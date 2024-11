Samsung ha jugado conmigo: no tenía pensado cambiar de móvil hasta que vi el Galaxy S24+ en oferta

Cuando pensamos en cambiar de teléfono móvil, siempre hay fechas señaladas en las que sabemos que los fabricantes bajarán el precio de sus últimos dispositivos. El Black Friday es precisamente una de esas fechas, y en momentos como este he llegado a encontrar ofertas que me han hecho cambiar de parecer. Sin ir más lejos, este año no tenía pensado cambiar de móvil, pero después de ver el Samsung Galaxy S24+ por 799,00 euros, me lo estoy replanteando.

Samsung Galaxy S24+ y Cargador 45W, Móvil con IA, Smartphone Android, 12GB RAM Más Rápida, 256GB Almacenamiento, Cámara 50MP, Gran Pantalla, Batería Larga Duración, Gris Marble (Versión Española) Hoy en Amazon — 799,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

El Samsung Galaxy S24+ es uno de los mejores móviles Android

La familia Galaxy S es probablemente una de las mejores que podemos encontrar en el mercado de smartphones Android, por eso es normal replantearse la posibilidad de optar por un teléfono de estas características. Además, teniendo en cuenta que el precio de venta recomendado del Samsung Galaxy S24+ es de 1.159,00 euros, y que ahora se puede adquirir por 799,00 euros con un cargador de 45W incluido, es como para pensárselo.

Una de las grandes novedades que incorporó el Samsung Galaxy S24+ fue la presencia de Galaxy AI, la inteligencia artificial de la compañía surcoreana, que en algunas funciones superaba incluso las vistas en los dispositivos de Google. Además, el dispositivo cuenta con una pantalla espectacular, con una diagonal de 6,7 pulgadas con 120 Hz y un nivel de brillo máximo de 2600 nits.

Por otro lado, otro aspecto destacado de este teléfono es su diseño, que cuenta con las dimensiones perfecta para adaptarse a la mano de cualquier persona. Y por si fuera poco, también ofrece una experiencia fotográfica muy completa, gracias a su sensor principal de 50 mpx, así como al teleobjetivo 3X o el gran angular, que nos permitirá tomar fotos de todo tipo.

