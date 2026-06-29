Millones de hombres se despiertan cada mañana con una erección. Es una excelente noticia para ellos

Existe una creencia popular muy arraigada que asocia la presencia de erecciones matutinas de forma exclusiva a los niveles de testosterona y la "virilidad" que tiene el hombre. Pero recientemente se está viendo que esto es algo que puede ser un indicador de tener una buena salud cardiovascular, aunque lógicamente no presentarlas no significa de manera categórica que hay una enfermedad en el corazón o en las arterias.

Su fundamento. Aquí la literatura científica tiene una postura muy importante, ya que, aunque hay una base real para apuntar que la ausencia de estas erecciones es un síntoma importante, no funciona como un 'sí o no', sino que es un marcador continuo y complejo. De esta manera, si analizamos la evidencia de los estudios poblacionales más potentes de las últimas décadas, descubrimos que las erecciones matutinas hablan mucho menos de nuestras hormonas y mucho más de nuestras arterias.

Un termómetro de la salud cardiovascular. Para entender por qué una erección importa a nivel sistémico, hay que recordar que estamos ante un fenómeno fundamentalmente vascular. Las arterias del pene en este caso son mucho más estrechas que las arterias coronarias, y es por ello que, si tenemos un proceso de aterosclerosis o la disfunción endotelial que está comenzando en el cuerpo, las arterias más pequeñas serán las primeras en fallar.

Es por esto que la disfunción eréctil es un predictor muy importante para cardiólogos y urólogos para saber cómo puede estar el interior de las arterias sin tener que hacer ninguna prueba extra.

Riesgo en escalada. Un estudio histórico publicado en PLOS Medicine en 2013 siguió a más de 95.000 hombres y demostró que el riesgo cardiovascular va aumentando. De esta manera, se vio que los hombres con disfunción eréctil grave tenían casi el doble de riesgo de mortalidad general frente a los que no la padecían.

Esto se suma a un segundo estudio publicado en Circulation con casi 93.000 hombres que confirmó que la disfunción erectil eleva el riesgo de eventos cardiovaculares totales un 44% y el riesgo de infarto agudo de miocardio un 62%.

La testosterona. Aquí es donde la cultura popular choca con los datos que nos aporta la evidencia científica. Es cierto que la testosterona alcanza su pico máximo en la mañana y es lógico pensar que esto potencia las erecciones matutinas que tienen los hombres, pero un estudio observacional de 2019 hecho en 761 hombres mostró que aquellos que conservaban sus erecciones nocturnas tenían, de media, una testosterona total ligeramente superior y menos líbido.

Pero la testosterona no explica el riesgo de padecer una enfermedad grave en nuestras arterias. Aquí el European Male Ageing Study siguió a unos 1.660 hombres durante más de 12 años y analizó diferentes síntomas específicos: disfunción eréctil, baja libido y pérdida de erecciones matutinas. Y aquí vieron que tener erecciones pobres por la mañana aumentaba el riesgo de mortalidad en un 28%.

No es testosterona. La clave de este estudio está en que, al ajustar los resultados por los niveles de testosterona de los pacientes, el riesgo de mortalidad se mantuvo exactamente igual. Esto quiere decir que da igual tener más o menos testosterona, porque lo verdaderamente importante aquí es contar con unas arterias 'limpias' que permitan llevar sangre al pene sin ningún tipo de obstáculo.

No hay que obsesionarse. No hay que caer en la trampa de afirmar que la ausencia de erecciones matutinas es lo mismo que tener una gran enfermedad subyacente. Lo que debemos quedarnos es que estamos ante un factor de riesgo o un síntoma más que se suma a otros muchos en un puzzle complejo que deben darse para que se presente una enfermedad concreta, y es por ello que esto es algo que se queda en manos de los médicos especialistas para determinar qué puede estar ocurriendo en el interior de las arterias.

Imágenes | Tânia Mousinho

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