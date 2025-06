En Baleares el alquiler no para de subir. Y eso tiene un efecto inesperado: impide a sus vecinos sacarse el carné de conducir

En Baleares sacarse el carné de conducir requiere algo más que dominar las normas de circulación y tener cierta pericia al volante. Hace falta paciencia. Mucha. Desde hace tiempo las autoescuelas de Mallorca advierten a los aspirantes a conductores que pueden tardar varios meses en presentarse al examen práctico, un cuello de botella que el colectivo explica en gran medida por la escasez de examinadores de Tráfico. Falta personal. Y los precios del archipiélago no se lo pone fácil a los funcionarios que ya están allí.

La vivienda se ha encarecido tanto en las islas que resulta inasumible y lleva a no pocos examinadores a solicitar el traslado a la península en cuanto pueden.

En verano y sin examinadores. La noticia la avanzaba el domingo Diario de Mallorca: pese a que muchos estudiantes aprovechan las vacaciones para sacarse el carné de conducir, el archipiélago balear se ha encontrado con la amenaza de un verano sin apenas examinadores de Tráfico. El motivo es doble. Primero, en las islas hay apenas 16 examinadores. Segundo, buena parte de ellos (diez) dejarán de trabajar a lo largo de los próximos meses por una razón u otra.

La presidenta de la Asociación Balear de Autoescuelas, Joana Ribas, asegura que de los 16 funcionarios que se encargan de examinar en el archipiélago, ocho planean marcharse tras solicitar el traslado, otro ha aprobado unas oposiciones para cambiar de puesto y hay uno a punto de jubilarse. "Yo había calculado que podrían pedir macharse cuatro o cinco, pero no esperaba que me dijeran que vamos a perder diez".

Un problema mayor. Tras alertar de la situación en la que se quedaría el archipiélago sin esos profesionales, la DGT se habría comprometido a retrasar varios meses el traslado de los examinadores, lo que le permitirá al menos mantener cubiertos los meses de verano. Según Diario de Mallorca, la Tráfico también enviará relevos para cubrir las vacantes.

Eso no evita que las autoescuelas miren con preocupación el horizonte: el colectivo lleva tiempo advirtiendo de la escasez de personal de Tráfico y entre los que han solicitado el traslado hay examinadores que cubren Ibiza y Menorca.

Hace un año el número de alumnos pendientes de examinarse ya rondaba los 8.000 y a comienzos de 2025 la lista de espera se mantenía en 7.000. No es extraño que para presentarse al examen práctico, un requisito para conseguir el carné de conducir, los aspirantes deban aguardar varios meses. "El problema son los continuos parches del ministerio, que no contempla ampliar la plantilla de examinadores. Harían falta unos siete u ocho en Baleares", señala Ribas en la SER.

Algo más que conductores. Los problemas del archipiélago para cubrir la demanda no se explican solo por la mayor o menor disponibilidad de plazas para examinadores. Uno de sus retos es que a los funcionarios que llegan de fuera para ocupar esos puestos no les resulta fácil asentarse en una región marcada por la escalada del coste de la vivienda. Solo a lo largo del último año su precio se ha disparado algo más de un 17%, según los datos del portal Idealista.

¿El resultado? Los funcionarios de otros puntos de España destinados al archipiélago acaban recurriendo a los concursos de traslado para buscar puestos en otras regiones, lugares en los que el m2 no cueste 6.625 euros, como en Ibiza. El problema está tan enquistado que Ribas reconoce que, aunque ahora lleguen fichajes para cubrir las vacantes, la situación se repetirá en unos años.

¿Es un problema nuevo? No. Hace un año El Confidencial alertaba ya del complejo escenario al que se enfrentaban los alumnos de las autoescuelas baleares y las dificultades para que el archipiélago resultase "atractivo" para los examinadores llegados de la península. El diario precisaba que el plus de insularidad que cobraban era de apenas 80 euros, lejos de los 400 de las Canarias, Ceuta o Melilla. El problema no es desconocido para Tráfico, que reconoce que "uno de los factores que más influye" en la escasez de examinadores es "el elevado coste de la vida y la vivienda, llegando al extremo si nos referimos a Ibiza".

Las patronales reclaman más técnicos y sugieren algunas soluciones. Ribas plantea por ejemplo la creación de "bolsas" internas que faciliten que las vacantes de examinadores en aquellas zonas con más problemas para captarlos se ocupen por personal autóctono. El objetivo: evitar escenarios como el que se han encontrado este año a las puertas del verano o que los alumnos opten por sacarse el carné en otros puntos de España, donde las esperas son mucho más cortas.

Algo más que examinadores. En Baleares a las autoescuelas no solo les está resultando complicado contar con examinadores de Tráfico. El Diario revelaba hace unos días que los centros están captando también profesores en la península o incluso en otros países de Europa para que se trasladan a Mallorca a dar clases, ofertas que en las que incluyen alojamiento.

El archipiélago tampoco es el único que ha visto cómo su elevado coste de vida, especialmente la vivienda, le complica el fichaje de servicios básicos. Ocurre en Galicia con otro perfil especialmente demandado en verano: los socorristas.

Imágenes | Circula Seguro (Flickr) y Mike Swigunski (Unsplash)

En Xataka | Hay tantos alemanes en Mallorca que la isla ya se prepara para su gran 'sorpasso': vivienda más cara que en Alemania