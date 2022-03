Timo de la doble llamada: qué es, cómo funciona y cómo identificarlo y evitarlo

Vamos a explicarte qué es el timo de la doble llamada, un engaño que suele darse de vez en cuando y sobre el que ha avisado la OCU. Se trata de un método por el que unos cibercriminales intentan obtener tus datos personales haciéndote dos llamadas diferentes, cada una de ellas simulando ser una persona o entidad diferente.

Se trata de un engaño bastante complejo, ya que al incluir en él una segunda llamada con otro papel diferente, esto puede hacer que más gente sea susceptible de picar. Primero se hacen pasar por tu compañía telefónica para darte mañas noticias, y luego te llaman para darte una solución falsa. Por eso, vamos a darte la información sobre cómo funciona este engaño, para que puedas reconocerlo en el caso de que se te esté intentando hacer.

Qué es exactamente este fraude

El fraude de la doble llamada es de un tipo al que se conoce como vishing. Este tipo de fraudes están basados en la ingeniería social, en hacerte pensar algo que no es, y funcionan mediante técnicas de suplantación de identidad. El atacante, te va a llamar por teléfono diciéndote que pertenece a una empresa, organización o persona para que creas que lo es.

A este fraude se le podría considerar casi como doble vishing, ya que en este caso, el atacante te va a llamar dos veces diferentes, y en cada una de las llamadas se va a hacer pasar por diferentes entidades. El objetivo es el de robar tus datos personales.

La idea es simple. Si te llama una persona y te dice que es determinada empresa, es muy posible que a estas alturas no caigas en la trampa. Sin embargo, si poco después te vuelven a llamar y te hablan de la persona anterior diciendo que son otras y haciendo mención a lo que te dijeron en la llamada anterior, entonces ya es más posible que creas que puede ser verdad.

Cómo funciona el timo de la doble llamada

Este engaño funciona con dos pasos diferentes. Primero vas a recibir una llamada en la que se hacen pasar por tu actual compañía telefónica. En esta llamada, se te va a engañar diciéndote la mentira de que van a subir de forma inminente el precio de tu contrato. Aquí, se va a buscar asustarte con cifras grandes, diciéndote que te van a subir el precio de tu contrato telefónico entre 15 y 20 euros de forma inmediata.

Poco después de esta primera llamada, recibirás una segunda llamada fraudulenta. En esta segunda llamada, se harán pasar por otra compañía telefónica para ofrecerte una buena oferta si contratas su tarifa. Es posible que incluso utilicen mentiras extra, como que son la empresa recomendada por la OCU.

La idea es la de asustarte con la primera llamada y luego darte una solución, y hacerlo de una manera exagerada para impedir que te pares a pensar. El objetivo es que acabes diciéndole que sí a cambiarte a la supuesta segunda operadora, y robar tus datos personales en el falso proceso de contratación mediante el teléfono. Aquí, debes saber que ambas llamadas son falsas.

Cómo evitar este engaño

Aquí, hay algunos pasos que puedes seguir para identificar y evitar este fraude. El primero es que generalmente las dos llamadas te llegarán el mismo día o de forma muy seguida, algo que siempre debería hacerte sospechar. Qué casualidad, qué rápido se han enterado de que me suben el precio, quizá sea un engaño.

Otra cosa que debes saber es que las subidas de tarifa no se comunican con una simple llamada de teléfono, ya que normalmente se hace por escrito en la factura mensual. Además, los incrementos de tarifa no suelen ser tan exagerados, y suelen ser de entre 1 a 5 euros, no de 15 a 20.

Siempre debes pedir que una compañía que te hace una oferta se identifique, ya que a veces, por si acaso estuvieras enterado de sus ofertas, intentarán no decirte su nombre. Te dirán que son las recomendadas. Sospecha de cualquier llamada en la que la empresa no se identifique desde el principio.

Por último, nunca tomes decisiones en una misma llamada en la que te hagan una oferta, y esto te vale para este u otros engaños, Siempre di que te lo tienes que pensar, y tras pedirles el nombre de la empresa, investiga por tu cuenta si realmente existe esa oferta. Y si te dicen que es una oferta temporal y debes aceptar ahora, entonces seguro que es un engaño.