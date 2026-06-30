El Xiaomi 17 ha bajado tanto de precio que cuesta casi lo mismo que el PVP del Xiaomi 17T

Amazon ha terminado su Prime Day, pero otras tiendas están comenzando con sus propias campañas de ofertas. PcComponentes ha dado inicio a sus PcDays con muchos descuentos en móviles, siendo el Xiaomi 17 uno de los que más están destacando por su precio actual de 799 euros (antes 1.099 euros). Cabe mencionar que se trata del precio mínimo histórico de PcComponentes y que está disponible en varios colores.

Un móvil todoterreno con un precio muy ajustado

El Xiaomi 17 con la configuración de 512 GB de almacenamiento interno es uno de los móviles más atractivos ahora mismo. El motivo es que el precio que tiene se acerca mucho al precio oficial (PVP) del Xiaomi 17T (749 euros), que se trata de otro móvil de la marca, pero con prestaciones mucho más inferiores.

Respecto a sus especificaciones, hablamos de un smartphone bastante completo. Incorpora una excelente pantalla OLED de 6,3 pulgadas que alcanza una tasa de refresco de 120 Hz y es compatible con HDR10+ y Dolby Vision. Además, monta el Snapdragon 8 Elite Gen 5, el procesador más potente en móviles Android.

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También es uno de los móviles que incorporan una batería de silicio-carbono, de en este caso 6.339 mAh. Su batería soporta una carga rápida de 100W e inalámbrica de 50W e incorpora cámaras firmadas por Leica, ofreciendo de esta forma muy buenos resultados fotográficos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 14 hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla , que es compacta y ofrece una muy buena calidad de imagen.

, que es compacta y ofrece una muy buena calidad de imagen. Su procesador , que es el más potente que hay ahora mismo en móviles Android.

, que es el más potente que hay ahora mismo en móviles Android. Sus cámaras, que están firmadas por Leica. ❌ LO PEOR Su batería, que pese a ser de silicio-carbono tiene una capacidad algo pequeña a comparación de lo que estamos viendo en otros móviles. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un móvil compacto que sea muy potente y que cuente con un buen apartado fotográfico. Además, también es ideal para consumir contenido multimedia. ⛔ NO LO COMPRES SI... La batería es uno de los apartados más importantes para ti. Es uno de los puntos donde menos destaca, ya que hay propuestas más económicas con baterías mucho más grandes, como es el caso del Poco X8 Pro Max.

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