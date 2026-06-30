El timo del Wangiri solo necesita una cosa para funcionar: tu curiosidad

Alguien te llama al móvil de repente y cuelga enseguida, antes de que puedas reaccionar. Miras la pantalla y ves un número desconocido, así que inmediatamente te preguntas quién te llamaba y por qué. El impulso es a menudo el de devolver la llamada. Y esa es probablemente una idea malísima.

La trampa del llamacuelga. Esta estafa se hizo famosa hace un par de años, pero ahora parece estar volviendo con fuerza y es bueno recordar su funcionamiento. Se trata de un timo conocido como 'Wangiri' (ワン切り), término japonés que significa literalmente "un tono y cuelga". La mecánica del fraude es tan antigua como efectiva: un sistema automatizado lanza miles de llamadas aleatorias al día, deja que el teléfono suene una o dos veces y cuelga de inmediato antes de que al usuario le dé tiempo a responder.

El cebo de la llamada perdida. El objetivo de los estafadores es el de jugar con tu curiosidad o el miedo a haber perdido alguna comunicación importante. Al ver la notificación en pantalla, muchas personas pueden actuar de forma impulsiva y devuelven la llamada para averiguar quién intentaba ponerse en contacto con ellas, lo que las hace caer directamente en el fraude.

Si devuelves la llamada, te saldrá caro. El verdadero peligro está en devolver la llamada: sin saberlo, lo que ocurre es que estarás llamando a un número de tarificación especial en el extranjero que no está incluido en ninguna tarifa de operadoras móviles. Los ciberdelincuentes suelen camuflar los números con prefijos internacionales extraños de países como Albania (+355), Bosnia, (+387), o Costa de Marfil (+225) que es muy difícil reconocer.

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Música de espera. Y cuando se inicia la llamada, los estafadores activan sistemas para retener a la víctima lo máximo posible al teléfono. Para ello usan falsas grabaciones de voz, simulan que la llamada está en espera o reproducen sonidos de línea comunicando. Cada segundo que escuchas esos bucles, el coste de la llamada va subiendo de forma notable y sin que te enteres.

Un negocio de volumen. Aunque el importe cobrado a cada víctima puede ser pequeño, la estafa acaba siendo un negocio millonario cuando se ejecuta a escala industrial. Los ciberdelincuentes utilizan bots y sistemas automatizados que realizan millones de intentos diarios de madrugada o en horarios poco habituales para maximizar la probabilidad de que el usuario no llegue a tiempo a coger el móvil.

Es fácil evitar el timo. La estafa es sencilla y efectiva para usuarios impulsivos, pero hay una forma muy sencilla de evitarla: no devolver jamás una llamada perdida de un número desconocido. Y mucho menos si tiene un prefijo internacional que no sea el +34 de España. Si realmente hay una urgencia, esa persona volverá a contactar contigo o dejará un mensaje vía SMS o WhatsApp.

Si ya has caído en la trampa. Para quienes han sido víctimas de la estafa, lo ideal es actuar rápido. Lo primero es revisar el consumo acumulado en la aplicación de tu línea móvil y ponerte en contacto inmediatamente con tu operadora telefónica. Guarda el número del estafador, apunta la hora exacta de la llamada y solicita a tu compañía que bloquee preventivamente los cargos de números de tarificación especial antes de tramitar la denuncia.

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