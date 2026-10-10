Actualización a One UI 9 para los Samsung Galaxy: cuáles están ya actualizados y todos los que van a actualizar

Los dueños de un Samsung Galaxy estamos con los ojos puestos en el menú de actualización del teléfono: Android 17 está llegando bajo la capa One UI 9. Los móviles plegables más recientes salieron todos con esta versión, el resto del catálogo está esperando su llegada una vez el despliegue se ha iniciado en el país de origen de Samsung.

Móviles ya actualizados. La distribución inicial de la nueva versión ya ha alcanzado a los terminales plegables más recientes de la marca, tanto los que Samsung presentó este año como los de la familia de 2025. Estos son:

En la categoría de teléfonos "normales", One UI 9 está listo para toda la familia Galaxy S26, los S25 y algunas tablets contemporáneas:

Próximos móviles que se actualizarán. Samsung confirmó el inicio de la gran actualización en Corea del Sur y anunció que iría llegando a más dispositivos. Sin haber aún confirmación oficial, se prevé que One UI 9 llegue en las próximas semanas a los siguientes plegables:

Samsung Galaxy Z Fold6. Imagen de Ricardo Aguilar

Ese mismo calendario previsible contempla la actualización de la serie Galaxy S24 al completo, incluidos los modelos FE. En la gama media, los Galaxy A57 y Galaxy A37 también tienen prevista su actualización en esa misma franja:

Previsiones para el resto del catálogo. Los modelos lanzados en 2023, y alguno previo, podrían situarse a continuación si la compañía mantiene su pauta habitual. Noviembre se perfila como futurible para los siguientes dispositivos:

Otros teléfonos de la serie A recibirán previsiblemente el sistema entre finales de octubre, noviembre o diciembre. La previsión incluye los siguientes modelos:

Samsung Galaxy A55.

Samsung Galaxy A54.

Samsung Galaxy A35.

Samsung Galaxy A34.

Samsung Galaxy A26.

Samsung Galaxy A25.

Samsung Galaxy A17.

Samsung Galaxy A16.

Samsung Galaxy A15.

Samsung Galaxy A07.

Samsung Galaxy A06 5G.

Samsung Galaxy XCover7.

Samsung Galaxy XCover7 Pro.

En cuanto a las tablets pendientes, la lista abarca las gamas Galaxy Tab S11 y Tab S10, además de las variantes FE. También deberían de recibir la actualización las familias Galaxy Tab S9 y Tab S8 al completo, las Galaxy Tab A11 y la Galaxy Tab Active5:

Dispositivos sin soporte para One UI 9. La parte más antigua del catálogo se quedaría fuera de One UI 9 al haberse agotado sus cuatro años de soporte en lugar de los siete años que Samsung ofrece en sus gamas altas más recientes. Ahí entrarían:

Cómo buscar la actualización. Para verificar si la descarga ya se encuentra disponible, basta con acceder al menú de ajustes del teléfono o tablet. Dentro de ese menú se encuentra la sección destinada a la actualización de software. Basta con pulsar ahí y buscar nuevas versiones del sistema. Si hay suerte, el móvil se encargará de actualizarse y de reiniciar.

Novedades de One UI 9. La actualización amplía las herramientas de Galaxy AI con funciones como Now Nudge y Now Brief. Las sugerencias de Now se integran ahora en el teclado, en las notificaciones de mensajes y mediante un botón flotante, abarcando reservas, direcciones y ubicaciones de Google Maps.

El apartado de vídeo añade My FanCam, una opción que permite elegir una persona en un vídeo grabado y mantenerla centrada mediante un reencuadre automático. Además, la función de intérprete con IA permite consultar la conversación mientras se habla y la pantalla de llamada muestra datos contextuales en tiempo real.

Actualización a One Ui 9 en el Samsung Galaxy S26 Ultra

Ajustes y personalización. El panel rápido permite redistribuir controles, redimensionar los deslizadores de brillo o volumen y separar el modo de sonido. En seguridad, One UI 9 añade el menú Garantía y cuidado, un bloqueo rápido que desactiva los datos biométricos, avisos sobre permisos innecesarios y el nuevo indicador azul de acceso a la ubicación.

La aplicación de salud de Samsung estrena rediseño y paneles personalizables en su pantalla de inicio. También añade registro rápido con cámara, seguimiento de carga cardiovascular, índice de condición física general, análisis del sueño, control auditivo para auriculares y la monitorización de tendencias del ritmo corporal en el calendario.

Otras novedades menores son la activación de Bixby al acercar el teléfono a la boca, mejoras en Samsung DeX con vistas previas de escritorio, un reloj renovado para la pantalla de bloqueo y diversas funciones de accesibilidad. Como la lectura Select and Speak y atajos para teclado físico.

Vía | GameStar

Imagen de portada | Alejandro Alcolea

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