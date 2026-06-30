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Nace una nueva opción europea para tener WiFi 7 en casa: así es el nuevo sistema mesh de Devolo, ya disponible en España

Una solución que te puede ayudar a tener una red WiFi 7 en casa, incluso si tu vivienda es de gran tamaño o tiene una distribución muy alargada

Mesh Devolo Wifi 7 Be6500
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juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
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El WiFi 7 poco a poco va llegando a nuestras casas y cada vez son más los operadores que ofrecen routers WiFi 7 a sus clientes. Pero, ¿y si quieres potenciar al máximo esta red en tu vivienda? Entonces, te puede venir de cine el nuevo sistema mesh de Devolo, marca europea. Este, llamado Devolo WiFi 7 Mesh BE6500, ya se puede comprar en España: parte desde los 149,90 euros y te vamos a contar todo lo que debes saber sobre él.

devolo WiFi 7 Mesh BE6500 Ampliación

devolo WiFi 7 Mesh BE6500 Ampliación

PVP en Devolo — 149,90
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Una solución europea para potenciar tu red WiFi 7

Devolo Wifi 7 Pivot

Vayamos por partes. Este sistema mesh de Devolo se puede comprar de tres formas. El precio que os indicamos más arriba corresponde a unidad suelta, ideal si quieres simplemente extender la red en una vivienda pequeña. Si necesitas una mayor cobertura, entonces puedes comprar el paquete con dos unidades (por 279,90 euros) y el paquete de tres unidades (por 399,90 euros).

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Este sistema mesh ofrece triple banda (2,4, 5 y 6 GHz), una de las claves de este nuevo estándar. La banda de 6 GHz está más descongestionada actualmente y ofrece velocidades de conexión mucho más rápidas, aunque este sistema permite que los dispositivos compatibles se conecten a dos bandas de forma simultánea (lo que se conoce como MLO o Multi-Link Operation). Esto permite una conexión más rápida y estable.

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Además, cada unidad cuenta con tres puertos gigabit y uno WAN/LAN de 2,5 Gbps, ideal si quieres colocar uno cerca de un ordenador y quieres conectarlo directamente con cable. Lo único que debemos tener en cuenta es que, para poder usar el WiFi 7, necesitamos tener dispositivos que sean compatibles.

⚡ EN RESUMEN: WiFi 7 Mesh BE6500

 LO MEJOR

  • Tiene banda de 6 Ghz y MLO: Al tener triple banda y permitir que los dispositivos se conecten a dos de ellas a la vez, podemos esperar una conexión muy estable y rápida.
  • Puedes comprar los que necesites: En función de tu vivienda, puedes comprar las unidades que necesites para montar tu red mesh. También puedes comprar una y, en un futuro, añadir más.

❌ LO PEOR

  • Solo para dispositivos compatibles: Para usar WiFi 7 es necesario que tu dispositivo sea compatible, puesto que de lo contrario no podrás aprovechar sus virtudes.

💡 CÓMPRALO SI... Quieres una solución mesh para llevar tu WiFi 7 a toda tu vivienda, especialmente si esta es grande, tiene varias plantas o hay muchas paredes.

⛔ NO LO COMPRES SI... Vives en una vivienda pequeña y tu router WiFi 7 ofrece cobertura casi total en toda ella.
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Imágenes | Devolo

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