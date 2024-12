Samsung Galaxy S24 FE, análisis: el mejor 'Fan Edition' hasta la fecha está ya a la altura de sus hermanos

La premisa de Samsung con los Fan Edition está clara: hacer que su gama alta sea más accesible. Para ello, como es lógico, se deben hacer algunos recortes para abaratar el precio del dispositivo. El nuevo Galaxy S24 FE sigue todo esto al pie de la letra, pero con un resultado mucho más cercano a sus hermanos mayores de lo que uno puede pensar.

Ahora mismo tengo un Galaxy S24 Ultra como teléfono principal y tenía ganas de ver cómo sería el cambio hacia este FE, puesto que es pasar de un extremo a otro dentro de la línea S de Samsung. Lo que sobre el papel es una diferencia bastante grande (tanto precio como en ciertas características claves) ha acabado siendo una experiencia en la que me he encontrado un teléfono con mucho que contar.

Ficha técnica del Samsung Galaxy S24 FE



samsung galaxy s24 fe dimensiones y peso 77,3 x 162 x 8 milímetros 213 gramos Pantalla Dynamic AMOLED 2X 6,7 pulgadas Resolución Full HD Tasa de refresco adaptable 120 Hz 385 PPI 1.900 nits (pico) procesador Exynos 2400e ram 8 GB almacenamiento 128 / 256 / 512 GB Cámara trasera Principal: 50 MP, f/1.8 Ultra gran angular: 12 MP, f/2.2 (123º) Telefoto: 8 MP, f/2.4, zoom óptico 3x cámara frontal 10 MP, f/2.4 batería 4.700 mAh Carga rápida 25 W Carga inalámbrica 15 W Carga inversa sistema operativo Android 14 One UI 6.1 conectividad LTE, 5G WiFi 6e Bluetooth 5.3 Samsung DeX otros Certificación IP68 Altavoces estéreo Sensor de huellas óptico Precio Desde 759 euros

Diseño, pantalla y sonido: a simple vista es idéntico a sus hermanos mayores

El primer Fan Edition que lanzó Samsung al mercado, el Galaxy S20 FE, apostaba por un diseño donde el plástico tenía mucho protagonismo. Esta decisión tenía toda la lógica del mundo: era una concesión necesaria para abaratar el precio del dispositivo. Sin embargo, esto ya es cosa del pasado, y lo que nos vamos a encontrar ahora es un dispositivo que, a simple vista, podría parecer un S24+.

Este FE tiene el aspecto prémium que uno puede esperar de un teléfono de la gama alta de Samsung. La firma coreana ha optado por construir un dispositivo con un marco de aluminio y unas líneas rectas muy marcadas, quizás demasiado. Siempre he preferido cierta curvatura para facilitar el agarre, aunque esto es cuestión de gustos. Eso sí, su peso me ha cogido por sorpresa.

El teléfono pesa 213 gramos, una cifra considerable si tenemos en cuenta que su batería no es enorme. De hecho, el modelo Plus pesa 196 gramos y tiene una batería que es 200 mAh más grande. Sin embargo, esta sorpresa es algo inicial y en la práctica no es algo nada molesto. Es más, estamos ante un dispositivo que se maneja muy bien con una sola mano (y esto lo dice alguien con manos pequeñas).

La comodidad también es algo que viene dado por la colocación de sus botones. Todos están colocados en la parte derecha del dispositivo y en una disposición perfecta. Uno apenas tiene que desplazar el pulgar para pasar de uno a otro, todo de una forma muy natural y sin tener que hacer ningún gesto raro con la mano.

La parte trasera es de cristal y con ella tengo sentimientos encontrados. Sí, luce genial en las fotos y cualquiera de los colores disponibles (hay cuatro: azul, grafito, amarillo y menta, este último la versión analizada) es muy vistoso. El problema es que se ensucia solo con mirarla y su tacto es un tanto resbaladizo.

El diseño del Galaxy S24 FE es idéntico al de dos de sus hermanos mayores. Tanto para lo bueno como para lo malo.

La parte de atrás la completan los tres módulos de las cámaras, situados en línea recta. Estos sobresalen un poco, lo que hace que el teléfono no se quede del todo apoyado si lo colocamos en una mesa con la pantalla hacia arriba. Una funda acabaría con este problema (y con el del cristal que comento más arriba), pero gracias a que utiliza Gorilla Glass Victus+ no es tan necesaria si solo queremos protegerlo frente a golpes y arañazos. También está presente en el frontal, lo que sumado a su protección IP68 nos da un teléfono muy resistente.

Si giramos el dispositivo, nos vamos a encontrar con uno de los puntos que más destacan de este Galaxy S24 FE: su pantalla. Estamos ante un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con una tasa de frecuencia adaptable de 120 Hz y resolución FHD+. Esto supone una mejora sensible si lo comparamos con el S23 FE, cuya diagonal era de 6,4 pulgadas.

Samsung trabaja muy bien la pantalla de sus dispositivos, y evidentemente este S24 FE no iba a ser una excepción. En la práctica me he encontrado una pantalla que luce genial, con colores vivos, buen contraste y unos ángulos de visión amplios. Me ha sorprendido especialmente su nivel de brillo, puesto que pese a tener un pico máximo de 1.900 nits, se ve genial incluso estando en la calle cuando el sol aprieta. Y ojo, porque su sensor de brillo automático funciona de cine.

Es una pantalla que, a nivel de fluidez, tampoco decepciona. No se trata de un panel LTPO, por lo que solo podemos disfrutar de 60 y 120 Hz. Para ello, tendremos dos modos diferentes: uno estándar que fijará la frecuencia en su punto bajo para ahorrar batería y otro adaptable, ideal si queremos disfrutar de la mejor experiencia.

También tendremos dos modos diferentes para configurar el color de la pantalla. Por defecto, lo tendremos configurado en 'Intenso', un modo que satura más los colores para ofrecer un aspecto más vivo. Lo podemos cambiar a 'Natural', donde quizás la pantalla no luce tanto, pero muestra un aspecto mucho más realista. Esto es cuestión de gustos y de que vayamos probando entre uno y otro modo.

No vamos a encontrar ningún cambio en cuanto al notch, puesto que Samsung sigue sin montar una cámara frontal bajo el panel en sus dispositivos. Si hay un pequeño 'pero' que le puedo poner a este panel está en el bisel, demasiado grande si tenemos en cuenta que se trata de un teléfono de gama alta. No es algo que moleste demasiado en la práctica, aunque es demasiado visible (especialmente, en la parte inferior).

Por otro lado, ninguna objeción que poner al apartado sonoro de este Galaxy S24 FE. Cuenta con dos altavoces, y su nivel de volumen es muy bueno. No palidece demasiado incluso con los graves más intensos, dando una buena experiencia a la hora de escuchar cualquier tipo de música o al ponernos a jugar, por ejemplo. Además, es compatible con Dolby Atmos.

Rendimiento, software y autonomía: One UI y Galaxy AI, combo ganador

Los Galaxy S24 y S24+ montan este año el Exynos 2400, un procesador propio de Samsung que no rinde mal, pero que está por detrás del procesador del modelo Ultra, el Snapdragon 8 Gen 3. Este Fan Edition utiliza un Exynos 2400e, una variante del primer procesador que trabaja a una menor frecuencia.

El rendimiento de este Exynos está un peldaño por detrás de los mejores procesadores del mercado, pero pese a ello rinde bien incluso con los juegos más exigentes

Es evidente que Samsung ha tomado esta decisión para potenciar la autonomía del dispositivo a costa de perder un poco de rendimiento. En este sentido, reconozco que me he llevado una sorpresa, porque el Exynos 2400e me ha demostrado que no necesito la bestia de Qualcomm para jugar a Call of Duty o Genshin Impact con un gran rendimiento. Aunque eso sí, a pleno rendimiento se calienta bastante.



galaxy s24 fe Galaxy s24 xiaomi 14 iphone 16 PRO google pixel 9 procesador Exynos 2400e Exynos 2400 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 A18 Pro Tensor G4 ram 8 GB 8 GB 12 GB 8 GB 12 GB geekbench 6 (single/multi) 2.162 / 6745 2.140 / 6650 2.183 / 6.777 3.106 / 7.799 1.561 / 3.438 3d mark wild life unlimited 14.302 14.520 19.349 16.809 9.281 3d mark wild life stress unlimited 12.617 / 7.792 11.692 / 9.055 19.310 / 16.188 16.906 / 8.538 8.841 / 5.639 pcmark work 17.054 17.348 16.688 - 13.332

En lo que no tengo tanta fe es en la memoria RAM de este S24 FE. Pese a tener dos configuraciones para el almacenamiento (128 o 256 GB), solo lo podemos adquirir con 8 GB de RAM. Para un uso corriente, en redes sociales y navegación web, está claro que es una cifra más que suficiente. El problema lo tenemos si pensamos en actividades más pesadas o en la inteligencia artificial, que demanda mucho de esta memoria.

Hablando de la IA, toca hacer un poco de hincapié en el software. La capa personalizada de Samsung, One UI, es a día de hoy una de las mejores opciones que tenemos disponibles. En este caso, el Galaxy S24 viene con One UI 6.1, capa basada en Android 14. Para dar el salto a Android 15, no nos queda más remedio que esperar hasta el año que viene. La buena noticia es que también podremos esperar muchas más actualizaciones, puesto que tiene 7 años garantizados de ellas.

Es un sistema que funciona de forma muy fluida, aunque peca de venir con bastante bloatware de serie propio de Samsung. No considero que sea un problema, y de hecho, hay algunas a las que mínimo hay que darles una oportunidad, como es el caso de su navegador. No porque se trate de la mejor opción del mercado, sino porque tiene integrada la inteligencia artificial de Samsung, Galaxy AI.

Soy de las personas que creían que la inteligencia artificial no iba a tener un gran impacto en nuestro día a día (al menos, de momento). La firma surcoreana ha sabido callarme con una IA que es de lo más útil en muchos escenarios diferentes. 'Circle to Search' es una de sus funciones más vistosas, pero me encanta lo bien que funciona el resumen de páginas web a través de su navegador y también el traductor en tiempo real.

Pasando a hablar de la batería, puede que estemos ante uno de los puntos débiles de este dispositivo. Ya lo he dicho anteriormente, tiene que haber concesiones si Samsung quiere que el precio de este teléfono sea más bajo. Pese a esto, tenemos una batería de 4.700 mAh, que es 200 mAh superior a la del Galaxy S23 FE.

Haciendo un uso muy básico del teléfono (esto es, redes sociales, algún correo y poco más), le falta muy poco para llegar a los dos días de autonomía. Ahora bien, si empezamos a exigirle más con aplicaciones como Spotify, con Waze en trayectos cortos o jugando, la cosa se reduce sensiblemente. Pese a ello, podemos llegar al final del día con un 20% fácilmente.

El problema está en la carga rápida. Es cierto que el Galaxy S24 FE es más económico que sus hermanos mayores, pero es incomprensible que un teléfono de este rango de precio solo admita una carga rápida de 25 W. Eso sí, es compatible con carga inalámbrica de 15 W y también con carga inversa. Partiendo desde el 1 %, estas son las cifras que he obtenido utilizando un cargador oficial de Samsung (comprado aparte, puesto que no lo incluye):

5 minutos de carga : 10% de batería

: 10% de batería 10 minutos de carga : 18% de batería.

: 18% de batería. 20 minutos de carga : 38% de batería.

: 38% de batería. 30 minutos de carga : 58% de batería.

: 58% de batería. 40 minutos de carga : 72% de batería.

: 72% de batería. 50 minutos de carga : 84% de batería

: 84% de batería Total: 74 minutos.

Biometría

La biometría de los dispositivos de Samsung ha mejorado mucho. Este S24 FE viene con un sensor de huellas óptico debajo del panel, y pese a que no es tan bueno como el de sus hermanos mayores (que es ultrasónico), no he notado una gran diferencia. El desbloqueo es casi inmediato, y además la posición del mismo en el panel me parece perfecta. Por poner una pequeña pega, quizás agradecería que fuera un poco de mayor tamaño.

No ofrece el mismo resultado el desbloqueo con reconocimiento facial. Pese a que los dispositivos de Samsung han mejorado bastante en este aspecto, solo noto que funciona bien si las condiciones ambientales son muy favorables. Cuando la luz empieza a escasear, es más rápido desbloquear el teléfono de cualquier otra forma. Siempre.

Cámara: muy buen resultado en (casi) todo

Al igual que ocurre con el diseño, cuando Samsung tiene algo que sabe que funciona bien, no lo toca. Eso ocurre con las cámaras de este Galaxy S24 FE, que son prácticamente idénticas a las de su antecesor. Esto no es nada malo, se trata de un conjunto formado por tres sensores que sabe trabajar muy bien en prácticamente cualquier escenario. La cámara frontal, por otro lado, tiene solo 10 megapíxeles, aunque sus resultados son bastante sorprendentes.

Estas son las características técnicas de sus cámaras:

Cámara principal de 50 megapíxeles, f/1.8, dual píxel PDAF, OIS.

Cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles, f/2.2.

Cámara telefoto de 8 megapíxeles, f/2.4, PDAF, OIS , zoom óptico x3, zoom híbrido x30.

Cámara frontal de 10 megapíxeles, f/2.4.

El software que tiene la cámara de One UI es muy intuitivo y posiblemente uno de los mejores que tenemos para teléfonos Android. Creo que funciona muy bien tanto para el usuario que quiere hacer un shoot & go (es decir, tomar una foto sin preocupaciones) como para el que quiere detenerse a elegir bien lo que quiere hacer, personalizando al milímetro cada disparo.

Fotografía con cámara principal

El sensor principal es la estrella del apartado fotográfico del S24 FE, que es el mismo que montan sus hermanos mayores. Se trata de una cámara que, de día, toma unas fotos excelentes. Me gusta especialmente el resultado tan natural que ofrecen, sin demasiado procesado y con unos colores vivos (pero sin pasarse).

En interiores tampoco palidece el resultado. La estabilización automática trabaja muy bien: la he puesto a prueba con dos gatas que tienen a ser un tanto hiperactivas. De hecho, precisamente con este par se puede ver bien cómo trabaja el sensor con detalles más delicados como el pelaje.

Por la noche, el resultado mantiene el tipo a las mil maravillas con este sensor. Tanto si buscamos una escena con mucha iluminación (ahora en Navidad, es lo que más vamos a encontrar por el centro de la ciudad) como sin ella, el resultado es muy bueno. Mención aparte al modo nocturno, donde el procesado arroja un gran resultado.

Ultra gran angular y telefoto

El resultado del ultra gran angular no está al nivel del sensor principal, pero, aun así, no palidece. Cuando la iluminación es buena, captura buenas estampas, con muy poco ruido en los extremos. El problema es en ambientes con poca luz, donde probablemente quieras usar el sensor principal.

El sensor de telefoto es el más flojo de todo el apartado fotográfico de este Galaxy S24 FE. Con el zoom x3, se puede ver un resultado que, sin alardes, no funciona nada mal. Todo lo que intentemos hacer por encima de eso, puede salvarnos de un apuro, pero quizás no es la mejor de las ideas.

Modo retrato y selfie

Una de las cosas que más me ha gustado a la hora de hacer fotos con este móvil es lo bien que trabaja su modo retrato. El recorte de elementos complicados como el pelo funciona genial, incluso por la noche.

Lo anterior se puede aplicar al selfie al 100%, tanto con el modo retrato como sin él. Es cierto que sobre el papel quizás se le puede pedir a Samsung una mejor cámara frontal para un móvil de gama alta, pero pese a ello, su resultado es de notable.

Vídeo

Si somos de los que nos gusta grabar vídeo, lo vamos a pasar muy bien con este Fan Edition. Podemos grabar en 4K y con 60 fps, aunque también tenemos la opción de pasar a 8K (con 30 fps, claro). La cámara frontal es capaz de grabar también a 4K/60, y lo cierto es que con un resultado muy bueno para ser una cámara de 10 megapíxeles.

Samsung Galaxy S24 FE, la opinión de Xataka

La razón de ser de los Fan Edition, como mencioné al principio de este análisis, es acercar la gama más alta de Samsung al gran público. Eso implica recortes como es lógico, aunque siempre manteniendo el conjunto de puntos fuertes que tiene la línea S. El problema quizás es que el precio de salida es sensiblemente superior al que tuvo el S23 FE, lo que lo acerca (demasiado) a sus hermanos mayores.

El Galaxy S24 FE es un gran teléfono en líneas generales al que el precio de salida no acompaña. A casi igualdad de precio, el Galaxy S24+ es mejor opción.

Sin ir más lejos, el pasado Black Friday pudimos ver el Galaxy S24+ en su versión de 256 GB rebajado hasta los 799 euros. Obviamente, esto es una oferta puntual para un teléfono que lleva mucho más tiempo disponible. Si comparamos en un rango de precio similar, la decisión más inteligente pasa por el modelo Plus. Ahí no hay discusión: es mejor en todo.

Ahora bien, si cogemos como referencia el precio de salida del modelo Plus (que ascendía hasta los 1.159 euros), entonces es imposible no ver el gran valor que tiene este Galaxy S24 FE. Tiene lo mejor del software de Samsung (actualizaciones e inteligencia artificial incluida), un diseño prémium, una pantalla que luce genial y un sistema de cámaras que funciona muy bien costando mucho menos.

8,5 Diseño 9 Pantalla 8,5 Rendimiento 8 Cámara 8,5 Software 9,25 Autonomía 7,5 A favor Tiene un diseño prémium

Los siete años de actualizaciones son una garantía

Sus cámaras, sin ser perfectas, rinden muy bien En contra La carga rápida de 25 W es incompresible a estas alturas

8 GB de RAM pueden quedarse cortos a la larga

El bisel de la pantalla es demasiado evidente



