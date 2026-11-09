Samsung SSD P9, análisis: el mejor SSD externo de Samsung llega en el peor momento para comprar memoria

Buscar ahora mismo memoria RAM o un SSD en cualquier tienda es equivalente a echarse a temblar. El barco de comprar alguno de estos componentes a buen precio zarpó hace tiempo (al menos, de momento), pero la necesidad no desaparece. Para los que acumulamos y movemos continuamente muchos archivos como fotos y vídeos, tener almacenamiento de sobra es esencial. Y, si no queremos pasarnos a la nube, pocas cosas más útiles para ello que un SSD externo.

Precisamente por eso me llamaba la atención el nuevo Samsung SSD P9, una nueva unidad de almacenamiento que promete ser una de las más rápidas que hay, pero que llega en un momento complicado para este tipo de dispositivos. Te voy a contar cómo ha sido mi experiencia con él, qué resultados me ha dado en varias pruebas diferentes y si te merece la pena comprarlo.

✅ Cómpralo si…

Buscas un SSD externo que sea muy rápido.

Trabajas con archivos de vídeo muy pesados o fotografía RAW.

Necesidas mucha capacidad en un SSD que sea compacto y ligero.

❌ No lo compres si…

Solo buscas guardar documentos de texto, fotografías o copias de seguridad.

No tienes ningún equipo con USB 4.

Buscas una opción de almacenamiento económica.

Lo esencial en 30 segundos

El SSD P9 destaca especialmente por utilizar interfaz USB 4 Gen 3x2, la cual tiene un ancho de banda de 40 Gbps. Samsung promete que, gracias a esta interfaz, el SSD tiene una velocidad máxima de hasta 4.000 MB/s de lectura y hasta 3.800 MB/s de escritura. En las pruebas que hemos realizado no llega a esas cifras, pero se queda muy cerca. Por lo que sí, es muy rápido, aunque solo si tu equipo es compatible con esta interfaz. Si no lo es, podrás utilizarlo a una velocidad menor.

La unidad que hemos analizado tiene 2 TB de capacidad, pero el SSD también está disponible con uno, cuatro y hasta 8 TB. Todo introducido en una carcasa metálica que tiene un aspecto muy prémium (aunque cuidado con rayarla) y que promete resistir caídas de hasta dos metros. Además, tiene las dimensiones de una tarjeta de crédito aproximadamente, con un grosor de 8,3 milímetros y un peso de 96 gramos. Lo puedes llevar en el bolsillo y apenas se nota.

El SSD admite protección mediante contraseña y cifrado AES de 256 bits a través de Samsung Magician, la app que tiene este fabricante para gestionar sus almacenamientos. Y aquí surge un problema: esto solo lo podemos hacer en Windows, no siendo posible en Mac (al menos, en el momento de hacer este análisis). Características muy interesantes a un precio elevado: 599 euros para su versión de 2 TB.

Nuestra experiencia con el SSD P9 de Samsung

Diseño compacto que se siente prémium. Cambiar el plástico que utiliza su antecesor por una carcasa metálica hace que este SSD P9 tenga un diseño elegante y muy sencillo (aunque puede que también propenso a sufrir arañazos). Es un dispositivo compacto y muy ligero con unas dimensiones que, obviando el grosor, recuerdan a una tarjeta de crédito. Lo puedes llevar en un bolsillo o en la mochila sin que se note, lo que es un plus si te vas a mover mucho con él. Según Samsung, resiste caídas de hasta dos metros, un metro menos que el SSD T9.

El USB 4 es su plato fuerte. Lo que más diferencia este SSD de otros de Samsung es que es el primero en utilizar USB 4 Gen 3x2, lo que se traduce en un ancho de banda de 40 Gbps. Las cifras que ofrece Samsung son de hasta 4.000 MB/s de lectura y hasta 3.800 MB/s de escritura, muy altas para este tipo de dispositivos. Aunque eso sí, solo si nuestro equipo es compatible con USB 4. Podemos usarlo si no es compatible, aunque la velocidad estará limitada.

Uno de los benchmarks que hemos pasado al SSD

¿Qué resultados ofrece en los benchmarks? Para probarlo, hemos utilizado un MacBook Air con chip M4 y el software AmorphousDiskMark, una versión adaptada de CrystalDiskMark para MacOS. Los resultados han sido de unas velocidades de lectura de alrededor de 3.450 MB/s, mientras que los de escritura oscilan entre 1.900 y 2.640 MB/s. Estas cifras, aunque no llegan a las máximas, nos dicen que estamos ante un SSD muy rápido.

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Nos gusta especialmente para archivos grandes. Aunque las cifras están muy bien, vamos a hablaros de ejemplos concretos para que veáis cómo se comporta el P9 en el mundo real. Mover un archivo pesado de 18 GB del SSD al Mac nos llevó 16 segundos aproximadamente (en sentido contrario, apenas 9 segundos). Con una carpeta de vídeo de 52 GB, el tiempo fue de 31 segundos desde el SSD al ordenador, mientras que al contrario fue de 50 segundos. Esto nos dice que es un SSD ideal para almacenar y mover archivos pesados.

Su rendimiento baja con muchos archivos pequeños. También hemos probado el escenario contrario: 10.000 archivos de unos 100 KB aproximadamente. Copiarlos del Mac al SSD nos llevó algo menos de 48 segundos, mientras que al revés la prueba solo duró 7,57 segundos. La velocidad baja drásticamente, algo normal si tenemos en cuenta que gestionar tanto archivo es algo que le va a costar a cualquier unidad de almacenamiento. Pero sí que es una prueba que nos dice que su desempeño es mejor moviendo muchos GB en pocos archivos que muchos archivos que pesen poco.

Así es la interfaz del software de Samsung en Windows

Un sobresaliente en gestión de temperatura. Otra de las consecuencias del cambio a una carcasa de metal es una mejor gestión de la temperatura. Incluso si lo ponemos a copiar archivos durante más de 30 minutos, no hemos apreciado que se caliente demasiado. Esto, en un dispositivo tan compacto, es algo muy positivo.

Software propio que funciona bien, aunque no en todas las plataformas. Para gestionar varios aspectos de este SSD, tenemos el software Samsung Magician. Es un panel muy intuitivo que nos permitirá ejecutar diagnósticos al dispositivo u optimizarlo. También configurar tanto el cifrado por hardware AES de 256 bits como la protección mediante contraseña, dos aspectos de seguridad que hacen que sumen puntos. Sin embargo, hay un pequeño problema: en el momento de escribir este artículo, esas dos opciones solo están disponibles en Windows y no en MacOS.

Ficha técnica del Samsung SSD P9

samsung ssd p9 interfaz USB 4 Gen 3x2 ancho de banda 40 Gbps lectura secuencial Hasta 4.000 MB/s Escritura secuencial Hasta 3.800 MB/s capacidad 1, 2, 4 y 8 TB dimensiones y peso 90 x 65 x 8,3 mm 96 gramos otros Carcasa de metal Resistente a caídas de hasta dos metros Cifrado AES de 256 bits Protección con contraseña Garantía de cinco años precio Desde 599 euros (2 TB)

Samsung SSD P9, la opinión de Xataka

El SSD P9 de Samsung es lo que uno puede esperar de él: un dispositivo de almacenamiento rápido, compacto y muy bien construido. Dejando a un lado sus velocidades máximas, lo cierto es que las pruebas que le hemos hecho nos han dejado bastante satisfechos, especialmente para transferir archivos grandes. Eso hace que sea ideal para usuarios o profesionales que manejen vídeos pesados o grandes cantidades de datos. Y todo manteniendo una buena temperatura.

Su principal punto negativo es también el que uno se imagina: su precio. Es un SSD externo de 2 TB que roza los 600 euros, lo que hace que no sea apto para todos los bolsillos. Además, es muy difícil de recomendar a usuarios que no tienen un equipo compatible con USB 4 o no piensan actualizar a uno en los próximos meses.

¿Te lo recomiendo?

Sí, aunque solo si eres un usuario que necesita un SSD rápido y tienes un equipo compatible. En ese sentido, el SSD P9 te puede ahorrar tiempo a diario, ofreciéndote la posibilidad de proteger tus datos con cifrado AES de 256 bits. Si lo que quieres es un SSD para guardar fotos o copias de seguridad, probablemente te compense buscar una opción más económica.

Imágenes | Xataka

En Xataka | Más rápido (y caro) no siempre es mejor: la gran diferencia entre comprar un SSD y un HDD para copias de seguridad

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