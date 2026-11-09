El escándalo de espionaje que rodea al CEO de Nvidia acaba de dar otro giro: Trump dice que el FBI ya lo investiga

Donald Trump ha situado al FBI en el centro del escándalo que afecta a Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia. El presidente estadounidense afirmó el lunes 9 de noviembre que la agencia federal estaba investigando el asunto, después de que trascendieran sospechas sobre una posible operación de espionaje chino relacionada con una mujer con la que el directivo mantuvo una relación extramatrimonial. Trump aseguró que había hablado personalmente con él y que este le había dicho que desconocía los supuestos vínculos de la mujer con los servicios de inteligencia chinos. Sin embargo, el mandatario no detalló el alcance de las pesquisas.

Para entender cómo se ha llegado hasta aquí, hay que retroceder al domingo 8 de noviembre. Como ya contamos en Xataka, Huang publicó un mensaje en la web de Nvidia en el que reconocía haber sido infiel a su esposa, pedía disculpas a su familia y a la compañía y se comprometía a colaborar con las pesquisas. Ese mismo día, el consejo de administración anunció una investigación independiente para esclarecer si su máximo responsable había sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera. La empresa afirmó que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos corporativos o la seguridad nacional estadounidense.

Detrás de estas sospechas aparece el nombre de Alice Huang, antigua directiva de Megaspeed International, una empresa singapurense de centros de datos que compra chips a Nvidia. Según publicó Financial Times, un memorando elaborado por funcionarios estadounidenses a partir de información de inteligencia la vinculaba con el Ministerio de Seguridad del Estado chino, que supuestamente la habría reclutado para obtener información sobre el ejecutivo. No obstante, el documento no se ha hecho público y las acusaciones no han sido demostradas. Por su parte, el Gobierno de Singapur aclaró que no había investigado a Alice Huang por sus presuntos vínculos con Pekín, aunque confirmó que seguían abiertas las pesquisas sobre Megaspeed.

De una relación personal a un posible problema de seguridad nacional

El interés del caso va mucho más allá de la vida privada de un directivo. No es ningún secreto que Nvidia ocupa una posición central en el desarrollo de la inteligencia artificial gracias a sus chips, una tecnología cuyo acceso Estados Unidos intenta controlar mediante restricciones a las exportaciones hacia China. Huang ha realizado gestiones ante Washington para flexibilizar esas limitaciones y conseguir permisos para comercializar modelos como el H200, un procesador avanzado que no figura entre los más recientes de la compañía. Según documentación presentada por Nvidia ante la SEC, el Gobierno estadounidense autorizó ventas limitadas de este modelo a determinados clientes chinos, aunque Pekín también ha impuesto restricciones a su comercialización.

La controversia también ha provocado respuestas oficiales a ambos lados del Pacífico. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, rechazó las acusaciones de espionaje, que calificó de infundadas y de intentos de desacreditar a China. Mientras tanto, en Estados Unidos, los presidentes de tres comités de la Cámara de Representantes habían solicitado días antes una sesión informativa a puerta cerrada con Huang para el 18 de noviembre. Su objetivo es conocer los contactos del ejecutivo con Alice Huang y las medidas de Nvidia frente al espionaje extranjero. Se trata de una petición parlamentaria, no de una determinación de culpabilidad.

Mientras todo esto se desarrolla, as acciones de Nvidia cayeron un 4,3% al cierre del lunes 9 de noviembre, lo que redujo su capitalización bursátil en unos 190.000 millones de dólares, según Reuters. Apenas cinco minutos después del cierre del mercado, se presentó una demanda contra la empresa y su consejero delegado, impulsada por accionistas que buscan tramitarla como acción colectiva y que los acusan de haber ocultado información relevante. Mientras avanzan las investigaciones, sigue sin estar claro si hubo acceso a información sensible y qué consecuencias podría tener todo esto para el futuro de la compañía.

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