OPPO Find X10, análisis: lo tiene todo para ser mi favorito del año en un mercado imposible

Con la recta navideña a punto de caramelo, OPPO se trae a España sus últimos móviles de gama alta. Yo he tenido la suerte de pasar unas semanas con el más "barato" de los dos, un teléfono que tiene poco de asequible y todavía menos de básico. Porque el OPPO Find X10 parte de los 1.400 euros, una cifra que obliga a exigirle mucho más que unas buenas especificaciones.

Después de varias semanas con él, tengo claro que es uno de esos móviles que dejan huella. Y también que OPPO ha conseguido plantearme una pregunta incómoda: ¿de verdad hace falta irse al modelo Pro para tener lo mejor de una marca?

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Lo esencial en 30 segundos

El OPPO Find X10 tiene algo que pocos móviles consiguen: hacer que te olvides de la ficha técnica. No necesita presumir en todo momento de sus características porque es en el día a día donde demuestra lo que vale. Y no siempre por las razones que esperaba.

Durante las semanas de prueba me he llevado unas cuantas sorpresas, especialmente en apartados donde parecía difícil innovar. También he encontrado detalles que no encajan del todo con su categoría. Porque una cosa es que OPPO haya construido un telefonazo y otra muy distinta que consiga justificar lo que cuesta. Ahí está la verdadera cuestión.

Es un móvil del que me es difícil decir algo malo, porque creo que apenas tiene inconvenientes. Desde su excelente pantalla a la cámara equipada para sacar el OPPO Find X10 de excursión: se ha comportado a las mil maravillas hasta cuando he querido exprimirlo a fondo. Es de los que cuesta olvidar.

9,0 Diseño 9,0 Pantalla 9,2 Rendimiento 8,9 Cámara 8,8 Software 9,0 Batería 9,2 A favor Autonomía sobresaliente

Cámaras versátiles y fiables

Mind Pilot aporta utilidad real

Excelente construcción En contra El precio es algo alto

El ultra gran angular está un escalón por debajo

Le cuesta sostener el rendimiento máximo

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Nuestra experiencia con el OPPO Find X10

Diseño exquisito. En el cuerpo no se diferencia de la mayoría de móviles de gama alta, sin que esto sea malo: OPPO ha elegido materiales de calidad y unos acabados que se aprecian como tales. Es el tacto premium por definición. Con la desventaja de que el Find X10 es un móvil que se resbala fácilmente (OPPO no incluye funda en la caja). Es bastante compacto, el Snap Key lateral programable se hace querer y hasta el lector de huellas ultrasónico subraya la calidad general del teléfono. Tiene un diseño que enamora. Y me recuerda ampliamente a OnePlus, descanse en paz.

La experiencia multimedia definitiva. Decir que un móvil de 1.400 euros tiene una buena pantalla es casi de perogrullo, pero es tal que así: el OPPO Find X10 se ve genial, aporta gran nitidez y una colorimetría bien ajustada a cualquier contenido. Correcto en exteriores y con un sonido que queda al mismo gran nivel: hasta sobresale en potencia por su altavoz doble exterior (suena sin distorsiones y logra una presión sonora de 89 dB). Además de sacar un audio de calidad por el USB-C (y digital), el OPPO Find X10 incluye salida DisplayPort. No solo pude duplicar la pantalla en el monitor, también habilitar un modo de escritorio que expande las posibilidades del teléfono.

Lo mejor de MediaTek. El teléfono monta un procesador de gama alta muy potente: el MediaTek Dimensity 9600M. Lo he estado probando en juegos con excelentes resultados, sobre todo en calidad gráfica: puede con títulos a máxima resolución, aunque baja a la mitad el rendimiento tras unos diez minutos a tope. La estabilidad en los tests de 3D Mark fue del 45 %. Con unos números que se quedaron por debajo del Apple A19 Pro y del Snapdragon 8 Elite Gen 5: 2.435/7.662 en Geekbench 7.

Es un móvil que da de sí en cualquier situación, que ofrece memoria RAM y almacenamiento de sobra y que no se calienta en exceso durante los procesos de alta carga: medí un máximo de 42,5 ºC durante la serie de tests. Aguanta bien en mano durante largas sesiones de juego (es muy cómodo por su tamaño) y no pierde capacidades en otros aspectos clave, como en la cobertura 5G o WiFi 7. También ofrece gran calidad de audio durante las llamadas: la cancelación de ruido hace un excelente trabajo.

Batería de sobra. OPPO reduce ligeramente la capacidad con respecto al modelo chino (7.150 mAh frente a 8.000). Ese punto extra seguro que se nota, pero tampoco me he encontrado con dificultades: el móvil aguanta a la perfección cada jornada fuera de casa. Según mi uso, supera las nueve-diez horas de pantalla en uso medio e híbrido: 5G y WiFi. Con un consumo muy contenido con la pantalla apagada: durante la noche de ocho horas apenas se va un dos-tres % (incluso menos). Con un uso moderado, casi me alcanzó los tres días. Y un día y medio cuando estuve de viaje tirando del teléfono.

El móvil ofrece carga rápida de hasta 80 W (dispone de varios modos de protección para alargar la vida de la batería), es compatible con carga rápida inalámbrica de hasta 50 W y hasta tiene carga inalámbrica inversa. En cuestión de recarga, a mí me revivió en una hora y veinte minutos, aproximadamente.

Actualizado y con mucha IA. OPPO le ha dado un buen chute estético a ColorOS 17, basado en Android 17. La interfaz se ve moderna, agradable, el apartado gráfico está bien conseguido y llega cargada hasta los topes de funciones extra. Aparte de la personalización, OPPO incluye numerosas funciones relacionadas con la inteligencia artificial. La que más me ha gustado es Mind Pilot, un agente que puede utilizar modelos como ChatGPT o Manus. Necesita acceso a Internet, es una pega, pero funciona muy bien interactuando con el teléfono. OPPO debería garantizar, al menos, cinco años de actualizaciones Android y seis de seguridad. Es el compromiso que ya tuvo la familia OPPO Find X9.

Sólido en fotografía. El conjunto trasero sigue el esquema de principal/gran angular/telefoto periscópico. OPPO aporta sensores muy sólidos junto a objetivos que permiten hacer tomas en cualquier escena y terreno, tanto con buena iluminación como con baja. El tratamiento de la imagen es natural, con un gran esfuerzo en mantener el balance de blancos y los niveles de color. La correspondencia entre las tres cámaras se mantiene con solidez.

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La cámara principal del OPPO Find X10 ofrece muy buenos resultados cuando la iluminación acompaña. Las fotografías tienen un nivel de detalle elevado, con buena definición de las texturas en edificios, vegetación y elementos alejados. El procesado es bastante contenido, aunque al ampliar las imágenes se aprecia cierta imperfección sobre los contornos y los detalles más finos.

Serie de imágenes tomadas al atardecer

El ultra gran angular mantiene una reproducción del color cercana a la cámara principal, sin cambios exagerados de saturación ni de balance de blancos. Sí se aprecia alguna diferencia de exposición, especialmente en los cielos, y una pérdida de detalle incluso con poco zoom (además de la deformación en los extremos de la imagen). Los colores tienden a ser naturales, sin hacer más vistosas las imágenes a fuerza de subir la saturación.

Imagen tomada al atardecer

Las fotografías tomadas alrededor de los 65 mm equivalentes (2,8x) muestran una nitidez muy convincente, tanto en las fachadas lejanas como en los detalles de las esculturas. El aumento hasta los 130 mm (5,6x) sigue siendo aprovechable, con una buena conservación del detalle y sin una degradación demasiado evidente del color. A partir de ahí comienza a notarse el procesado, aunque a 10x sigue siendo un buen telefoto.

Las fotos tomadas de noche mantienen una exposición equilibrada y una reproducción bastante creíble de la iluminación ambiental. En las calles oscuras se aprecia la textura de las paredes y del suelo, aunque el procesado empieza a hacer de las suyas eliminando parte del detalle (con las correspondientes acuarelas). El teléfono también controla bien las altas luces de farolas y otras fuentes de iluminación.

Los retratos también me han dejado buenas sensaciones. El desenfoque aplicado al fondo es convincente, aunque a veces se nota un tratamiento excesivo a nivel de software. El bokeh es ajustable por software.

La cámara delantera mantiene la naturalidad de los colores, también el tratamiento de la piel. Conserva el detalle y no suaviza en exceso las imperfecciones, al menos si no se activan los modos de belleza. El recorte en el bokeh es bueno como norma general, con algunos defectos de contorno en los puntos más complicados.

Para comprobar cómo fotografía el OPPO Find X10 puedes acceder al álbum de cámara que he subido a Google Fotos.

Ficha técnica del OPPO Find X10



OPPO Find X10 PANTALLA Pantalla plana de 6,59 pulgadas Resolución FHD+ de 2.768 x 1.272 píxeles (462 ppp) Refresco de 1 a 120 Hz (hasta 144 Hz en juegos) Muestreo táctil de hasta 288 Hz 2.000 nits de brillo máximo (800 nits típico) 10-bit (1.070 millones de colores) DIMENSIONES Y PESO 156,51 x 74,29 x 8,35 mm 216 gramos PROCESADOR MediaTek Dimensity 9600M 8 núcleos, hasta 4,21 GHz RAM 12/16 GB LPDDR5X ALMACENAMIENTO 256 GB/512 GB/1 TB UFS 4.1 CÁMARA FRONTAL 50 MP, f/2.0, 18 mm, AF CÁMARA TRASERA Principal: 200 MP, f/1.6, 23 mm, OIS Ultra gran angular: 50 MP, f/2.0, 15 mm, 120º, AF Telefoto: 200 MP, f/2.6, 65 mm, OIS, zoom óptico 2,8x Sensor de color Danxia (2.ª gen): f/2.4, 19 mm BATERÍA 7.150 mAh Carga rápida de 80 W Carga inalámbrica de 50 W Cargador en la caja SISTEMA OPERATIVO Android 17 ColorOS 17 CONECTIVIDAD 5G WiFi 7 Bluetooth 6.2 NFC GPS (L1+L5), Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC USB Tipo C (USB 3.2 Gen 1) OTROS Sensor de huellas ultrasónico en pantalla Reconocimiento facial Emisor de infrarrojos Protección IP66, IP68 e IP69 Altavoces estéreo Salida DisplayPort PRECIO Desde 1.399 euros

OPPO Find X10, la opinión de Xataka

Cuesta encontrarle defectos de peso al OPPO Find X10. No es perfecto, pero sí un digno candidato a mejor móvil del año. Su principal obstáculo es el precio: la gama alta se ha disparado hasta un punto en el que incluso el modelo más accesible de una familia supone un desembolso considerable. Que el móvil más "accesible" de la familia X10 se vaya a 1.400 euros quizá sea consecuencia de la crisis de componentes, pero supone una gran barrera para la mayoría de usuarios (si este es el barato, como para irse a por el pro o el futuro Ultra). En la misma franja del X10 está el iPhone 18 Pro, por ejemplo.

Si tapamos la etiqueta del precio, el OPPO Find X10 no desmerece en nada a lo mejor del mercado, porque la elección de hardware y de software me parece excelente. Es uno de esos móviles compactos que te dan seguridad en el día a día, de los que te puedes fiar para cualquier cosa que se te ocurra. Ya sea navegar horas y horas por Internet, reproducir las series descargadas mientras vuelas a diez kilómetros del suelo o llevártelo de vacaciones como única cámara de viaje. Sé que va a tomar las fotos y vídeos que después querré recordar en el futuro. Y que responderá como debe en las tomas con zoom, algo que me parece primordial para un móvil de categoría.

En definitiva: el OPPO Find X10 es un móvil de bandera. En todos los aspectos. Por lo que vale, me parece imposible que decepcione. Porque tiene todo lo que yo le pido a un buen teléfono, incluido el esfuerzo de añadir valor al software: aparte de venir con un renovado ColorOS 17, OPPO es de los primeros que cuela un agente IA como extra. Con créditos de ChatGPT y de Manus incluidos, otro detalle positivo a tener en cuenta.

¿Te lo recomiendo?

Sin ninguna duda, siempre que tu presupuesto te permita gastar 1.400 euros en un móvil. El OPPO Find X10 es uno de esos teléfonos que disfrutas desde el primer momento y que, cuanto más utilizas, más cuesta abandonar. No es barato, tampoco pretende serlo. Pero sí ofrece una experiencia a la altura del precio, con una combinación de hardware y software que pocas pegas me ha dejado durante las semanas de análisis.

Si buscas un móvil de gama alta que destaque en prácticamente todos los apartados, el OPPO Find X10 es una apuesta segura. Incluso siendo el más "asequible" de la familia, no he sentido que necesitase subir un escalón para tener un teléfono todavía mejor. Y creo que ahí está su mayor mérito: OPPO ha conseguido que su modelo base sea redondo.

Imágenes | Xataka

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Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de OPPO. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.