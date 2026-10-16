Samsung Galaxy Tab S12 Ultra, análisis: no es solo un gran tablet, es una pantalla infinita para explorar sin fin

¿Hasta dónde están dispuestos los fabricantes de tablets a llegar en las diagonales de sus modelos de referencia? El Samsung Galaxy Tab S12 Ultra que hemos probado en Xataka nos puede dar una pista muy buena: al menos hasta las 14,6 pulgadas de este modelo que impresiona nada más cogerlo entre las manos.

El Samsung Galaxy Tab S12 Ultra es un enorme tablet Android que, de manera acertadísima, viene con S-Pen de serie para empezar a sacarle partido desde el primer momento. Lo hace a base de potencia bruta, el toque siempre bienvenido de Samsung al ecosistema Android y sobre todo con un diseño imposible en lo que respecta al grosor y peso. Imbatible ahí de nuevo el Samsung Galaxy Tab de cada año.

Ficha técnica del Samsung Galaxy Tab S12 Ultra



Samsung Galaxy Tab S12 Ultra dimensiones y peso 208.5 x 326.3 x 5.1 mm 692 gramos IP68 pantalla 14.6 pulgadas Dynamic AMOLED 2X 2960 x 1848 120Hz Brillo máximo 1.600 nits procesador MediaTek Dimensity 9500 memoria 12/16 GB almacenamiento 256 GB a 1 TB cámaras traseras 13 MP + 8 MP ultra gran angular cámara frontal 12 MP conectividad Wi-Fi 7 USB-C 3.1 sonido 4 altavoces Sonido espacial batería 11.600 mAh 45W sistema operativo One UI 9 sobre Android 17 accesorios S-Pen incluido de serie precio Desde 1.539 euros

El diseño imposible llevado al extremo

La referencia del mundo de los tablets en cuanto a grosor y delgadez máxima ha estado dominada por Samsung desde casi el lanzamiento de sus primeros Galaxy Tab. Con este nuevo modelo el trabajo de sus ingenieros ha ido mucho más allá de lo esperado y parece realmente increíble que estemos ante un dispositivo capaz de hacer todo lo que nos ha demostrado que sabe hacer ... en ese cuerpo tan delgado y ligero.

Empecemos por los datos: tablet de 14,6 pulgadas que pesa solamente 692 gramos y tiene un grosor de apenas 5 mm. Concretamente 5,1 mm. En mano efectivamente la sensación que nos transmite es de ligereza máxima para ser un equipo tan grande pero a la vez nos deja la duda de si llevarlo de un lado a otro y manejarlo sin miedo es compatible con esa delgadez extrema.

Que un dispositivo tipo tablet y tanta diagonal sea tan delgado siempre nos deja con la duda de su resistencia y el cuidado que debemos llevar al manejarlo

El grosor es tan reducido que tuvimos que comprobar varias veces que la impresión inicial de que el Samsung Galaxy Tab S12 Ultra pudiera estar doblado era solo eso, una impresión. O un efecto óptico. Lo era.

Conforme pasaban los días de uso en casa, el Samsung Galaxy Tab S12 Ultra nos tranquilizaba más y hay que destacar que el tablet ofrece una construcción muy rígida, sin zonas que hayamos detectado que pudieran ser problemáticas en cuanto a flexiones. En todo caso, en un tablet de este nivel y precio, llevarlo sin funda o funda/teclado en la mochila no lo veo sensato. Mucho mejor bien protegido por si acaso.

Otros aspectos a nivel de diseño ya nos son más comunes: el factor de forma no tiene mucho margen de innovación, las cámaras sobresalen pero no hacen que cojee nada el dispositivo cuando lo usamos sobre una mesa (algo que ocurre mucho con este equipo) y el acabado mate en gris del modelo que hemos probado nosotros se queda fácilmente con las huellas.

El peso de casi 700 gramos, aunque es muy reducido para su tamaño, pasa factura cuando queremos manejar el dispositivo con una sola mano. Podremos hacerlo durante un rato pero no es un tablet que vayamos a querer usar para consumir contenido como libros o vídeos sujetándolo como cualquier otro tablet. No es su nicho de mercado.

Para curarse en salud Samsung ha dotado a este equipo de resistencia IP68. Está claro que los anuncios y vídeos donde este tipo de tablets tienen en la cocina uno de sus hábitats tiene mucho que ver.

Un gran panel en todos los aspectos que te puedas imaginar

El gran valor del Samsung Galaxy Tab S12 Ultra no hay que buscarlo mucho. Salta a la vista. Su panel Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pulgadas tiene todo el protagonismo en cuanto lo enciendes.

La sensación de todo pantalla está bastante conseguida. Reducir más los marcos ya pone en peligro que podamos agarrarlo con comodidad y seguridad. Algo que sorprende es que Samsung ha dejado el notch, muy reducido eso sí, pero ahí está. La verdad es que con tanta pantalla apenas molesta y al poco tiempo ya te has olvidado de que está ahí. Como ves en las imágenes, apenas tiene forma de media lágrima.

Samsung no podía decepcionar con la pantalla de un equipo en el que la experiencia visual lo es casi todo. Así que un Dynamic AMOLED 2X de gran brillo era un seguro de vida

El panel AMOLED de Samsung es siempre una garantía de calidad y espectacularidad. Y las cifras de su ficha técnica acompañan esa impresión: resolución de 2.960 x 1.848 px más que suficiente para visualización contenido o trabajar con mucho espacio y nitidez, frecuencia de refresco de 120 Hz (dinámica) para un plus de agilidad en los movimientos por la interfaz del equipo y un brillo de 1.600 nits que viene de cine para contenido HDR compatible y el posible uso que hagamos del equipo en exteriores. No hay tratamiento antirreflejos que, bien ejecutado, siempre viene bien.

Samsung deja escoger entre modo intenso o natural en las opciones de pantalla, donde tenemos también protector para vista (modo cálido).

La pantalla alberga también un lector de huellas ultrasónico. Lógico porque con este grosor era poco viable incluir el lector de huellas en el botón de encendido o un lateral. Funciona rápido aunque en estos casos siempre optamos por configurar la identificación de rostros para entrar al sistema de manera más ágil y “casi” sin manos.

La pantalla del Samsung Galaxy Tab S12 Ultra saca mucho partido a su diagonal cuando decidimos ser productivos con el tablet. Como veremos en la sección de software, viene especialmente cargado de aplicaciones de terceros con ofertas para las suscripciones en caso de que fueran necesarias.

Pero donde se disfruta más no tengo dudas de que es reproduciendo contenido. Ahí es imbatible si eres de pantalla personal para ver series, películas o en general contenido multimedia. Añádele los cuatro fantásticos altavoces con audio espacial de 4 canales y, con los ojos cerrados, podría pasar perfectamente por el sonido de un televisor de cierto nivel.

Aunque como hemos dicho sería extraño que usáramos este tablet de Samsung sin al menos una funda, en formato crudo y sin nada, este Galaxy Tab S12 Ultra pide a gritos tener algún tipo de elemento tipo stand que ayude a colocarlo en modo elemento multimedia sobre una mesa frente a nosotros.

Mediatek toma los mandos del Galaxy Tab S12 Ultra

El Samsung Galaxy Tab S12 Ultra presume de un interior donde el protagonista es un chip de Mediatek, concretamente el Dimension 9500 (3 nm). Este SoC de 8 núcleos con GPU Mali-G1 Ultra MC12 cumple con creces en los benchmarks y deja bien situado a este tablet en su segmento.

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En el uso diario con el dispositivo, ya sea en tareas creativas, de edición de vídeo o reproducción de contenido y consumo de webs y redes sociales vía navegador, todo va perfectamente fluido y sin ápice de sensación de haberse quedado corto Samsung en la configuración hardware. Ni tan siquiera en el modelo básico.

El Dimension 9500 le sienta como un guante al nuevo Galaxy Tab S12 Ultra: potente, sin calentamiento crítico y ayudando a una excelente autonomía

En GeekBench 7 supera los 2.700 y 8.650 puntos mientras que a ni vel gráfico, en Wild Life Extreme Unlimited roza los 7.000 puntos y supera los 3.000 en Steel Nomad Light.

El modelo que hemos analizado acompañaba al SoC con 12 GB de memoria RAM y una memoria interna de 256 GB, aunque existen versiones con hasta 1 TB de interna y 16 GB de RAM. En todos los casos podemos ampliar la capacidad con tarjetas microSD de hasta 2 TB.

La conectividad de este dispositivo cubre todas las necesidades que esperábamos. Es un equipo con BT 6.0, Wi-Fi 7 y además lleva ranura para conectividad 5G, compatible con eSIM. También hay versión solo Wi-Fi.

Casi más importante que los números de los benchmarks tenemos el comportamiento del Mediatek cuando se le exige un funcionamiento a máxima potencia durante mucho tiempo. Con esta pantalla y potencia querremos seguro jugar mucho y aquí Samsung tiene que ofrecer algo fiable. Sin embargo, en nuestras pruebas con test de estrés como los de 3DMark, el nuevo equipo de Samsung se quedó solo algo por encima del 70%, reduciendo casi 2.000 puntos en la prueba Wild Life Extreme el rendimiento entre la primera y la última vuelta. De hecho ya en la segunda el rendimiento baja en torno al 10%.

Mucho más contentos hemos quedado con el aspecto térmico del Mediatek. Aquí Samsung presume de una cámara de vapor resiseñada que bajo carga sostenida se ha mostrado muy eficiente. En sesiones largas de juego, vídeo y pruebas de estrés, solo la zona junto a las cámaras se calentaba algo. Y siempre con niveles no no nos impedían mantener o usar el tablet con las manos con comodidad.

Mucho software para ir más allá del consumo de contenidos

El Samsung Galaxy Tab S12 Ultra llega al mercado con la capa One UI 9 sobre Android 17. El grueso de las novedades tienen que ver con funciones Galaxy AI, aspecto donde Samsung se ha puesto las pilas y de qué manera. Además, ha realizado un considerable esfuerzo por dotar a este tablet de herramientas de productividad en campos esenciales y que apenas están bien cubiertos por Android nativo.

Uno de los atractivos y elementos motivadores para el usuario de cara a realizar una importante inversión en un tablet de gama alta es sin duda las funciones de IA. Pero las que realmente funcionen y puedan marcar diferencias en el día a día con el equipo.

Nada como jugar con un clásico para probar un maquetador de documentos por IA

Por eso en este Galaxy Tab S12 Ultra no faltan asistentes para ayudarnos a tomar notas, traducir, transcribir de audio/vídeo o realizar resúmenes.

Para sacar partido al S-Pen que viene de serie con el tablet tenemos bastante software ya clásico de Samsung. El lápiz no cambia en exceso en diseño y vuelve a ser un dispositivo extremadamente ligero, delgado y cómodo de usar. De mis lápices ópticos favoritos con diferencia especialmente por la estupenda copia de la escritura sobre el papel que consigue su punta sin tener que recurrir como hace Huawei a un tipo de panel concreto que por el camino pierde la espectacularidad de los AMOLED.

En el nuevo Samsung Galaxy Tab S12 Ultra viene de serie un S-Pen de gran calidad. Cómodo, fiable y con una reproducción de la escritura sobre papel de las mejores sin pantalla especial

La sujeción al tablet es magnética, bastante fuerte pero que en caso de meterlo en una mochila requiere de otro espacio para mantenerlo a resguardo.

Respecto al software, tenemos PENUP como herramienta de dibujo de referencia a la que podemos añadir la creatividad con IA de Estudio Creativo. Requiere de conexión a Internet para funcionar pero es bastante rápido para generar imágenes en diferentes estilos predefinidos.

Samsung deja instalado de serie otro buen número de aplicaciones creativas, algunas redundantes con las suyas propias como GoodNotes o Notability, dos de las referencias del ecosistema iPad por cierto. Tenemos también Clip Studio, LumaFusion y como novedad, la versión nativa para Android de Photoshop. Todas ellas, por muy complejas que sean, fluyen como la seda con el hardware de este Galaxy Tab S12 Ultra y podemos sacarle todo el partido a modos de pantalla dividida, PiP, elementos flotantes ...

Aunque con una diagonal ya completamente de portátil, uno de los atractivos de un Galaxy Tab siempre es el modo DeX. Aquí de nuevo nos topamos con que pese a ofrecer un funcionamiento ya muy pulido y con detalles que nos hacen la vida más fácil como las barras de tareas, son muy escasas las aplicaciones que realmente le sacan partido a esta manera de trabajar y que, al final, en esta diagonal y precio, el objetivo es sacarle todo el partido al formato tablet apoyado en teclados completos. Pero si no quieres gastarte dinero en uno, este modo siempre es una alegría en casa o la oficina.

Tendrás todo el día para trabajar ... y más para disfrutar

El Samsung Galaxy Tab S12 Ultra ofrece una batería de 11.600 mAh. Quién lo diría por el peso y grosor del equipo. La optimización del chip de Mediatek y el uso de un panel AMOLED le dan el empuje necesario para que podamos hablar de una realidad de autonomía que supera sin problemas las 10 horas. Usándolo de verdad.

Si el uso es más mixto que intensivo, esas horas se pueden casi duplicar. El punto a mejorar es que la carga es de solo 45W, pero en menos de dos horas ya tenemos completa la misma. Y no lo cargaremos tan a menudo como un smartphone o portátil al uso.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra, la opinión y nota de Xataka

No hay duda de que el Samsung Galaxy Tab S12 Ultra es un dispositivo premium en todos los aspectos. Lo es por su gran y brillante pantalla, el enorme logro a nivel de diseño del fabricante coreano por su poco peso y grosor, y que, incluso en la configuración más elemental tenemos potencia de sobra.

Pero la etiqueta de precio, de 1.539 euros para la versión con 12 GB de RAM y almacenamiento de 256 GB, suponen un aviso serio para quien no tenga claro el partido que puede sacar a este equipo.

Si es solo para reproducir contenido, por mucho que las casi 15 pulgadas y un sonido asombroso sean una golosina difícil de rechazar, no merecería la pena. Si estamos convencidos de darle un uso más productivo y aprovechar las suites de creación de contenido, toma de notas con un buen toque de IA (donde Samsung está liderando en este sector) e incluso retoque digital o dibujo, su pantalla y el perfecto funcionamiento del S-Pen que viene incluido completan un producto excelente bajo el ecosistema Android.

9,1 Diseño 9,5 Pantalla 9,2 Rendimiento 9,0 Software 8,5 Batería 9,5 A favor La mejor batería que ha tenido nunca un Galaxy Tab Ultra

Lo que parece imposible a nivel de peso y grosor es una realidad para Samsung

El sonido es tan bueno que no parece que sea el de un tablet, ni tan siquiera de la gama premium En contra El precio de partida es para pensárselo dos veces estando en el ecosistema Android

Parece repetitivo, pero el ecosistema Android no acompaña al nivel de hardware y empeño de los fabricantes

El teclado supone un gasto extra importante



Imágenes | Xataka

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Samsung. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.