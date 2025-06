El alquiler ha subido tanto en Galicia que sus playas tienen problemas para contratar algo fundamental: socorristas

Desde hace tiempo la industria turística se enfrenta a un dilema preocupante en España (al igual que en otros países): a medida que sus principales destinos crecen y ganan atractivo, sube el precio del alojamiento, lo que le pone las cosas cada vez más difíciles a los trabajadores que sostienen el sector. Lo hemos visto en Tenerife, donde hay hosteleros que se ven obligados a dormir en caravanas por el altío coste de los alquileres. Y lo vemos ahora en Galicia, donde el encarecimiento de la vivienda está afectando a un colectivo aún más sensible: los socorristas.

Aunque en el registro oficial de la comunidad hay inscritos miles de socorristas preparados para vigilar las playas, a algunas localidades les está costando ficharlos. Y uno de los motivos es el elevado precio de los alquileres en el litoral.

Cuestión de costes. La noticia la ha desvelado El Correo Gallego: pese a que el registro oficial de la Xunta cuenta con más de 4.500 socorristas inscritos, una cifra récord que supera en un 13% a los contabilizados en 2024, hay zonas de Galicia en las que no está siendo fácil "fichar" profesionales. No es algo general. De hecho hay ayuntamientos que han cubierto sus vacantes bien. Pero hay ciertos puntos de la región en los que ni esa abundancia les asegura encontrar vigilantes.

¿Y cuál es el motivo? Hay varios factores en juego. De entrada, cómo se distribuye la población. No todos los municipios disponen de la misma bolsa de habitantes y, por lo tanto, de vecinos con el título de socorrista dispuestos a cubrir arenales que quedan cerca de sus casas. Otra clave son las condiciones laborales. Los sueldos rondan de media los 1.200 euros al mes, según precisa El Correo Gallego, y se les contrata para períodos muy cortos, de dos a tres meses.

Esas circunstancias llevan a que haya profesionales que opten por trasladarse a otros destinos más meridionales o cálidos, como Canarias o Andalucía, en los que pueden optar a trabajos de seis meses o por años completos. Para solucionarlo hay quien incluso ha planteado la posibilidad de apostar por "un cuerpo permanente" de socorristas que cubran los meses de calor, cada vez más extensos.

Otro hándicap que afecta al sector es la burocracia: cuanto más tardan las ayudas, mayor es el riesgo de que los socorristas se hayan buscado alternativas.

Pendientes de la vivienda. Los anteriores son, junto a las cuestiones regulatorias del sector, los factores que han marcado al gremio en Galicia durante los últimos años y explican que la región haya sufrido escasez de socorristas. Ahora entra en juego un factor más. El Correo asegura que este verano a los consistorios les está resultando más fácil fichar vigilantes, pero donde sí se han encontrado con dificultades el motivo es otro: el precio de la vivienda, en plena escalada.

La subida general de precios en el conjunto de Galicia, del 7,1% en el último año según Idealista, sumado a la elevada demanda estacional de los destinos de costa durante los meses de verano, se lo pone complicado a los socorristas gallegos que tienen que salir de su localidad y alquilarse un piso. En la práctica eso dificulta la contratación en las localidades que tienen que 'importar' socorristas de fuera.

¿Tan cara es la vivienda? Hace unos días Tecnitasa publicó un informe en el que apunta que un apartamento de 85 m2 en la playa de Riazor (A Coruña) alcanza los 1.400 € por semana, cien más que el año pasado. En Vicedo (Lugo) un piso de 65 m2 cuesta 650 euros, cien más que hace un año, y en O Grove (Pontevedra) una vivienda de 75 m2 exige un desembolso de 950 euros semanales. El informe habla de arrendamientos vacacionales, pero ese escenario afecta de lleno a profesionales estacionales que, como los socorristas, buscan alojamiento durante unos meses.

Más allá de Galicia. No es un problema que afecte solo a Galicia. Hace poco Antena3 hablaba con José Luis, un socorrista que lleva 25 años en Ibiza y a quien no le ha quedado más remedio que comprarse una caravana para tener un sitio en el que vivir. Lo de alquilar un piso queda descartado, explica, porque cuesta más de lo que gana con su labor de vigilante. Incluso la opción de la caravana empieza a complicarse. "Estar en un camping me cuesta unos 1.800 euros al mes".

"Esto es algo que sucede en toda España y los lugares más perjudicados son los que tienen mayor afluencia turística, como Baleares, Comunidad Valenciana y algunas zonas de Andalucía y Cataluña", confirma a El Correo José Palacios, coordinador del Grupo de Investigación en Actividades Acuáticas y Socorrismo y presidente de Adeac, la entidad encargada de otorgar las banderas azules a los arenales.

Curándose en salud. Para asegurarse de que tendrán socorristas hay consistorios que directamente optan por formarlos. Es el caso de Ribeira, en la comarca de Barbanza, que en 2024 y 2025 ha realizado cursos propios que le han permitido preparar a los jóvenes que se encargarán de controlar los arenales de la comarca. Otra estrategia para evitar que opten por destinos menos estacionales es ampliar su período de trabajo: en vez de contratarlos en julio, se incorporan a sus puestos en junio, cuando muchas playas de Galicia empiezan a llenarse.

Imágenes | Pedro Dias (Flickr) y Carmelo Peciña (Flickr)

