Hemos encontrado un pequeño pueblo en Cerdeña donde las mujeres tienen una vida excepcionalmente longeva

Durante décadas, los investigadores han estado buscando descifrar el secreto que hay en las llamadas "zonas azules", que no son más que regiones del planeta donde vivir muchos años (incluso más de 100) parece ser la norma y no la excepción. Uno de estos casos tan peculiares lo tenemos en la isla de Cerdeña (Italia) donde existe un área montañosa que fue identificada ya a principios de los 2000 por su inusual proporción de hombres centenarios.

Un nuevo caso. Ahora, un nuevo estudio apunta a un pequeño municipio sardo, Bolotana, como una nueva y sorprendente "zona azul candidata", esta vez protagonizada casi en exclusiva por mujeres.

Esta investigación ha sido publicada este mismo año y ha analizado la supervivencia en la vejez de este pueblo italiano, viendo que las mujeres de Bolotana alcanzan cifras de récord con una probabilidad del 13,83% de llegar a los 100 años tras haber cumplido los 70.

Poniéndolo en perspectiva, el comunicado de la Universidad de Illinois Chicago destaca que esta probabilidad ronda un modesto 3,5% en Italia y un 3,6% en Estados Unidos. Pero lo más destacado es el género, puesto que si la zona azul original en un área montañosa destaca por tener hombres muy mayores, Bolotana tiene una ventaja demográfica marcadamente femenina.

En concreto, de los 19 vecinos que alcanzaron el siglo de vida entre 2021 y 2025, 14 eran mujeres. Y la pregunta es: ¿por qué?

Muchas razones. Al igual que ocurre en otras zonas azules como las que hay en Japón, los motivos para vivir allí parecen un conjunto de factores muy variados. Entre estos podemos encontrar el estilo de vida que se sigue, que puede ser mucho más relajado que el de las grandes ciudades, el tipo de dieta, la actividad física que se haga y también la genética de las personas de esta zona.

Este conjunto de factores, y otros muchos más, hace que sea difícil aislar el 'tratamiento para vivir 100 años'. Pero si que nos va dando una idea de que la longevidad puede que no esté en una pastilla que cree una farmacéutica, sino en una filosofía de vida muy concreta.

Tiene problemas. Más allá de estos datos, el estudio en el que se basa no es del todo perfecto, puesto que entre los autores hay conflicto de intereses al ser trabajadores de proyectos privados encaminados a entender las zonas azules. A esto se suma una importante contradicción sobre la financiación, puesto que, mientras que el estudio oficial declara no haber recibido apoyo económico, la nota de prensa de la UIC afirma que el proyecto contó con el respaldo de National Geographic.

Todo esto, junto al hecho de que no han aislado alguna de las causas que pueden estar detrás, hace que Bolotana sea un lugar interesante, pero que todavía no se puede calificar como la ubicación con una grandísima longevidad. Para ello todavía queda un gran recorrido en el campo de la investigación para sacar conclusiones claras.

Imágenes | Daniele Donati

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