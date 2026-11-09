Anthropic acaba de lanzar sus dos modelos de IA más avanzados. Uno tendrá acceso general y el otro estará restringido

Que un modelo de inteligencia artificial sea capaz de resolver problemas extraordinariamente complejos no significa que todas sus capacidades estén al alcance de cualquiera. La diferencia puede estar en el precio, pero también en restricciones que determinan qué tareas puede realizar y cuáles quedan fuera de su alcance. Es una distinción especialmente importante cuando hablamos de programación, investigación científica o ciberseguridad, ámbitos en los que una misma tecnología puede tener aplicaciones muy diferentes. Y también nos obliga a mirar más allá de las cifras de rendimiento para entender qué estamos recibiendo realmente como usuarios.

Con esa diferencia de fondo, Anthropic ha presentado Claude Fable 5.2 y Claude Mythos 5.2, sus dos nuevas versiones de IA diseñadas para afrontar tareas técnicas de especial complejidad. Según la compañía, ambas mejoran en programación, razonamiento y análisis de imágenes respecto a sus predecesoras, además de generar respuestas hasta un 30% más rápido. Sin embargo, la particularidad de este lanzamiento no está únicamente en sus capacidades: aunque comparten el mismo modelo subyacente, Fable llega con disponibilidad general, mientras que Mythos queda reservado a usuarios y organizaciones que cumplen determinados requisitos de acceso.

La clave para entender esta división está en las barreras de seguridad que Anthropic ha incorporado a cada versión. Fable 5.2 incluye filtros que bloquean determinadas actividades de alto riesgo en ciberseguridad, como la generación de código para explotar vulnerabilidades, y buena parte de las relacionadas con investigación biológica. Mythos 5.2 utiliza el mismo modelo sin algunas de esas restricciones, precisamente para que profesionales verificados puedan trabajar en esos ámbitos. Esto no significa que Mythos permita realizar cualquier operación ni que tenga una inteligencia superior en términos generales: la diferencia está en las salvaguardas aplicadas y en el acceso a determinadas capacidades.

Dos modelos, una misma tecnología y diferentes límites

Para quienes quieran utilizar Fable 5.2, hay una primera aclaración importante: disponibilidad general no equivale a acceso gratuito. Anthropic permite utilizarlo en sus plataformas y mediante proveedores como Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure, mientras que en Claude depende del plan contratado y no está incluido en Free. La compañía ofrece temporalmente condiciones especiales para determinados suscriptores de pago. Los desarrolladores también pueden integrarlo mediante una API que cuesta ocho dólares por millón de tokens de entrada y 40 dólares por millón de salida.

Con Mythos 5.2, la situación es distinta: no basta con contratar un plan o pagar por su utilización. Anthropic reserva el acceso directo a profesionales y organizaciones que superen un proceso de verificación, pensado para actividades como la búsqueda de vulnerabilidades informáticas o la investigación biomédica. Los interesados pueden solicitarlo mediante sus programas Cyber Verification y Life Sciences Verification, pero presentar la solicitud no garantiza la aprobación. Existe, además, otra vía para clientes de Claude Enterprise: utilizar Claude Security, una herramienta que incorpora Mythos para analizar código, sin que eso implique disponer libremente del modelo.

El sistema operativo experimental desarrollado por Claude Fable 5.2. Imagen: Anthropic

Anthropic también ha puesto a prueba hasta dónde puede llegar Fable 5.2 cuando se enfrenta a proyectos que requieren varios días de trabajo. En uno de sus experimentos, el modelo coordinó más de 1.000 subagentes durante ocho días para desarrollar un sistema operativo prototipo que, según la compañía, puede arrancar en un portátil. La empresa también le atribuye la resolución de dos problemas abiertos de física teórica relacionados con los agujeros negros. Los resultados aparecen en dos prepublicaciones científicas, aunque eso no equivale a una validación definitiva mediante revisión por pares.

Claude Fable 5.2 encabeza el Vals Index v2.2 con un 71,31% | Imagen y fuente: Vals AI

Más allá de las pruebas publicadas por Anthropic, también tenemos evaluaciones independientes para medir el rendimiento de Fable 5.2. Una de ellas procede de Vals AI, que lo ha situado en primera posición entre 36 modelos en su índice v2.2, con un 71,31%. Por detrás aparecen Claude Sonnet 5.5, con un 70,85%, y Gemini 4 Carbon, con un 70,45%. Este índice reúne pruebas profesionales de programación, finanzas, derecho y fiscalidad, ponderadas según su peso en la economía estadounidense. Las diferencias son pequeñas, por lo que el primer puesto no demuestra una superioridad general ni concluyente.

El lanzamiento también refleja una decisión que va más allá del rendimiento: Anthropic ha optado por ofrecer diferentes condiciones de uso para una misma tecnología según los riesgos que atribuye a determinadas aplicaciones. Es una forma de permitir el acceso a capacidades avanzadas sin abrir indiscriminadamente todas sus posibilidades. La propia compañía reconoce, sin embargo, que las evaluaciones de seguridad previas al lanzamiento no permiten anticipar todos los posibles fallos. La cuestión será comprobar cómo funcionan esas barreras en la práctica y hasta qué punto consiguen prevenir usos perjudiciales sin obstaculizar trabajos legítimos.

Imágenes | Anthropic

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