Sudamérica está viviendo un boom de turistas europeos y hay un sospechoso claro: la guerra de Irán

Que la guerra de Irán iba a revolver el mercado turístico mundial es algo que el sector intuyó casi desde el mismo día en que Washington e Israel desplegaron su ‘Operación Furia Épica’. Y es normal. El conflicto no solo disparó el precio del combustible y, en general, el coste de la vida. Durante sus primeros compases noqueó parte de la actividad aeroportuaria del Golfo Pérsico y la operativa de las terminales de Dubái, Doha o Riad, lo que afectó tanto al turismo de esas regiones como al flujo de viajeros que suele volar de Europa a Asia haciendo escala en Oriente Medio.

Ahora sabemos que ese escenario ha llevado a miles de familias europeas a pensar en otra zona del planeta más calmada para disfrutar de sus vacaciones: Sudamérica.

“Extraordinariamente fuerte”. Latam Airlines es un peso pesado de la aviación latinoamericana. De ahí que las reflexiones de su CEO, Roberto Alvo, sean mucho más que las opiniones de un directivo. También (sobre todo) son una pista de hacia dónde se dirige el sector en el continente.

Eso explica que las declaraciones que dejó hace unos días en una entrevista con Financial Times hayan despertado un interés especial. Al hablar sobre los flujos de turistas y el impacto que ha tenido la guerra de Irán, Alvo reveló un dato importante sobre el comportamiento de los europeos: “La gente está cambiando de destino. La demanda entre Europa y América del Sur ha sido extraordinariamente fuerte”.

Eddie Kiszka (Unsplash).

¿Son solo palabras? No. Hay datos que corroboran que Alvo no anda desencaminado. En general, durante los siete primeros meses del conflicto (marzo-septiembre) Latam Airlines transportó un 10% más de viajeros entre Europa y Sudamérica que durante el mismo período de 2025.

Y no es algo que esté pasando únicamente en la compañía que dirige Alvo. Los datos de OAG consultados por Financial Times muestran que durante la primera mitad de 2026 las reservas de vuelos desde los principales aeropuertos europeos con destino Sudamérica (excluyendo Venezuela) aumentaron un 6,5%.

País por país. Si analizamos el período enero-agosto se observa que el tráfico de pasajeros entre Europa y Brasil aumentó un 5,3%, el dirigido a Perú se disparó un 9,4%, el de Chile creció otro 12,7%, el de Paraguay un 15,2%, el de Uruguay un 16,4%, el de Ecuador un 18,7% y el de Argentina un 25,9%. Eso sí, al manejar esas cifras hay que tener en cuenta dos claves que ayudan a interpretarlas.

La primera es que la guerra de Irán se inició a finales de febrero. La segunda, que el porcentaje solo muestra la evolución, no la cantidad de viajeros. El tráfico con Brasil quizás haya aumentado solo un 5,3%, pero es que ha movido cuatro veces más pasajeros que Argentina. Algunas fuentes calculan que el país lusófono recibió en ocho meses (enero-agosto) alrededor de 1,28 millones de turistas europeos, lo que equivale a un 14% más que durante el año pasado.

“Aislada del conflicto”. Para el director ejecutivo de Latam Airlines esos porcentajes tienen poco de misterioso. Él los relaciona en gran medida con la guerra de Irán y su impacto en Oriente Medio. Al fin y al cabo, deslizaba en su entrevista, Sudamérica queda “muy lejos” del Golfo Pérsico “y eso es bueno porque está aislada del conflicto”.

Acierte o no en su análisis, hay un dato incuestionable: Dubái, Abu Dabi o Doha, ciudades afectadas por la onda expansiva de la guerra, no solo son destinos turísticos en sí mismos. Para miles de europeos son puntos de paso obligado en sus desplazamientos a Asia o el Pacífico. De hecho, el inicio de la guerra de Irán dejó a algunos turistas españoles varados en países del Sudeste Asiático, como Tailandia, porque sus vuelos de vuelta hacían escala en Oriente Medio.

Algunas estimaciones señalan que un tercio de los viajes con origen o destino Asia pasaban por esas ciudades del Golfo. La cifra aumenta si hablamos de rutas con Australia.

Pero estamos en noviembre, ¿no? Aunque la guerra de Irán aún no ha concluido, la situación es hoy bastante distinta a la de finales de febrero, cuando un supuesto dron iraní alcanzó la fachada del icónico hotel Burj Al Arab y Dubái vio cómo los expats removían cielo y tierra salir del país. Flight Radar muestra que hay aviones sobrevolando el Golfo Pérsico y los viajeros vuelven a Dubái, pero eso no significa que el escenario sea el mismo que el del 27 de febrero, antes de que Washington e Israel lanzaran su ofensiva en Teherán.

En el foco. Aunque agosto fue el mejor mes para la industria turística de Dubái desde el inicio de la guerra, su ocupación hotelera rondó el 66% y se situó aún al 89% de los niveles del año pasado. En cuanto a la operativa aeroportuaria, Oriente Medio se ha visto marcado en las últimas semanas por los ataques (y amenazas) hutíes en Arabia Saudí (incluidos golpes a su aeropuerto central), lo que ha llevado a aerolíneas asiáticas, europeas y del Golfo a evitar Riad.

Con todo, como señala FT, Emirates, Etihad o Qatar Airways, compañías clave del Golfo, no tardaron en abrir tras el inicio de la guerra para ofrecer conexiones.

La guerra… y algo más. Aunque la sombra de la guerra puede explicar que parte del flujo de turistas europeos se haya redirigido de Oriente Medio, Asia y Oceanía hacia Sudamérica, como argumenta Alvo, resulta innegable que en el continente ya había países ganando turistas antes del conflicto.

Un ejemplo claro es Brasil, que ya se movía en cifras récord en 2025. Entre enero y julio de este año registró su segunda mejor marca histórica gracias, en parte, a un repunte del 20% en la llegada de españoles. Argentina presumía en julio de un récord de turistas de “países no limítrofes”, incluida España, y México está también en niveles históricos de turismo extranjero, con un aumento del 6,3%.

Por supuesto, no todas las naciones de Sudamérica evolucionan igual. Perú registra datos similares a los de 2025 y OAG constata también una pérdida de pasajeros europeos en Colombia, Bolivia o (sobre todo) Venezuela. “Los europeos siempre han viajado [a Sudamérica], pero ahora el turismo es cada vez más frecuente”, señala el CEO de Latam Airlines. “Todos los alojamientos y hoteles de lujo están completos y se está invirtiendo mucho […]. Sudamérica tiene la oportunidad de convertirse en un destino que acapare la atención de quienes desean vuelos de larga distancia”.

Imágenes | Raphael Nogueira (Unsplash), Eddie Kiszka (Unsplash) y Rocker Sta (Unsplash)

En Xataka | Las ciudades europeas con más turismo por vecino, en un gráfico donde los casos más extremos están en España