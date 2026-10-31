Samsung se adelanta al Black Friday con el Galaxy S26 Ultra desde 381,55 euros y otras ofertas en móviles y tablets

Tras la Samsung Week, la marca ha vuelto a la carga con nuevas ofertas en algunos de sus móviles y tablets. Hay bastantes descuentos en cada uno de los casos, sobre todo aprovechando al máximo su Entrega y Estrena. Por ello, en este artículo vamos a repasar los mejores chollos que estarán disponibles hasta el próximo 19 de noviembre.

A tener en cuenta: estos son los cupones que se pueden aprovechar en los dispositivos que vamos a comentar (igualmente lo mencionaremos en cada caso).

APP5

EXTRATAB10

REGALOFUNDA

Estas son las mejores ofertas que hemos encontrado:

Samsung Galaxy S26 Ultra desde 381,55 euros, un móvil de gama alta con una pantalla excelente.

desde 381,55 euros, un móvil de gama alta con una pantalla excelente. Samsung Galaxy Z Fold8 desde 626,55 euros, el nuevo formato de móvil plegable de la marca.

desde 626,55 euros, el nuevo formato de móvil plegable de la marca. Samsung Galaxy S26 desde 256,05 euros, un móvil equilibrado y muy compacto.

desde 256,05 euros, un móvil equilibrado y muy compacto. Samsung Galaxy Tab S12 Ultra desde 512,10 euros, una tablet potente y bastante grande.

desde 512,10 euros, una tablet potente y bastante grande. Samsung Galaxy Tab S10 FE desde 242,10 euros, una tablet con muy buena relación calidad-precio.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Si hablamos de móviles de gama alta, el Samsung Galaxy S26 Ultra es de los más atractivos por su diseño y por todo lo que ofrece (como su novedad de la pantalla de privacidad). Se puede comprar por un precio desde 381,55 euros aprovechando los siguientes descuentos:

Descuento directo.

70 euros de descuento al pagar por Bizum.

56,45 euros de descuento con el cupón APP5 .

. Hasta 691 euros de reembolso con el programa Entrega y Estrena.

Además, utilizando el cupón REGALOFUNDA incluye una funda gratis, además de cargador.

Samsung Galaxy Z Fold8

Si queremos algo más actual, además de dar el salto al formato plegable de la marca apostando por su nuevo diseño, el Samsung Galaxy Z Fold8 también cuenta con varios descuentos que lo pueden dejar desde 626,55 euros. Estos son:

Descuento directo.

70 euros de descuento al pagar por Bizum.

100 euros de descuento directo por entregar un dispositivo.

76,45 euros de descuento utilizando el código APP5 .

. Hasta 826 euros de reembolso con el programa Entrega y Estrena.

Además, también se puede utilizar el cupón REGALOFUNDA para recibir una funda junto con un cargador.

Samsung Galaxy S26

En cambio, si buscamos un móvil compacto a la par que potente, el Samsung Galaxy S26 se encuentra con varios descuentos que lo dejan desde 256,05 euros. Estos descuentos son:

Descuento directo.

70 euros de descuento al pagar por Bizum.

50 euros de descuento directo por entregar un dispositivo.

38,95 euros adicionales utilizando el código APP5 .

. Hasta 484 euros de reembolso con el programa Entrega y Estrena.

También se puede utilizar el código REGALOFUNDA para recibir una funda junto con el cargador.

Hay que seleccionar el Galaxy S26 desde la tienda Samsung, ya que por defecto se selecciona automáticamente el Galaxy S26 FE.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra

La marca también tiene de oferta algunas de sus tablets, como es el caso de la Samsung Galaxy Tab S12 Ultra en su configuración WiFi. Se trata de un modelo enorme y muy potente que se puede comprar desde 512,10 euros a través de estos descuentos:

70 euros de descuento pagando por Bizum.

100 euros de descuento directo por entregar un dispositivo.

136,90 euros adicionales con el código EXTRATAB10 .

. Hasta 720 euros de reembolso con Entrega y Estrena.

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Por último, si no necesitamos una tablet tan potente o queremos un modelo más pequeño, el Samsung Galaxy Tab S10 FE se puede comprar desde 242,10 euros en su configuración WiFi utilizando los siguientes descuentos:

Descuento directo.

56,90 euros de descuento con el código EXTRATAB10 .

. Hasta 270 euros de reembolso con el programa Entrega y Estrena.

Hay que seleccionar la Galaxy Tab S10 FE desde la tienda Samsung, ya que por defecto se selecciona automáticamente la Galaxy Tab S10 FE+.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Alejandro Alcolea, Javier Penalva, Samsung

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