Las ciudades europeas con más turismo por vecino, en un gráfico donde los casos más extremos están en España

Hay quien piense que a España el turismo se le ha ido de las manos y a juzgar por cuestiones como el precio de la vivienda en zonas turísticas, lo que por ejemplo puede ser determinante a la hora de elegir destino en una oposición o dónde vas a estudiar una carrera simplemente por el precio del alquiler, tiene bastante sentido. Y eso sin hablar de las molestias de que tu bloque parezca una despedida de soltero eterna por culpa de los alquileres turísticos.

El turismo es un vector económico importante, pero en exceso pasa factura a la vivienda, el espacio público y los servicios. Pero esa línea de presión no está clara y cambia enormemente de un lugar a otro: no es lo mismo que llegue a una ciudad de 20.000 habitantes que a otra que tiene 2 millones. En pocas palabras, cuánta gente visita una ciudad no dice cuánto le afecta, porque importa también cuánta gente vive allí, algo que este gráfico intenta resolver.

Este gráfico de burbujas se titula "Las 30 ciudades más concurridas por el turismo de la UE en 2025" y para su elaboración usa datos de Eurostat sobre noches en alojamiento turístico durante 2025 en ciudades seleccionadas, ya sea en hoteles, pisos turísticos o campings. Esas noches se comparan con la población residente permanente para obtener la intensidad turística, es decir, las noches de turista por residente.

La población procede también de Eurostat, además de otras oficinas estadísticas estatales. Las ciudades de la lista tienen 50.000 personas o más, de ahí que algunos municipios más pequeños como Dubrovnik queden fuera de la lista, como detalla su autor en Reddit. A partir de aquí, cada burbuja es una ciudad y la escala horizontal es logarítmica de base 2, lo que obliga a leer los ejes con cuidado porque la inercia nos hace tender a la escala decimal.

Los puntos calientes del turismo en la UE

Precisamente en esa relación está lo importante de este gráfico: el volumen total de noches de turista engaña. Así, puede que París tenga una burbuja más grande, pero su presión por habitante es inferior. Sin embargo, ciudades pequeñas como Benidorm o la canaria Puerto de la Cruz soportan cargas por residente mucho mayores, las más altas de hecho. Además, también sugiere dónde la economía puede depender más del turismo o dónde hay más riesgo de conflicto entre quienes viven allí y quienes visitan la ciudad. Otro ejemplo claro: el caso de Palma es extremo, con en torno al 93 % de las noches de turista correspondientes a visitantes extranjeros, por lo que su dependencia del turismo internacional es muy alta, justo lo opuesto a Hamburgo.

En 2025 España fue el primer destino europeo por noches de visitantes internacionales con unos 330 millones, según datos de Eurostat recogidos por Euronews. Así que que el estado que más ciudades aporta a la lista sea España no es una sorpresa: 9 de cada 30 concretamente.

Las 30 ciudades turísticas más concurridas de la UE

¿Cómo interpretarlo? Cuanto más a la derecha, más noches de turistas recibe por habitante. Cuanto más arriba, más peso de visitantes extranjeros y cuanto más grande, más noches en total. Los colores indican intensidad turística (noches por residente), pasando del amarillo (entre 2 y 5 noches por residente) hasta el morado (más de 50 noches por residente).

Volvamos a Benidorm y Puerto de la Cruz porque son los casos más extremos. En el caso de la ciudad alicantina, tiene unas 290 noches por residente y el 69 % son de extranjeros, lo que apunta a una fuerte presencia de turismo de fuera. En el municipio tinerfeño se registran más de 100 noches por residente (unas 126) y aproximadamente el 67 % son de fuera. No terminamos de salir de España y ya entramos en Italia: Venecia, Torremolinos, Rimini y Florencia se sitúan entre unas 30 y 50 pernoctaciones por residente. El caso de Rimini es curioso: tiene una intensidad muy alta (unas 50 noches), pero su turismo es mayoritariamente italiano (38% de visitantes extranjeros).

En la zona central del gráfico, entre 8 y 25 noches por residente, está Roma con una de las mayores burbujas y cerca del 79 % extranjeros, además de Ámsterdam, Praga, Lisboa, Barcelona, Sevilla y Copenhague. Abajo, con poco turismo extranjero, están Hamburgo (unas 22 %), Varsovia, Frankfurt, Múnich, Berlín y Estocolmo, todas con 15 noche por residente o menos. París y Madrid destacan por tamaño y baja intensidad: sus grandes poblaciones hacen que la ratio por residente sea baja.





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