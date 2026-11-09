La crisis de la memoria ya no encarece sólo los móviles baratos: los modelos 'Ultra' son los siguientes en el punto de mira

Ya lo dijo Carl Pei, fundador de Nothing, hace unos meses: la memoria RAM ya era el componente más caro de los nuevos teléfonos. Estamos metidos de lleno en una crisis de memoria sin precedentes y ya hemos contado cómo ese aumento de los costes ha tenido consecuencias para el móvil barato. Por un lado, haciendo que haya empresas que se bajen del carro. Por otro, encareciendo los precios del móvil de entrada, gama baja y media sin que las especificaciones mejoren respecto a la generación anterior.

Sin embargo, una filtración apunta a una nueva categoría de víctimas en todo este asunto: la de los móviles de gama más premium. Y el Oppo Find X10 Ultra estaría en el punto de mira.

En corto. Nuestros compañeros de Xataka Móvil se han hecho eco de Digital Chat Station, un filtrador que, en Weibo, ha dejado caer que un modelo "ultra" de un móvil de generación actual habría sido puesto en pausa debido a la situación de los componentes. No dijo marca ni modelo, pero desde Android Authority se ha señalado que ese modelo misterioso que se queda por el camino es el Oppo Find X10 Ultra.

Buque insignia. Los Find X10 y Find X10 Pro Max llegaron a nuestro territorio a finales de este octubre y, como ya hemos expuesto en nuestros análisis, se trata de dos móviles de lo más interesantes. El Pro Max en concreto tiene unas capacidades fotográficas espectaculares, pero se esperaba un modelo "superflagship". Siguiendo el patrón de la generación actual, Oppo tendría el modelo Ultra preparado para comienzos de 2027, listo para competir contra lo más ambicioso tanto de Xiaomi como, sobre todo, de Vivo.

Evidentemente, hablamos de filtraciones, pero el móvil apuntaba a tener una cámara principal de 200 megapíxeles, un gran angular de 200 megapíuxeles, un teleobjetivo 3x también de 200 megapíxeles y otro teleobjetivo óptico 10x de 50 megapíxeles. Vendría para competir por el reinado fotográfico en 2027, pero con un Find X10 Pro Max que ya parte de un precio bastante alto, subir un escalón en especificaciones haría que los precios aumentaran aún más.

El Find X9 Ultra llegó en abril de este año por 1.699 euros, mientras que el mencionado X10 Pro Max acaba de desembarcar por 1.799 euros. Esto obligaría a aumentar mucho el precio y es fácil que los márgenes no compensen llegados a cierto punto, sobre todo cuando las fuentes de la industria señalan que la crisis de memoria y el precio de los componentes no se va a relajar a medio plazo.

El caso 'Ultra'. De nuevo, se trata de una filtración, pero hay que recordar que llevamos meses con señales contradictorias en lo que respecta a los móviles 'Ultra'. En agosto, las filtraciones apuntaban que Xiaomi había cancelado los planes del Xiaomi 18 Ultra, mientras que Oppo y Vivo seguirían adelante, pero sin vender sus modelos fuera de China. La novedad aporta algo más de contexto sobre este escenario, pero, de nuevo, se trata de una filtración y las compañías no han confirmado nada.

Crisis que no deja de apretar. De la manera que sea, y termine llegando o no, es evidente que la situación ha puesto en jaque los planes de los fabricantes de smartphones. Samsung es uno de los responsables de esta situación debido a que ha movido sus fábricas hacia la producción de memoria HBM para los centros de datos, haciendo que quede menos RAM para los móviles. TM Roh, uno de los mandamases de la empresa surcoreana, ya advirtió que estábamos ante uno de los peores escenarios de precios de memoria de la historia y los análisis como los de Counterpoint e IDC apuntaban a unos envíos anuales con cifras que no veíamos desde 2013.

El móvil barato ha sido tocado de muerte, Asus se bajó pronto del carro, Nothing ya dijo que nada de un flagship para 2026 y la propia Samsung ha visto cómo su división de móviles está sufriendo las consecuencias. De hecho, se estima que recorte un 20% la producción de su gama Galaxy A en el próximo trimestre, por lo que da igual si al final termina llegando un Oppo Find X10 Ultra o no: la lectura es que nos esperan años de móviles cuyas especificaciones no mejorarán al ritmo que estábamos acostumbrados... a la vez que los precios se vuelven más inaccesibles.

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