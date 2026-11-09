Un asteroide de 11 metros se mueve como si alguien lo empujara y los científicos acaban de descartar la explicación más obvia

En 1998, un astrónomo de la Universidad de Arizona descubrió un objeto peculiar. Aparentemente se trataba de un asteroide, pero se movía con cierta aceleración. Esto no tiene sentido, ya que los asteroides son como marionetas. Se mueven a merced de fuerzas externas, como la gravedad. Como mucho pueden tener una pequeña aceleración a causa de algo llamado efecto Yarkovsky, una fuerza térmica debida a la radiación del Sol. En cambio, este objeto, bautizado como 1998 KY26, parecía tener aceleración propia y superior a la del efecto Yarkowsky. Nadie estaba tirando de él. Durante mucho tiempo se pensó que esto se debe a que es algo así como un cometa disfrazado de asteroide. Sin embargo, un nuevo estudio derriba esa hipótesis y aviva el fuego del misterio.

Demasiado caliente para ser un cometa. Dicho de muy grosso modo, los asteroides son fragmentos de roca. En cambio, los cometas tienen también una porción más o menos grande de hielo. Esta es la razón por la que tienen aceleración propia. El hielo se sublima y pasa a estado gaseoso, propulsándose de un modo parecido a como lo hace un cohete. Generalmente los cometas se ven muy bien, porque dejan tras de sí una cola brillante, que se forma tanto por la ionización del propio gas como por la reflexión de la luz solar en el polvo arrastrado en el proceso. Sin embargo, hay algunos cometas, conocidos como cometas oscuros, que no tienen esta cola brillante, bien porque son tan pequeños que liberan muy poco gas y polvo o porque directamente apenas tienen polvo sobre su superficie.

Durante mucho tiempo se pensó que 1998 KY26 podría ser un cometa oscuro. Sin embargo, ahora un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Georgia ha calculado su temperatura y ha concluido que no podría retener suficiente hielo para acelerarse como un cometa. La hipótesis pierde solidez.

Los cálculos. Para saber la temperatura de 1998 KY26 no han ido con una nave espacial y le han clavado un termómetro. Los cálculos de temperatura son indirectos, a partir de modelos en los que se han tenido en cuenta los datos que sí se conocen sobre este objeto desde que se descubrió. Se sabe que mide unos 11 metros de diámetro y que gira una vez cada 5,35 minutos. También se conocen su reflectividad y su posible composición. Con todos estos datos se puede hacer un cálculo aproximado de temperatura, que sugiere que incluso en sus puntos más fríos este objeto no baja de los -61ºC. Para que el hielo pueda sobrevivir en el interior de un objeto este debe tener temperaturas por debajo de -128ºC.

Un final acelerado. Con la temperatura que se ha calculado, incluso si el hielo fuese solo un 1% de la masa del objeto, este se perdería por completo en 2.000 años. Además, si esa pérdida del hielo fuese la que causa la aceleración, desaparecería en 62 años. Este objeto podría tener miles de millones de años, aunque no se sabe cuánto tiempo lleva en su órbita. Quizás lleve poco tiempo y aún esté perdiendo hielo. Puede que sí sea un cometa. Pero sigue habiendo datos que no cuadran.

La línea de nieve. Los modelos realizados en un estudio anterior indican también que 1998 KY26 pudo formarse en el cinturón de asteroides. Esto significaría que se formó más acá de la línea de nieve, ese límite que separa las áreas en las que un objeto puede mantener agua congelada y en las que no. El cinturón de asteroides se sitúa en la zona sin hielo.

Una posible hipótesis. Ahora que la hipótesis del cometa oscuro se tambalea, los científicos del Instituto Tecnológico de Georgia apoyan una hipótesis alternativa. Esta apunta a que, quizás, la aceleración se deba a que el objeto pierde granos de polvo de su superficie durante la rotación. El material expulsado sería el que provoca el empuje, como ocurre con los gases expulsados por el cometa.

Pronto lo sabremos. La buena noticia de todo esto es que la nave japonesa Hayabusa 2 está viajando actualmente hacia 1998 KY26, por lo que podrá ver su superficie de cerca y discernir mucho mejor su composición, señalando las hipótesis más adecuadas. Se espera que llegue a su destino en 2031, así que aún nos queda un poquito para saberlo, pero al menos parece que este misterio espacial sí que tiene fecha de caducidad.

Imagen | Impresión artística de 2016 WF9, la apariencia de 1998 KY26 es desconocida. Crédito: NASA

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