos dañada contiene información de gran importancia, habitualmente fotos que no queremos perder, podemos intentar recuperar esa información antes de pasar al formateo de la misma para "resucitarla".

Para esta tarea vamos a necesitar algún software específico. Hay numerosas soluciones, tanto gratuitas como de pago. Un par de recomendaciones serían Recuva, que es de pago en su versión Pro, y ZAR. Éste último dispone de una opción específica para poder salvar información multimedia de tarjetas SD y microSD.

Una vez recuperados los datos (o si no hay más remedio) procederemos a formatear la tarjeta con la opción de cada sistema operativo en concreto. Conviene que realicemos este paso si la tarjeta nos ha dado error, tanto si hemos podido recuperarla como si no.

Algunos consejos para que la tarjeta SD o microSD no se estropee

Además de optar por productos de calidad contrastada, hay una serie de consejos o recomendaciones de uso que podemos tener en cuenta para tratar de minimizar los riesgos de que nuestra tarjeta SD o microSD acabe dañada y tengamos que aplicar los pasos anteriores para recuperarla y poder seguir usándola.