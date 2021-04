USB4 o USB 4.0: qué es y cuáles son sus diferencias respecto a USB 3.0

Vamos a explicarte qué es un USB 4.0, el último estándar de tecnología USB que fue anunciado en 2019 y que está empezando a llegar ya a los dispositivos. También te diremos cuáles son las diferencias con el USB 3.0, de forma que sepas los beneficios que te va a ofrecer el apostar por dispositivos de esta tecnología con respecto a la anterior.

El USB4, que también se conoce como USB 4.0, ofrece características muy similares a las de Thunderbolt 3, lo que supone una evolución considerable con relación a los USB 3.0, 3.1 y 3.2. Algo importante que debes saber es que el USB4 utiliza un conector de tipo C, los denominados USB-C, haciendo que se parezca mucho a otras versiones como el USB 3.2, sin diferencias físicas pero con características más rápidas.

Qué es el USB 4.0

El USB o Universal Serial Bus es un estándar presentado oficialmente en el año 1996, y que define los cables, conectores y los protocolos de comunicación que se utilizan en este puerto o interfaz. Con esta interfaz, puedes comunicar ordenadores, periféricos y dispositivos, además de darles energía de alimentación eléctrica. Vamos, que puedes conectar dispositivos o usarlo para enchufarlos.

Se trata de un puerto Plug & Play, lo que significa que con sólo conectarlo ya se activa automáticamente sin que tengas que instalar nada. A este estándar se le conoce simplemente como USB, y permite transferir información entre los dispositivos conectados mediante él. Como todo en la tecnología, con el paso del tiempo se ha ido mejorando con nuevas versiones actualizadas con más prestaciones.

Cuando hablamos de un USB 2.0, 3.0 o un 4.0, los números que hay después de las siglas son los que indican el número de la versión del estándar. Por lo general, cuanto más alto es el número de la versión más reciente es el estándar, algo que te va a ayudar a elegir el correcto cuando los veas indicados en las especificaciones de un dispositivo.

El lanzamiento oficial de este estándar fue en 1996, aunque ya llevaba dos años desarrollándose con versiones preliminares. Tras esa primera versión 1.0, y tras el lanzamiento poco después del 1.1, en el año 2000 fue lanzada la nueva versión USB 2.0, y en el 2008 llegó la versión 3.0. En el 2019 se presentó la versión 4.0, que ha empezado a llegar durante el 2021 a los dispositivos. Como pasa en casi todos los aspectos, cada versión ha ido aportando nuevas mejoras que superaban las capacidades de la anterior.

Así pues, el USB 4.0 es la última gran versión de este estándar que hay ahora mismo en el mercado. Es de tipo C reversible, que son los conectores USB más pequeños que están proliferando. Si necesitas un USB de tipo A, "los de toda la vida", tendrás que ir al USB 3.0 más lento.

USB4 vs USB3

Versión Tasa de transferencia Conectores USB 2.0 Hasta 60 MB/s Tipo A, Tipo B, Mini A, Mini B, Micro A, Micro B. USB 3.0 Hasta 600 MB/s Tipo A, Tipo B, Micro B USB 3.1 Hasta 10 Gbit/s (1.2 GB/s) Tipo C USB 3.2 Hasta 20 Gbit/s (2,5 GB/s) Tipo C USB 4.0 Hasta 40 Gbit/s (5 GB/s) Tipo C

Como ves, la ventaja fundamental del estándar USB4 frente a sus predecesores es su mejora en velocidad de transferencia, que se dobla con respecto al USB 3.2 y pasa de tasas máximas de 20 Gbps a tasas máximas de 40 Gbps. Esto lo sitúa al nivel del Thunderbolt 3. Pero no son todo buenas noticias, porque el USB4 tiene tres tasas máximas de 10, 20 y 40 Gbps, que cada dispositivo podrá ofrecer según el fabricante que lo integre.

Otra de las grandes ventajas es que el USB4 será compatible con Thunderbolt 3 y los USB anteriores. Por lo tanto, vas a poder conectarlos en los puertos de otras versiones, aunque en el caso de estándares anteriores de USB, la velocidad será la del estándar inferior. Si conectas un cable USB4 en un puerto USB3, la velocidad será la que marque el segundo.

Otros aspectos a tener en cuenta es que el USB 3 usaba hilos distintos de su cable para la corriente, los datos o la señal de vídeo, pero no siempre podía usar todos a la vez. Esto se ha mejorado con el USB4, y si tienes un monitor que usa 8 Gbps para su señal de vídeo, el resto queda libre para otros propósitos.

El aspecto agridulce del USB4 es que lo apuesta todo al conector USB de tipo C. Esto tiene ventajas, ya que es un conector más pequeño y completamente reversible, y es bueno que no cambie y sea el mismo que con versiones anteriores. Sin embargo, de momento no podremos beneficiarnos de sus velocidades en el caso de que tengamos los clásicos pinchos USB grandes de tipo A de toda la vida.

En contra nos podemos encontrar con un pequeño caos en nomenclaturas, ya que como te hemos dicho, habrá USB4 de diferentes velocidades, y posiblemente se establezcan diferentes nombres como USB4 Gen 3x2, que será el que adopte el más rápido, el de 40 Gbps. Esto puede ser un poco caótico para la mayoría de usuarios.